El uno x uno del Leyma Básquet Coruña en Palencia

Mus Barro ataca el aro durante el partido en Palencia Victor Quintana

La mala actuación del Leyma Básquet Coruña en el Palacio Municipal de Deportes de Palencia se debió, en parte, a una evidente falta de frescura, tanto física como mental. Tres partidos en seis días, dos de ellos fuera de casa; los tres pívots naranjas con casi un mes de Ramadán encima, un rival en estado de gracia... Muchas cruces y ninguna cara.

4 DÍDAC CUEVAS

Lo intentó en todo momento, pero ni pudo con Jakovics ni tuvo acierto en ataque ni sus pases fueron tan letales –ni numerosos– como venía siendo habitual.

2 PAUL JORGENSEN

Una caricatura del jugador que es. Se emperró en anotar como fuera y no lo consiguió. Empezó ansioso y acabó enfadado y recibiendo una técnica. Necesita recentrarse, porque el equipo le necesita mucho.

5 GUILLEM JOU

Empezó bien, sufrió, como todos, en los cuartos intermedios y resurgió en la labor de maquillaje final. El nivel atlético de Kamba fue una pesadilla para el catalán.

6 DINO RADONCIC

De lo poco salvable del líder. Por acierto (3 de 3 en tiros de dos) y actitud, aunque también le faltó frescura en las piernas. Y no es el tipo de jugador que gana un partido metiendo muchos puntos.

7 CAIO PACHECO

El mejor del Básquet Coruña. Anotó tanto desde lejos (2 de 3) como en penetración y repartió 3 pases de canasta. Eso sí, la velocidad de Wintering le generó problemas atrás.

5 DANILO BRNOVIC

Cumplió a secas en los poco más de once minutos que estuvo en juego. Anotó un triple, bajó 2 rebotes y dio asistencias, aunque no pudo en defensa con Oroz.

4 ILIMANE DIOP

Lento, torpe y sin chispa. Tiene pinta de que el Ramadán, que termina el día 19 de este mes, empieza a pasarle factura seriamente.

5 MACACHI BRAZ

Entró en pista con el pescado vendidísimo. Intentó hacer cosas, alguna fuera de su alcance, pero puso ganas, anotó una canasta, capturó 2 rechaces y dio 1 asistencia.

6 JOE CREMO

Extraño partido el del neoyorquino: falló sus cuatro tiros de dos y firmó un notable 4 de 8 en triples. Sumó también en rebote (4) y en pases letales (2).

4 MUS BARRO

Otro más que posible damnificado de casi un mes de Ramadán. Se le vio algo más ágil que Diop, pero el granítico Mladen Armus apenas le dejó acercarse al aro rival.

3 ABDOU THIAM

Pasó por el partido prácticamente de puntillas. Solamente lanzó una vez a canasta y ni siquiera bajó un solo rebote. La tercera víctima del Ramadán.

6 JACOBO DÍAZ

De más a menos. Fue el mejor del Leyma en el primer cuarto, pero le faltó, como a todo el equipo, continuidad. Aun así acabó como tercer máximo anotador naranja y compartió con Cremo el honor de ser el máximo reboteador del líder.