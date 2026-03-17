Básquet Coruña
El Básquet Coruña-Tizona de este viernes adelanta su horario
El equipo burgalés es el único que ha ganado al Leyma en el Coliseum en partido oficial esta temporada
A pesar de que el horario habitual de los partidos del Básquet Coruña en el Coliseum es los viernes a las 20.45 horas, el de esta semana se verá modificado ligeramente.
El Leyma recibe este viernes al Tizona Burgos, pero no lo hará en su horario habitual, aunque por pocos minutos. El inicio del encuentro está previsto para las 20.30 horas, quince minutos antes de lo habitual.
Tizona ya ha visitado el Coliseum esta temporada y, de hecho, es el único equipo que ha conseguido conquistarlo en partido oficial. Lo hizo en los octavos de final de Copa de España, un partido que acabó con victoria burgalesa por 83-95 en un último cuarto espectacular de los visitantes (16-37).