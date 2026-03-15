El Obradoiro gana por asfixia en Alicante (80-103) y se coloca a rebufo del Básquet Coruña

Imagen del Lucentum Alicante-Obradoiro FEB

El Obradoiro tiró de mayor frescura física para solventar en Alicante un partido peligroso (80-103), un triunfo cimentado entre el final del tercer cuarto y el inicio del último con el que se coloca a solo uno del Leyma Básquet Coruña, al que visitará el 10 de abril.

Entraron mejor al partido los de Diego Epifanio (0-6), pero los de Rubén Perelló, que fallaron sus tres primeros tiros, todos desde el arco, se recolocaron con una diana lejana de Deng Geu.

La defensa alta y muy presionante del Obradoiro impedía la llegada de balones a Kevin Larsen en el poste bajo, donde, por el contrario, su par, Felipe Dos Anjos, se puso las botas en los diez primeros minutos, donde firmó 8 tantos.

Un parcial de 7-0 dio al Lucentum su primera ventaja (12-11). El 'columpio', uno arriba el uno y el otro, se mantuvo hasta que un triple de Mike Torres hizo el 22-20. Una bandeja a tabla de Dejan Kravic cerró con 26-27 un primer acto de gran acierto de ambos equipos.

Los porcentajes bajaron ya de inicio en el segundo, donde cayeron más triples que canastas de dos. Uno de Yasiin Joseph dio al Alicante una renta de dos canastas (31-27), hueco apretado por otro de Travis Munnings. Y un tercero, de Alex Jordá, mantuvo a los locales por delante.

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Y todo esto sin que el máximo anotador del conjunto compostelano, Alex Barcello, diera señales de vida. Culpable, la estupenda defensa de Eddy Polanco y del exnaranja Torres, que con dos libres abrió una nueva brecha (38-33), a la que un triple de Jordá le añadió un punto (43-37).

El excelente spacing del conjunto local, el mismo que exhibió de inicio en el Coliseum, dotó de fluidez a su ataque y descolocó más a la defensa visitante, que concedió bastantes faltas de tiro. El altísimo acierto desde el 4,60 mantuvo la renta en dos canastas.

Westermann, tirando de físico contra Torres, sostuvo al Obra en esta fase del encuentro. Se le unió un ex de la casa (y del Básquet Coruña), para, con un parcial de 0-7, voltear el marcador (45-47). Una canasta de Tamba, tras rebote ofensivo, mandó el duelo al descanso con tablas (47-47).

A la vuelta de vestuarios cambió el panorama de una las batallas clave del partido, la protagonizada por Larsen y Dos Anjos. El danés por fin encontró remedio contra la tortura a la que el brasileño le estaba sometiendo bajo el aro. Se alejó de la canasta y, con dos triples seguidos, obligó a Epi a parar el partido (62-56).

Sus jugadores se lo agradecieron con un parcial de 2-11 que les devolvió el mando (64-67) y llevó a Perelló a hacer lo mismo que poco antes su homólogo. Quintela, con dos libres, devolvió al Obra dos canastas de margen (64-69) al final del tercer acto.

El parcial tuvo continuidad en el arranque del cuarto acto, donde dos canastas, de Kravic y Quintela, obligaron a Perelló a pedir un tempranero tiempo muerto (64-73). Síntomas de falta de energía en un Alicante que entre semana jugó dos prórrogas en Mallorca, un día después de que el Obradoiro 'se entrenase con público' contra el Cartagena.

Amago y sentencia

No obstante, los de Perelló son un grupo duro, como pudo comprobar hace una semana el líder, y con un 4-0 tras la pausa provocó un tiempo muerto de Epi. Demasiado en juego como para dosificarlos.

No lo hizo Perelló con los minutos de un Larsen que, a falta de seis para el final, andaba ya con la lengua fuera. El Obradoiro no flaqueó y Denzel Andersson, con dos triples consecutivos, aplicó el descabello todavía con medio cuarto por delante (68-81). El Lucentum dimitió, bajó por completo los brazos y el equipo compostelano acabó con una renta bastante engañosa.

Victoria muy trabajada de los pupilos de Epi, que en una semana de tres partidos pero poco desgaste hasta este domingo se limitaron a esperar la caída física para colocarse a rebufo del Básquet Coruña.