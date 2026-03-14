Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Carles Marco: "Hay que aprender de esta derrota para el viernes ser mejores"

El técnico catalán apunta a la energía de Palencia como factor clave en el partido

Raúl Ameneiro
14/03/2026 21:40
Carles Marco durante el partido contra Palencia en el Coliseum
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Básquet Coruña sumó este sábado su segunda derrota de la temporada contra un gran Palencia (99-87). El entrenador del Leyma, Carles Marco, analizó el encuentro de la siguiente manera.

Valoración del partido. "Felicitar a Palencia por el partido, por el ambiente, han ganado con mucha solvencia. El primer cuarto hemos empezado bien, pero ha sido un espejismo. Ha ido de la energía que se ha visto del minuto cero al 40. Ellos la han tenido y nosotros hoy no, por primera vez esta temporada. Me hubiera gustado que pudierais ver a un superequipo jugando bien, pero no lo hemos hecho. Nos ha faltado energía, concentración, muchas cosas que no son nuestra identidad. Si nos tiene que pasar, que pase y aprendamos de estas cosas. Poco que decir, han jugado muy bien, con mucha más energía y a nosotros supongo que nos ha pasado un poco de factura los dos partidos, el desgaste físico, jugadores que están comiendo menos, todo un poquito. Pero no es excusa, venimos a jugar contra un superequipo y la concentración y la energía tocaban hoy, porque nuestra meta no es mirar más adelante, sino cada partido. Nos ha costado, aprender de esto y la semana que viene más y espero que mejor".

Intensidad. "Palencia es un superequipo. Hemos perdido dos partidos porque seguramente hemos hecho las cosas también muy bien. Pero ellos tienen una gran plantilla. Mucha parte de la culpa de que nosotros hayamos perdido balones, no hayamos podido rebotear en ataque, evidentemente, la tienen ellos".

Con qué se queda de la derrota. "En lo que pensaré ahora es en descansar. Mañana descansaremos, tenemos a algunos tocados que hicieron un esfuerzo por jugar y el lunes a pensar en Tizona. Cuando ganas, aprendes y como hemos ido ganando mucho, hemos aprendido mucho, cuando lo fácil sería relajarte y no aprender, y no lo hemos hecho hasta esta jornada. Lo que tenemos que sacar de hoy es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer cada día en los entrenamientos al 200%, los 40 minutos que juguemos que sean por y para el equipo. Con eso me quedo, con aprender de esta derrota para el viernes ser mejores".

¿Qué hay que hacer para ganar en Palencia? "No venir. Así de fácil. Puede que venga en verano y así no vengo durante el año. Felicitaros y a seguir".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

