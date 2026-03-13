Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Primera FEB

Previa | El Alicante apunta a la línea de flotación del Obradoiro

Ambos equipos llegan a la cita en suelo levantino después de alcanzar la centena de puntos, los de Rubén Perelló tras una prórroga y los de Diego Epifanio pulverizando al Cartagena

Chaly Novo
Chaly Novo
13/03/2026 17:26
Jean-Marc Mwema lanza a canasta en el Obradoiro-Lucentum Alicante
Jean-Marc Mwema lanza a canasta en el Obradoiro-Lucentum Alicante
Adrián Baúlde/FEB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La vigésimo quinta jornada de Primera FEB, con un marcado duelo estelar, el Palencia-Básquet Coruña, también se presenta complicada, sobre el papel, para el segundo clasificado, el Obradoiro, que juega en la cancha del Lucentum Alicante

El plantel entrenado por Diego Epifanio, que sigue a dos victorias de distancia del gobernado por Carles Marco (22-1), viene de firmar entre semana su segunda victoria más holgada del curso: 101-49 contra el penúltimo clasificado, el Cartagena (5-17).

El Lucentum (13-10), que el pasado domingo dio mucha guerra en el Coliseum, también llega a la cita después de alcanzar el centenar de puntos, en su caso tras prórroga, en la pista del Palma Básquet, donde se impuso por 102-104. Los últimos fichajes, Yasiin Joseph y Jordan Bone, siguen adáptandose a la carrera a los sistemas de Rubén Perelló. 

El cuarto en la tabla, el Gipuzkoa (15-8), no tuvo problema alguno para deshacerse (90-74) de un Fuenlabrada (12-11) mucho menos fiero desde que se fue Iván Aurrecoechea, todavía sin sustituto. El grupo gestionado por el exnaranja Sergio García visita al octavo clasificado, el Oviedo (12-11).

El equipo del sur de Madrid ha caído hasta la novena posición, la última con billete para los playoffs, con el mismo récord que el Oviedo, dos triunfos de ventaja respecto al Ourense y dos menos que el Alicante y el Menorca.

Caso McFadden

El conjunto balear se quedó, de manera oficial (anunciado este viernes por del director deportivo y por el entrenador, Javier Zamora, en rueda de prensa), sin uno de sus fichajes estrella sobre la marcha, el veterano Thad McFadden, que abandona el club por decisión propia poco más de 24 horas antes del duelo precisamente en la cancha del Fuenlabrada. 

Según cuenta el Diario de Menorca, el base estadounidense, que se perdió los dos últimos partidos sin constar lesión alguna, tampoco compareció en varios compromisos comerciales y sociales del club entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. McFadden colgó en Instagram varios vídeos entrenándose en solitario en su país, grabaciones que luego borró. Blanco y en botella... Algunos rumores apuntan al San Pablo Burgos, donde ya jugó entre 2019 y 2021.

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Cantabria

Carles Marco: "El equipo se agarra a los partidos como puede"

Más información
Paul Jorgensen ataca la canasta en el duelo en el Coliseum contra el Palencia

Una historia rica en duelos y detalles

Más información

Por su parte, el COB intentará lamerse las heridas del durísimo derbi del miércoles con el líder en el duelo, de nuevo en casa, contra un Tizona Burgos que suma seis derrotas consecutivas y presenta la misma marca que el tercero por la cola, el Palmer Basket, y el penúltimo, el Cartagena.

El conjunto mallorquín tiene un compromiso, como local, asequible, ya que recibe a un Alega Cantabria (9-13) alejado del peligro y con los deberes de la permanencia prácticamente hechos.

Completa la jornada un duelo instrumental para la supervivencia, especialmente para el colista Melilla (3-19), que visita la pista del Cartagena. Un triunfo local dejaría al Decano de Primera FEB, que el miércoles cedió en el Javier Imbroda ante el Oviedo (79-87), muy tocado, casi hundido. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Jean-Marc Mwema lanza a canasta en el Obradoiro-Lucentum Alicante

Previa | El Alicante apunta a la línea de flotación del Obradoiro
Chaly Novo
Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Cantabria

Carles Marco: "El equipo se agarra a los partidos como puede"
Chaly Novo
Paul Jorgensen ataca la canasta en el duelo en el Coliseum contra el Palencia

Una historia rica en duelos y detalles
Chaly Novo
Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense

El COB rompe una norma, aunque no el hechizo del Leyma Coruña
Chaly Novo