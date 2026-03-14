Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El uno x uno del Leyma Básquet Coruña en Palencia

Caio Pacheco estuvo un par de puntos por encima del tono gris de un líder de Primera FEB que acusó la sobrecarga de partidos y viajes en los últimos seis días

Chaly Novo
Chaly Novo
14/03/2026 22:16
Palencia-Leyma Básquet Coruña
Mus Barro ataca el aro durante el partido en Palencia
Victor Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La mala actuación del Leyma Básquet Coruña en el Palacio Municipal de Deportes de Palencia se debió, en parte, a una evidente falta de frescura, tanto física como mental. Tres partidos en seis días, dos de ellos fuera de casa; los tres pívots naranjas con casi un mes de Ramadán encima, un rival en estado de gracia... Muchas cruces y ninguna cara.

4 DÍDAC CUEVAS 

Lo intentó en todo momento, pero ni pudo con Jakovics ni tuvo acierto en ataque ni sus pases fueron tan letales –ni numerosos– como venía siendo habitual. 

2 PAUL JORGENSEN 

Una caricatura del jugador que es. Se emperró en anotar como fuera y no lo consiguió. Empezó ansioso y acabó enfadado y recibiendo una técnica. Necesita recentrarse, porque el equipo le necesita mucho. 

5 GUILLEM JOU 

Empezó bien, sufrió, como todos, en los cuartos intermedios y resurgió en la labor de maquillaje final. El nivel atlético de Kamba fue una pesadilla para el catalán. 

6 DINO RADONCIC 

De lo poco salvable del líder. Por acierto (3 de 3 en tiros de dos) y actitud, aunque también le faltó frescura en las piernas. Y no es el tipo de jugador que gana un partido metiendo muchos puntos.

7 CAIO PACHECO 

El mejor del Básquet Coruña. Anotó tanto desde lejos (2 de 3) como en penetración y repartió 3 pases de canasta. Eso sí, la velocidad de Wintering le generó problemas atrás. 

5 DANILO BRNOVIC 

Cumplió a secas en los poco más de once minutos que estuvo en juego. Anotó un triple, bajó 2 rebotes y dio asistencias, aunque no pudo en defensa con Oroz. 

4 ILIMANE DIOP 

Lento, torpe y sin chispa. Tiene pinta de que el Ramadán, que termina el día 19 de este mes, empieza a pasarle factura seriamente. 

5 MACACHI BRAZ 

Entró en pista con el pescado vendidísimo. Intentó hacer cosas, alguna fuera de su alcance, pero puso ganas, anotó una canasta, capturó 2 rechaces y dio 1 asistencia. 

6 JOE CREMO 

Extraño partido el del neoyorquino: falló sus cuatro tiros de dos y firmó un notable 4 de 8 en triples. Sumó también en rebote (4) y en pases letales (2). 

4 MUS BARRO 

Otro más que posible damnificado de casi un mes de Ramadán. Se le vio algo más ágil que Diop, pero el granítico Mladen Armus apenas le dejó acercarse al aro rival. 

3 ABDOU THIAM 

Pasó por el partido prácticamente de puntillas. Solamente lanzó una vez a canasta y ni siquiera bajó un solo rebote. La tercera víctima del Ramadán. 

6 JACOBO DÍAZ 

De más a menos. Fue el mejor del Leyma en el primer cuarto, pero le faltó, como a todo el equipo, continuidad. Aun así acabó como tercer máximo anotador naranja y compartió con Cremo el honor de ser el máximo reboteador del líder.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Palencia-Leyma Básquet Coruña

El uno x uno del Leyma Básquet Coruña en Palencia
Chaly Novo
Carles Marco durante el partido contra Palencia en el ColiseumTemporada 2025-2026Leyma Básquet Coruña - Palencia 82-75

Carles Marco: "Hay que aprender de esta derrota para el viernes ser mejores"
Raúl Ameneiro
Palencia-Leyma Básquet Coruña

El Palencia borra de la pista a un irreconocible Leyma Coruña (99-87)
Chaly Novo
El exnaranja Ingus Jakovics defiende a Caio Pacheco en el Leyma-Palencia de la primera vuelta

La previa | Palencia-Leyma: mucho más que una victoria o una derrota
Chaly Novo