Así fue el Palencia 99-87 Leyma Básquet Coruña
Los naranjas sufren su segunda derrota de la temporada
Final
Final del partido en Palencia. Cae el Leyma por segunda vez esta temporada (99-87). Palencia suma su novena victoria consecutiva y, con este resultado, el Obradoiro pasa a depender de sí mismo para subir directo a ACB. Los santiagueses juegan mañana a las 12.30 horas en Alicante
95-80
Triiiple de Cremo, a 15 el Leyma
95-77
Canasta de media distancia de Macachi
92-75
Dos más uno de Pacheco, el más inspirado del Leyma hoy. Anota el adicional
90-72
Triple a tablero de Jorgensen. Pide tiempo muerto Palencia
90-69
Triple desde la esquina de Guillem Jou
90-66
Antideportiva a Diop por un codazo en la cara de Armus. Falla los dos tiros
90-66
No baja el pistón en defensa Palencia, que sigue sumando al contraataque
88-64
Triiiple de Danilo, pero lo devuelve Kamba
85-61
Canasta de Wintering, sigue la sangría
83-61
Triple de Tobias Borg, que está haciendo un partidazo
80-61
Triiiple de Cuevas
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Brnovic, Jacobo y Barro
Final
Final del tercer cuarto en Palencia. Es un martillo pilón el equipo local, que llega al último período con más de 20 puntos de ventaja: 80-58. Parcial de 33-22 en el tercero
76-53
Dentro dos libres de Jorgensen
73-51
Cinco puntos seguidos para Pacheco
73-49
Triple del Leyma
70-46
Dos para Oroz, se marcha Palencia hasta los 24 de ventaja
68-46
Otro triple de Palencia, ahora Wintering. No está defendiendo nada el Leyma
65-46
Sigue castigando Palencia
62-46
Saca rédito Jacobo del rebote ofensivo, pero la devuelve muy fácil Palencia con cuatro puntos seguidos
58-44
Entran en bonus los dos equipos
58-44
Canasta de Kamba, máxima de Palencia en el partido
54-44
Triple de Jakovics, no cerró el rebote el Leyma. Lo devuelve Jacobo
51-41
Dentro dos tiros libres de Dídac Cuevas
51-39
Muy fácil Vrankic
49-39
Triiiiiple de Cremo, quiere creer el Leyma
49-36
Dos libres dentro para Vrankic
Incio
A pista el Leyma en busca de la remontada con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro
Final
Descanso en Palencia. 11 arriba los locales tras los dos primeros cuartos, 47-36. Está muy mal el Leyma en ataque, pero sobre todo en defensa, donde está llegando tarde a los balances y ayudas
44-36
Estuvo muy atento Radoncic para anotar en el rebote ofensivo
44-34
Anota Palencia un tiro libre por técnica a Radoncic
43-34
Anota desde el poste Diop. Tiempo muerto de Natxo Lezkano a falta de 1:20 para el descanso
43-32
Triple desde su casa de Jakovics, está fatal el Leyma en el balance defensivo
40-32
Antideportiva de Heron sobre Cuevas. Anota solo el primero. En la posesión extra falla el lanzamiento el Leyma
40-31
Rompe Cuevas el parcial de 14-0 desde el tiro libre
40-29
Triple a tablero de Tobias Borg, máxima para los locales
37-29
Arrollador Palencia ahora en ambos lados de la pista. Defendiendo a la perfección y moviendo muy bien el balón en ataque. Lo vuelve a parar Carles Marco tras un parcial de 16-4
35-29
Buen gancho de Palencia para el +6
33-29
Triple de Jakovics
30-29
Otra de Vrankic y mate de Kamba a la contra para poner por delante a Palencia. Lo para Carles Marco
26-29
Canasta de media distancia de Vrankic para poner a uno a Palencia, pero responde DIop
24-27
No están finos Jou ni Jorgensen de momento en ataque
24-27
Dos libres para Armus
22-27
Canasta de Radoncic a pase de Pacheco
22-25
Dos más uno de Borg, que le sacó la segunda personal a Mus Barro. Anota el adicional
19-25
Inaugura el segundo cuarto Pacheco con un canastón. 9 puntos para el brasileño, que está inspirado hoy
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Barro
Final
Final del primer cuarto en Palencia con ventaja de seis puntos para el Leyma: 19-23
17-23
Suma desde el 4,60 Joe Cremo, máxima para el Leyma
17-21
Se la devuelve ahora Pacheco a Wintering
17-19
Buena canasta de WIntering, que hizo saltar a Pacheco
15-19
Suma desde el 4,60 Jacobo Díaz
15-17
Cuatro puntos seguidos para Palencia, que se pone a dos
11-17
Triiiiiple de Superman Jacobo
9-14
Anota desde la línea Caio Pacheco
9-12
Triiiiiiple de Pacheco
9-9
Se durmió en defensa el Leyma y permitió una canasta facilísima de Palencia
7-9
Taponazo de Diop a Wintering!!
5-9
Asistencia espectacular de Joe Cremo desde su propia canasta para que acabe Jacobo la contra
5-7
A la línea Mus Barro en una jugada con varios rebotes ofensivos para el Leyma. Anota ambos antes de ser cambiado por Diop
5-5
Triiiiple de Guillem Jou, que no se lo pensó dos veces
5-2
Triplazo de Jakovics, que ha salido con la moto puesta, responde RAdoncic con una bandeja fácil
2-0
Inaugura Palencia el marcador con un matazo
Inicio
Jugadores a pista y balón al aire! Primera posesión para Palencia
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro. Por su parte, Palencia inicia con Jakovics, Heron, Kamba, Vrankic y Armus
Viejos conocidos
En Palencia está un viejo conocido del Básquet Coruña como es Ingus Jakovics, que está yendo de menos a más esta temporada. Puedes leer aquí nuestra entrevista al base letón en la primera vuelta
Confraternización
Ambas aficiones compartieron los momentos previos al encuentro
Afición
Una vez más, el Básquet Coruña no está solo en un desplazamiento. Un grupo de aficionados naranjas ha viajado hasta Palencia para animar al equipo
Carles Marco
Consulta aquí las declaraciones de Carles Marco en la previa del partido de esta tarde
Resto de la jornada
Otro de los duelos de la jornada es el que medirá mañana a Alicante y Obradoiro en tierras valencianas, donde el Leyma y su afición tendrán un ojo puesto
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Palencia? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 25 de Primera FEB entre Palencia y Básquet Coruña