El exnaranja Phil Scrubb logra su segundo MVP de una jornada

Phil Scrubb lanza a canasta durante el Palmer-Cantabria FEB

El combo guard Phil Scrubb, integrante de la plantilla del Básquet Coruña que debutó en la ACB, ha sido distinguido como el MVP de la vigésimo quinta jornada de Primera FEB, en la que su equipo, el Palmer Basket, logró ante el Alega Cantabria (86-83) una importantísima victoria para el objetivo de la permanencia.

El internacional canadiense anotó 20 puntos (4 de 9 en triples), capturó 2 rebotes, repartió 11 asistencias, recuperó 2 balones, recibió 4 faltas personales y logró un 28 de valoración que le da su segundo galardón de una jornada desde que aterrizó en Mallorca durante las pasadas fechas navideñas.

Scrubb, que promedia 17,4 tantos, 2,6 rechaces, 6,3 pases y 21,5 créditos, no figura en los rankings oficiales al no haber jugado el mínimo de partidos requerido para ello. Lidera virtualmente el de anotación y el de asistencias. Fue MVP por primera vez en la jornada 18, en su tercera aparición con la camiseta del Palmer.

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El hermano de Thomas Scrubb (Tenerife) está acompañado en el Cinco Ideal de la jornada por el escolta Miha Lapornik, jugador de la víctima del Palmer, quien registró 23 de valoración. El alero es un exnaranaja y uno de los verdugos del Leyma el pasado sábado en Palencia, Mathieu Kamba, con los mismos créditos que Lapornik, gracias a 15 tantos, 8 rechaces, 2 pases de canasta, y 1 robo.

Completan el mejor quinteto Arnau Parrado, ala-pívot del Tizona Burgos –visitante este viernes (20.45 horas) en el Coliseum–, con 25 créditos, y Kevin Larsen, pívot del Lucentum Alicante, también con 25.

El jugador más valorado del líder en la derrota en Palencia fue Caio Pacheco, con 17 créditos, el mismo número de puntos que anotó ante el tercer clasificado.