El Básquet Coruña cae con doble ración de su propia medicina

Vrankic defiende a Dino Radoncic durante el partido Victor Quintana (@ferropenico)

Después de 24 partidos, llegó la segunda derrota (99-87) de la temporada 2025-26 para el Básquet Coruña en liga. No estaba siendo normal. De hecho, el 22-1 con el que el equipo naranja llegó a Palencia fue, es y será (al menos hasta dentro de un año) el récord histórico de la categoría de plata del baloncesto nacional.

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El equipo entrenado por Natxo Lezkano firmó una actuación brillante ante su público. Una actuación digna del que fue su rival ayer, el Básquet Coruña. Palencia le dio al Leyma de su propia medicina para hacerse con su noveno triunfo de manera consecutiva. Los palentinos demostraron por qué son la mejor defensa, ya no solo a nivel estadístico, de toda la Primera FEB esta temporada. Fue un despliegue brutal por parte de todos los jugadores vestidos con camiseta de color morado durante los cuarenta minutos que duró el partido. Desesperaron a los jugadores del Leyma, consiguiendo secar a nivel anotador y mental a un talento ofensivo de la talla de Paul Jorgensen.

El Básquet Coruña no consiguió casi ningún tiro cómodo en todo el encuentro, vio cómo Palencia le forzó hasta 17 pérdidas de balón y no fue capaz de compartir la pelota como venía haciendo hasta la fecha. Un cúmulo de circunstancias que hicieron que no se viera un Leyma reconocible sobre la pista palentina. Pero esos factores no fueron solo ofensivos. Porque el Básquet Coruña lleva varias semanas jugando a una marcha menos de lo que lo venía haciendo y solventando los partidos con más dificultades. Sin embargo, los naranjas tiraban de casta, orgullo y pundonor para, desde la defensa y el talento, terminar sacando los choques adelante y seguir sumando victorias a su casillero.

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Pero contra Palencia no fue suficiente. El poco tiempo de descanso, el cansancio físico y mental acumulado de una semana con triple jornada, el Ramadán de los tres interiores... Todos ellos son factores que, con total seguridad, afectaron al buen hacer del Leyma ayer, pero ninguno de ellos te garantiza una derrota. Y menos como la de ayer.

Sin quitarle mérito a un Palencia que estuvo impecable, el Básquet Coruña no fue un equipo reconocible, sobre todo en la parcela defensiva. Los naranjas llegaron tarde a casi todas las ayudas, les costó correr en muchos balances defensivos y dieron sensación en varias ocasiones de estar desordenados a la hora de proteger su propio aro.

Otro aspecto clave para que los herculinos sean líderes ha sido el rebote, tanto ofensivo como defensivo. El cerrar su propio aro permite a los de Carles Marco correr y el atacar al rival aporta segundas oportunidades y que sea el oponente quien no pueda correr. Sin embargo, ayer el Leyma perdió esta batalla por segunda vez consecutiva, ya que también le pasó el miércoles contra Ourense. Una circunstancia que se ha dado por primera ocasión esta temporada. Palencia atacó más y mejor el rebote durante los cuarenta minutos y ese fue un factor clave para su victoria.

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Lo que supone esta derrota es que ahora tanto Básquet Coruña como Obradoiro dependen de sí mismos para ser equipo de ACB. El que gane todos sus partidos (si es que alguno lo consigue) de aquí a final de temporada terminará subiendo. El duelo directo será el 11 de abril en el Coliseum.