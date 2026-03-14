El Palencia borra de la pista a un irreconocible Leyma Coruña (99-87)

Mate del exnaranja Mathieu Kamba en el Palencia-Leyma Coruña Victor Quintana (@ferropenico)

El Leyma Básquet Coruña pagó una evidente falta de piernas con su segunda derrota de la temporada (99-87), ante un Palencia que certificó su gran momento de forma, sumó su novena victoria consecutiva y se mantiene al acecho de los fallos de los dos de cabeza. De momento ya provocó el de uno. Este domingo podría llegar el del otro, un Obradoiro que juega en Alicante.

Golpeó primero el anfitrión. Con cinco puntos entre los que el visitante intercaló un mal ataque que obligó a Cremo a lanzar forzado y desde nueve metros. Sin embargo, el líder devolvió pronto la bofetada: parcial de 0-5 con una bandeja de Radoncic y un triple de Jou, este producto de una apertura del campo que los naranjas intentaron en todo momento durante este periodo.

La defensa también ajustó pronto. Manos al balón, presión al base y cambios sincronizados. Un entramado que, además, logró aislar en una esquina a uno de los grandes peligros morados, Vrankic.Y entraron los triples. Tres de los cinco primeros, para cobrar una renta dos (11-17), tras una diana de Jacobo Díaz.

La única mala noticia para el Leyma tenía nombre propio: Jorgensen volvió a jugar ansioso por anotar. La mejor manera para no hacerlo. Se fue al banquillo con 0 de 3. Aun así, el líder mantuvo las distancias gracias a un Pacheco muy afilado.

Con 19-23 arrancó el segundo periodo. Y con mejor defensa de los de Natxo Lezkano. Una canasta bajo el aro de Radoncic, tras asistencia de fantasía de Pacheco, dio paso a un momento delicado.

Los naranjas fallaron varios tiros metibles, entre ellos un par de triples liberados, y el Palencia regresó al partido. Con defensa, rebote y velocidad. Y un Vrankic ya más suelto y haciendo daño jugando de fuera a dentro. Un parcial de 8-2 obligó a Carles Marco a gastar su primer tiempo muerto (30-29). El badalonés tuvo que repetir maniobra menos de dos minutos más tarde, ahora con 37-29 en el marcador.

Seis puntos en los mismos minutos anotó un Básquet Coruña durante su, posiblemente, peor fase de la temporada. Incapaz de frenar la avalancha morada, al tiempo que al otro lado de la cancha tenía problemas hasta para lanzar.

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Un triple de Borg elevó la brecha hasta los dos dígitos (40-29). La segunda vez que el Leyma se veía tan lejos de un rival en el electrónico. La primera fue en la pista del Estudiantes.

Una antideportiva infantil de Heron a Cuevas tampoco sacó al Leyma de la pobreza. Un libre fue lo único que se echó al coleto. Y un ex, Jakovics, recuperó, desde el arco, los once de diferencia, la misma con se llegó al final de una primera parte (47-36) que el Leyma alcanzó con un terrible 3 de 15 en triples; es decir, fallando los últimos diez de manera consecutiva.

El parón no aclaró las ideas del líder. Más bien lo contrario. Si bien es cierto que los de Marco forzaron un par de pérdidas a los de Lezkano, pero en ataque continuaba la sequía.

Para colmo de males, de un casi tercer robo llegó una canasta fácil de Vrankic. Y del casi cuarto, otra, todavía más sencilla, de Armus. Un triple de Jakovics, tras rebote ofensivo de otro exnaranja, Kamba, lo contestó del mismo modo Jacobo Díaz, pero el Leyma no tuvo continuidad en ataque. Y el Palencia sí. Mucha. Parcial de 8-2 para poner el 62-46, una nueva máxima desventaja en este curso. Carles Marco paró el partido, pero no al rival.

Cerca de la lona

Vucetic y Wintering, con sendas lejanas sin respuestas, acercaron al líder a la lona (68-46) todavía con más de trece minutos por jugar. Marco, al igual que en el segundo cuarto, pidió dos casi seguidos. Nada. El Palencia siguió jugando a placer. Y el Leyma diluyéndose jugada a jugada.

La capitulación se escenificó de una de las peores maneras posibles. Después del 70-46, logrado por Oroz a raíz un rebote de ataque propio, el líder perdió el balón en el saque de fondo e hizo falta a Álvaro Muñoz cuando lanzaba de tres. El ex del Obradoiro no falló desde la línea y acercó la brecha a la treintena (73-46).

Tal era la caraja naranja que hasta un jugador poco dotado para anotar, Oroz, se puso las botas: siete puntos en un abrir y cerrar de ojos. Los últimos, replicados con un triple de Cremo que bajó el telón de otro cuarto pesadillesco (80-58).

Un airball de Cremo y otro de Brnovic, ambos desde el arco, abrieron los diez minutos finales. El triple que anotó Cuevas, antes de que el Palencia si quiera mirara al aro, fue un espejismo de una reacción utópica, que los morados ratificaron con dos dianas, de Borg y Kamba, de la larga distancia.

La única misión, también (casi) imposible para el líder, pasó a ser intentar rescatar el averaje particular, situado en los siete puntos de renta cosechados en el Coliseum (82-75). Por lo que pueda pasar. Nada más lejos de la realidad. Faltaron minutos, suerte, piernas, jugadores enchufados... Faltó todo.

En definitiva, un partido que dejó claro por qué el Palencia llegó a la cita ganando ocho partidos seguidos con marcadores más o menos holgados y el Básquet Coruña sufriendo más o menos en cuatro de las cinco últimas victorias de su tacada de diez.

El calendario, diabólico en el último mes, presenta ahora un par de etapas llanas. Propicias, a priori, para recuperar piernas y cabeza. Algo que el Leyma necesita tanto como anotar un punto más que el rival.