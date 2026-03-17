Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Rivales

Denís Pombar, acento coruñés en Tizona

Nacido en A Pobra do Caramiñal, se hizo cargo del banquillo tras la salida de Jordi Juste

Chaly Novo
Chaly Novo
17/03/2026 18:11
Denís Pombar junto a Jan Zidek durante un partido de Tizona
Denís Pombar junto a Jan Zidek durante un partido de Tizona
FEB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A la chita callando, literalmente, Denís Pombar (1990, A Pobra do Caramiñal) se convirtió en el entrenador jefe del Tizona Burgos, rival este viernes (20.30 horas, Coliseum) del Leyma Básquet Coruña.

Palencia-Leyma Básquet Coruña

El orden de los factores altera al Leyma Básquet Coruña

Más información

Literalmente, porque el club burgalés no llegó a hacerlo oficial. El pasado 13 de enero anunció, a renglón seguido de informar de la salida de Jordi Juste, que el coruñés se convertía en técnico interino. Y ahí sigue. Demasiado tiempo ha pasado ya como para pensar en que no va a seguir. A menos que los resultados obliguen a lo contrario. Algo que no parece producente con tan pocos partidos por delante.

Pombar llegó a Burgos hace tres años, como ayudante de otro gallego, el ourensano Diego Ocampo (actual técnico del Manresa), y también estuvo al servicio de Salva Camps y del mencionado Juste.

Curiosamente, su aventura en el deporte de la canasta no arrancó en un banquillo, sino como director deportivo del boirense CB Santa Baia.

CHALY NOVO
Opinión

Las sinrazones del calendario

Su debut como entrenador se produjo hace seis años, en las categorías de formación del Obradoiro, donde dirigió al equipo junior y al filial, además de ejercer como coordinador deportivo.

Tras cuatro años en el segundo equipo de la entidad compostelana, todos jugando en la Liga EBA (actual Tercera FEB), dio el salto a la élite como ayudante de Ocampo.  A los 35 años le ha llegado la primera gran oportunidad de su carrera profesional. No en un escenario idílico. Por la salida de un colega y por la delicada situación del equipo. Pero Denís Pombar, que también impartió cursos formativos para la Federación Gallega, está más que capacitado para sacar al Tizona Burgos del atolladero. Eso sí, que empiece a hacerlo a partir de la semana próxima tras el compromiso en el Coliseum.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Denís Pombar junto a Jan Zidek durante un partido de Tizona

Denís Pombar, acento coruñés en Tizona
Chaly Novo
Palencia-Leyma Básquet Coruña

El orden de los factores altera al Leyma Básquet Coruña
Chaly Novo
Phil Scrubb lanza a canasta durante el Palmer-Cantabria

El exnaranja Phil Scrubb logra su segundo MVP de una jornada
Chaly Novo
Imagen del Lucentum Alicante-Obradoiro

El Obradoiro gana por asfixia en Alicante (80-103) y se coloca a rebufo del Básquet Coruña
Chaly Novo