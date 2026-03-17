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Básquet Coruña

El Básquet Coruña-Tizona de este viernes adelanta su horario

El equipo burgalés es el único que ha ganado al Leyma en el Coliseum en partido oficial esta temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/03/2026 20:06
Caio Pacheco maneja el balón durante el Leyma-Tizona de Copa
Caio Pacheco maneja el balón durante el Leyma-Tizona de Copa
Patricia G. Fraga
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A pesar de que el horario habitual de los partidos del Básquet Coruña en el Coliseum es los viernes a las 20.45 horas, el de esta semana se verá modificado ligeramente. 

Denís Pombar junto a Jan Zidek durante un partido de Tizona

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El Leyma recibe este viernes al Tizona Burgos, pero no lo hará en su horario habitual, aunque por pocos minutos. El inicio del encuentro está previsto para las 20.30 horas, quince minutos antes de lo habitual.

Tizona ya ha visitado el Coliseum esta temporada y, de hecho, es el único equipo que ha conseguido conquistarlo en partido oficial. Lo hizo en los octavos de final de Copa de España, un partido que acabó con victoria burgalesa por 83-95 en un último cuarto espectacular de los visitantes (16-37).

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