El orden de los factores altera al Leyma Básquet Coruña

Dídac Cuevas trata de frenar al exnaranja Ingus Jakovics en el Palencia-Leyma Victor Quintana

La derrota del Leyma Básquet Coruña en Palencia (99-87), pese a ser solo el segundo traspié liguero del curso y a que la plantilla entrenada por Carles Marco sigue en solitario al frente de Primera FEB, en algunos sectores parece haberse encendido una luz roja.

Seguramente por falta de análisis objetivo. O por exceso de análisis negativo. Lo cierto, indiscutible, es que en el Palacio de Deportes de la capital castellana se juntaron un puñado de factores que pusieron su granito de arena en la (clara) derrota naranja.

En primer lugar, el alto potencial y el dulcísimo momentum del plantel gobernado por Natxo Lezkano, dos hechos que convertían este partido en uno de los perdibles, sino el que más, de lo que resta de temporada.

El Palencia llegó a la cita con el líder inmerso no solo en una racha de ocho victorias encadenadas, una racha de victorias (salvo ante el Gipuzkoa) por más de decena y media de puntos de margen.

La mitad de la distancia

Pero el equipo morado también llegó sin necesidad de viajar. Aspecto cualquier cosa menos irrelevante en una semana con tres partidos. En el caso de los naranjas, tres en seis días, dos de ellos, los dos últimos –otro factor a tener muy en cuenta– a domicilio.

Tampoco vale como argumento que uno de ellos fue en Ourense. A las 21.00 horas, lo que implica llegar a A Coruña de madrugada y perder un día, o medio, de preparación para el partido de Palencia, que también jugó el miércoles. En Burgos. La mitad de la distancia, kilómetro arriba, kilómetro abajo, que entre Ourense y A Coruña. La distancia en dureza de ambos partidos fue de años luz.

Resaltó en la previa Carles Marco que la prioridad era que sus hombres se recuperasen mentalmente, porque ello los llevaría a estar bien físicamente. Lo estuvieron, en ambos sentidos, durante apenas 20 minutos. No en los últimos diez, donde el líder ha resuelto muchos partidos. No cuentan los cinco finales, donde los de Marco aprovecharon la relajación de los de Lezkano para maquillar el marcador.

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Si seis partidos, dos fuera de casa, en seis días es algo que castiga duramente cuerpo y mente de cualquier deportista limpio (esto no es la NBA), más lo hace con deportistas que no pueden beber ni comer durante las horas de sol.

Es la situación en que afrontaron el duelo de Palencia los pívots del Leyma, ya que el Ramadán no concluye hasta este jueves. Y vaya si se notó. Entre Ios tres solo lanzaron a canasta cuatro veces. Dos Ilimane Diop, una Abdou Thiam y una el titular, Mus Barro. En un total de 40 minutos en pista.

Es más, sin padecer ninguno de ellos problemas de faltas, algo que suele condicionar a la hora de pelear por el rebote (les pasó en casa contra el Alicante), el mejor trío interior de Primera FEB únicamente fue capaz de capturar dos rechaces, ambos de Barro. Diop, que promedia 5,3 (tope del equipo), estuvo casi catorce minutos en cancha, tres menos que Thiam, cuya media es de 5,1.

La falta de energía a la que Carles Marco aludió en la rueda de prensa posterior a la derrota se notó especialmente en este apartado, donde, dato curioso-relevante, destacó un exterior del Palencia, el alero exnaranja Mathieu Kamba, con seis de sus ocho rechaces rebañados del aro naranja.

Sin puntos gratis

La falta de capacidad reboteadora y de piernas (conceptos intrínsecamente unidos) se tradujo, además, en escasez total de canastas gratis. Ni uno solo de los 87 puntos del líder de Primera FEB llegó en contraataque, una de las principales armas de la filosofía de Carles Marco.

La fatiga tras el descanso tuvo asimismo como consecuencia que algunos jugadores del Palencia poco dotados para el ataque sumasen jugosamente a una renta que llegó a un máximo de 27 puntos al paso por el minuto ídem.

Cerrando un poco más el zoom se aprecia también una dosis de mala suerte. En los primeros compases del tercer cuarto los naranjas estuvieron a milímetros de robar dos balones seguidos. Llegaron una milésima tarde y el Palencia sumó cinco puntos que dispararon la brecha hasta los trece puntos. Ello después de haber forzado dos pérdidas en las tres primeras posesiones del anfitrión.

Es evidente que el Básquet Coruña, como equipo, y algunos jugadores (por diferentes motivos) no hicieron tantas cosas bien como es habitual. Como lo es que en Palencia se juntaron una serie de factores, que alineados de manera maquiavélica, alteraron la calidad del producto.

Y también que, como subrayó el técnico badalonés, todos se conocen más, queda menos fase regular y cada equipo se juega algo.