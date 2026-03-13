Una historia rica en duelos y detalles

se ha enfrentado el Básquet Coruña en sus casi 30 años de vida | El equipo morado domina por 18-13

Paul Jorgensen ataca la canasta en el duelo en el Coliseum contra el Palencia Germán Barreiros

Este sábado (19.00 horas) el Básquet Coruña y el Palencia librarán, en terreno castellano, su trigésimo primer duelo, un largo de historial de enfrentamientos que comenzó en 2003 y ha pasado por tres categorías diferentes.

El Palencia se fundó en 1979, como Club Deportivo Maristas, pero no fue hasta 2000 cuando debutó en una categoría nacional, la Liga EBA (actual Tercera FEB), de la que sale al final de la temporada 2004-05, la que el Básquet Coruña pasó, a causa de un error burocrático, en Primera Nacional, competición de carácter autonómico.

Ambos clubes compartieron división en dos temporadas, la 2002-03 y 2003-04, aunque la peculiar división de los grupos evitó que se vieran las caras en el primero de ellos.

En ese curso el equipo herculino, entonces conocido como Deportes Cimans, estuvo encuadrado en A, junto con otros doce gallegos, un vasco (Santurtzi), el Universidad de León y el Oviedo, en tanto que el Palencia jugó en el B. El Básquet Coruña no entró en los playoffs, que empezaban en octavos de final, en los que el conjunto castellano, campeón de su grupo, cayó en primera ronda contra el Santurtzi, tercero del B.

En la campaña 2003-04, no solo compitieron en el A, sino que acabaron la regular juntitos: tercero el Cimans y cuarto el entonces llamado Ciudad de Palencia, aunque con dos victorias más (23-7) de los pupilos de Javi Rodríguez, actual director del Coliseum, que se anotaron los dos cara a cara. Por 72-67 en la Polideportiva de Riazor 2 y por 68-75 en el por aquellos tiempos llamado Pabellón Marta Domínguez. Zoro de la Fuente (15 puntos) y Borja Pérez (26) encabezaron, por ese orden, el ataque del equipo coruñés.

Cuatro años separados

Cuatro años tardarían el Básquet Palencia y el Básquet Coruña en volver a compartir cancha. En una nueva categoría, LEB Plata (actual Segunda FEB). Con nuevo nombre, Palencia, a secas, y Leyma. Y diferente potencial.

El conjunto morado fue el mejor de la fase regular 2008-09, con un récord de 20-10, mientras que el ya naranja finalizó penúltimo, con una marca casi inversa (9-21). En la pista, el Palencia le devolvió al Leyma el doblete de la 2003-04. Arrasó en la Poli (55-82) y ganó con mucha menos holgura como anfitrión (71-58). El actual técnico del Uni Ferrol, Lino López fue, con 16 puntos, el máximo anotador local en Riazor y Asier Arzallus (18) el visitante más acertado en el Marta Domínguez.

El Palencia ascendió a final de curso, con lo cual los caminos volvieron a separarse. En esta ocasión por espacio de cuatro temporadas. Se reencontraron en la LEB Oro (Primera FEB) en la 2012-13. De nuevo con el conjunto morado con ventaja de potencial. Pese a ello, tablas en los duelos de fase regular.

El COB rompe una norma, aunque no el hechizo del Leyma Coruña Más información

El Leyma Coruña sale limpio en Ourense de otro barrizal (59-74) Más información

El Leyma entrenado por Antonio Herrera sorprendió a domicilio a un Palencia gobernado por su actual entrenador, Natxo Lezkano. Asier Zengotitabengoa (18 tantos) y Jonathan Kale (15) fueron los principales artífices del 76-85. El alero vasco fue, con 13, el principal anotado naranja en ratonero duelo en el Palacio de Riazor (63-69).

Esta campaña inició un ciclo de once consecutivas compartiendo liga. Interrumpida por el ascenso del equipo morado, que nueve meses después regresó a la segunda categoría, justo cuando el naranja hizo el camino a la inversa.

Hasta que el Palencia (renunció a subir, por motivos económicos, al final de la 2015-16) y el Básquet Coruña pudieron probar la mieles de la ACB, la entidad castellana hizo valer su estatus de eterno aspirante. Entre el ejercicio 2012-13 y el histórico 2022-23 ganó quince partidos y perdió siete contra el conjunto herculino.

Imagen del tercer partido de los playoffs 2016-17 entre el Leyma y el Palencia AEIG

De esos triunfos del equipo morado un tercio llegaron en la campaña 2016-17: los dos de la fase regular y tres en una apasionante serie de cuartos de final de los playoffs donde el Leyma desperdició un match ball en el cuarto partido, en Riazor, donde cayó por 101-106. Dirigía al Palencia el técnico que llevaría las riendas naranjas entre 2019 y 2022, Sergio García. En el quinto y definitivo cara a cara el plantel gobernado por Tito Díaz vendió cara la eliminación (83-77).

Los 31 enfrentamientos (los mismos que librado el Básquet Coruña con el Ourense, uno menos que con el Oviedo y siete menos que con el máximo histórico, el Melilla) arrojan un saldo de 18 victorias del Palencia, cuya mayor tacada, a pesar del dominio en el marcador global, es de tres, registrada tres veces.

El tope del Leyma es el mismo, logrado entre el partido de la primera vuelta de la 2019-20 (el segundo estaba programado para dos jornadas después de la cancelación por la pandemia) y el segundo de la primera fase de la 2020-21. El equipo herculino podría igualarlo este sábado, ya que se ha impuesto en los dos últimos duelos, por 81-69 en la segunda vuelta de la 2022-23 y por un marcador bastante parecido, 82-75, en el de la primera del actual campeonato.

La tabla del 63

El Palencia ha anotado un total de 2.480 puntos en los 31 cara a cara disputados, por 2.407 del Básquet Coruña. Una media de +2,3 por partido para el conjunto morado.

El rico historial también lo es en detalles. Por ejemplo, el equipo herculino anotó solamente 63 puntos en tres enfrentamientos consecutivos: el segundo de la segunda vuelta de la 2012-13 y los dos de la 2013-14. Los perdió todos a pesar de recibir una baja media de 68,3 (205 en total).

En la 2020-21, el Básquet Coruña anotó 66 en el Palacio de Riazor y ganó (66-64); el Palencia los registró en su cancha y perdió (66-76). En la primera vuelta del campeonato 2014-15, al conjunto castellano le bastaron 64 tantos para anotarse la victoria, ya que el coruñés registró solamente 46, la tercera cifra más baja de sus casi 30 años de vida, por detrás de un 43-50 frente al Badajoz y un 81-45 en la cancha del Tenerife, ambos partidos de la temporada 1999-00. En la 2010-11 también anotó 46 en una derrota por 35 puntos en Andorra.

Carles Marco entrenó al Palencia entre enero de 2019 y el final anticipado, el tercer mes del siguiente año, del curso pandémico 2019-20. Ganó el cara a cara en casa (93-84) y perdió en Riazor (82-76).