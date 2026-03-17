Denís Pombar, acento coruñés en Tizona

Denís Pombar junto a Jan Zidek durante un partido de Tizona FEB

A la chita callando, literalmente, Denís Pombar (1990, A Pobra do Caramiñal) se convirtió en el entrenador jefe del Tizona Burgos, rival este viernes (20.30 horas, Coliseum) del Leyma Básquet Coruña.

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Literalmente, porque el club burgalés no llegó a hacerlo oficial. El pasado 13 de enero anunció, a renglón seguido de informar de la salida de Jordi Juste, que el coruñés se convertía en técnico interino. Y ahí sigue. Demasiado tiempo ha pasado ya como para pensar en que no va a seguir. A menos que los resultados obliguen a lo contrario. Algo que no parece producente con tan pocos partidos por delante.

Pombar llegó a Burgos hace tres años, como ayudante de otro gallego, el ourensano Diego Ocampo (actual técnico del Manresa), y también estuvo al servicio de Salva Camps y del mencionado Juste.

Curiosamente, su aventura en el deporte de la canasta no arrancó en un banquillo, sino como director deportivo del boirense CB Santa Baia.

Su debut como entrenador se produjo hace seis años, en las categorías de formación del Obradoiro, donde dirigió al equipo junior y al filial, además de ejercer como coordinador deportivo.

Tras cuatro años en el segundo equipo de la entidad compostelana, todos jugando en la Liga EBA (actual Tercera FEB), dio el salto a la élite como ayudante de Ocampo. A los 35 años le ha llegado la primera gran oportunidad de su carrera profesional. No en un escenario idílico. Por la salida de un colega y por la delicada situación del equipo. Pero Denís Pombar, que también impartió cursos formativos para la Federación Gallega, está más que capacitado para sacar al Tizona Burgos del atolladero. Eso sí, que empiece a hacerlo a partir de la semana próxima tras el compromiso en el Coliseum.