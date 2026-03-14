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Básquet Coruña

Así fue el Palencia 99-87 Leyma Básquet Coruña

Los naranjas sufren su segunda derrota de la temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/03/2026 18:24
Palencia-Leyma Básquet Coruña
Palencia-Leyma Básquet Coruña
Victor Quintana (@ferropenico)
Palencia
99-87
Básquet Coruña
4Q

Final

Final del partido en Palencia. Cae el Leyma por segunda vez esta temporada (99-87). Palencia suma su novena victoria consecutiva y, con este resultado, el Obradoiro pasa a depender de sí mismo para subir directo a ACB. Los santiagueses juegan mañana a las 12.30 horas en Alicante

95-80

Triiiple de Cremo, a 15 el Leyma

95-77

Canasta de media distancia de Macachi

92-75

Dos más uno de Pacheco, el más inspirado del Leyma hoy. Anota el adicional

90-72

Triple a tablero de Jorgensen. Pide tiempo muerto Palencia

90-69

Triple desde la esquina de Guillem Jou

90-66

Antideportiva a Diop por un codazo en la cara de Armus. Falla los dos tiros

90-66

No baja el pistón en defensa Palencia, que sigue sumando al contraataque

88-64

Triiiple de Danilo, pero lo devuelve Kamba

85-61

Canasta de Wintering, sigue la sangría

83-61

Triple de Tobias Borg, que está haciendo un partidazo

80-61

Triiiple de Cuevas

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Brnovic, Jacobo y Barro

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Palencia. Es un martillo pilón el equipo local, que llega al último período con más de 20 puntos de ventaja: 80-58. Parcial de 33-22 en el tercero

76-53

Dentro dos libres de Jorgensen

73-51

Cinco puntos seguidos para Pacheco

73-49

Triple del Leyma

70-46

Dos para Oroz, se marcha Palencia hasta los 24 de ventaja

68-46

Otro triple de Palencia, ahora Wintering. No está defendiendo nada el Leyma

65-46

Sigue castigando Palencia

62-46

Saca rédito Jacobo del rebote ofensivo, pero la devuelve muy fácil Palencia con cuatro puntos seguidos

58-44

Entran en bonus los dos equipos

58-44

Canasta de Kamba, máxima de Palencia en el partido

54-44

Triple de Jakovics, no cerró el rebote el Leyma. Lo devuelve Jacobo

51-41

Dentro dos tiros libres de Dídac Cuevas

51-39

Muy fácil Vrankic

49-39

Triiiiiple de Cremo, quiere creer el Leyma

49-36

Dos libres dentro para Vrankic

3Q

Incio

A pista el Leyma en busca de la remontada con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro

2Q

Final

Descanso en Palencia. 11 arriba los locales tras los dos primeros cuartos, 47-36. Está muy mal el Leyma en ataque, pero sobre todo en defensa, donde está llegando tarde a los balances y ayudas

">

44-36

Estuvo muy atento Radoncic para anotar en el rebote ofensivo

44-34

Anota Palencia un tiro libre por técnica a Radoncic

43-34

Anota desde el poste Diop. Tiempo muerto de Natxo Lezkano a falta de 1:20 para el descanso

43-32

Triple desde su casa de Jakovics, está fatal el Leyma en el balance defensivo

40-32

Antideportiva de Heron sobre Cuevas. Anota solo el primero. En la posesión extra falla el lanzamiento el Leyma

40-31

Rompe Cuevas el parcial de 14-0 desde el tiro libre

40-29

Triple a tablero de Tobias Borg, máxima para los locales

37-29

Arrollador Palencia ahora en ambos lados de la pista. Defendiendo a la perfección y moviendo muy bien el balón en ataque. Lo vuelve a parar Carles Marco tras un parcial de 16-4

35-29

Buen gancho de Palencia para el +6

33-29

Triple de Jakovics

30-29

Otra de Vrankic y mate de Kamba a la contra para poner por delante a Palencia. Lo para Carles Marco

26-29

Canasta de media distancia de Vrankic para poner a uno a Palencia, pero responde DIop

24-27

No están finos Jou ni Jorgensen de momento en ataque

24-27

Dos libres para Armus

22-27

Canasta de Radoncic a pase de Pacheco

22-25

Dos más uno de Borg, que le sacó la segunda personal a Mus Barro. Anota el adicional

19-25

Inaugura el segundo cuarto Pacheco con un canastón. 9 puntos para el brasileño, que está inspirado hoy

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto en Palencia con ventaja de seis puntos para el Leyma: 19-23

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17-23

Suma desde el 4,60 Joe Cremo, máxima para el Leyma

17-21

Se la devuelve ahora Pacheco a Wintering

17-19

Buena canasta de WIntering, que hizo saltar a Pacheco

15-19

Suma desde el 4,60 Jacobo Díaz

15-17

Cuatro puntos seguidos para Palencia, que se pone a dos

11-17

Triiiiiple de Superman Jacobo

9-14

Anota desde la línea Caio Pacheco

9-12

Triiiiiiple de Pacheco

9-9

Se durmió en defensa el Leyma y permitió una canasta facilísima de Palencia

7-9

Taponazo de Diop a Wintering!!

5-9

Asistencia espectacular de Joe Cremo desde su propia canasta para que acabe Jacobo la contra

5-7

A la línea Mus Barro en una jugada con varios rebotes ofensivos para el Leyma. Anota ambos antes de ser cambiado por Diop

5-5

Triiiiple de Guillem Jou, que no se lo pensó dos veces

5-2

Triplazo de Jakovics, que ha salido con la moto puesta, responde RAdoncic con una bandeja fácil

2-0

Inaugura Palencia el marcador con un matazo

1Q

Inicio

Jugadores a pista y balón al aire! Primera posesión para Palencia

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro. Por su parte, Palencia inicia con Jakovics, Heron, Kamba, Vrankic y Armus

Previa

Viejos conocidos

En Palencia está un viejo conocido del Básquet Coruña como es Ingus Jakovics, que está yendo de menos a más esta temporada. Puedes leer aquí nuestra entrevista al base letón en la primera vuelta

Sergio Llorente defiende a Ingus Jakovics en el Leyma-Oorense de la 2023-24
Sergio Llorente defiende a Ingus Jakovics en el Leyma-Oorense de la 2023-24
FEB
Previa

Confraternización

Ambas aficiones compartieron los momentos previos al encuentro

Afición del Leyma en Palencia
Afición del Leyma en Palencia
Cedida
Previa

Afición

Una vez más, el Básquet Coruña no está solo en un desplazamiento. Un grupo de aficionados naranjas ha viajado hasta Palencia para animar al equipo

Afición del Leyma en Palencia
Afición del Leyma en Palencia
Cedida
Previa

Carles Marco

Consulta aquí las declaraciones de Carles Marco en la previa del partido de esta tarde

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Alicante
Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Alicante
Carlota Blanco
Previa

Resto de la jornada

Otro de los duelos de la jornada es el que medirá mañana a Alicante y Obradoiro en tierras valencianas, donde el Leyma y su afición tendrán un ojo puesto 

Jean-Marc Mwema lanza a canasta en el Obradoiro-Lucentum Alicante
Jean-Marc Mwema lanza a canasta en el Obradoiro-Lucentum Alicante
Adrián Baúlde/FEB
Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Palencia? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 25 de Primera FEB entre Palencia y Básquet Coruña

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