Previa | El Alicante apunta a la línea de flotación del Obradoiro

Jean-Marc Mwema lanza a canasta en el Obradoiro-Lucentum Alicante Adrián Baúlde/FEB

La vigésimo quinta jornada de Primera FEB, con un marcado duelo estelar, el Palencia-Básquet Coruña, también se presenta complicada, sobre el papel, para el segundo clasificado, el Obradoiro, que juega en la cancha del Lucentum Alicante.

El plantel entrenado por Diego Epifanio, que sigue a dos victorias de distancia del gobernado por Carles Marco (22-1), viene de firmar entre semana su segunda victoria más holgada del curso: 101-49 contra el penúltimo clasificado, el Cartagena (5-17).

El Lucentum (13-10), que el pasado domingo dio mucha guerra en el Coliseum, también llega a la cita después de alcanzar el centenar de puntos, en su caso tras prórroga, en la pista del Palma Básquet, donde se impuso por 102-104. Los últimos fichajes, Yasiin Joseph y Jordan Bone, siguen adáptandose a la carrera a los sistemas de Rubén Perelló.

El cuarto en la tabla, el Gipuzkoa (15-8), no tuvo problema alguno para deshacerse (90-74) de un Fuenlabrada (12-11) mucho menos fiero desde que se fue Iván Aurrecoechea, todavía sin sustituto. El grupo gestionado por el exnaranja Sergio García visita al octavo clasificado, el Oviedo (12-11).

El equipo del sur de Madrid ha caído hasta la novena posición, la última con billete para los playoffs, con el mismo récord que el Oviedo, dos triunfos de ventaja respecto al Ourense y dos menos que el Alicante y el Menorca.

Caso McFadden

El conjunto balear se quedó, de manera oficial (anunciado este viernes por del director deportivo y por el entrenador, Javier Zamora, en rueda de prensa), sin uno de sus fichajes estrella sobre la marcha, el veterano Thad McFadden, que abandona el club por decisión propia poco más de 24 horas antes del duelo precisamente en la cancha del Fuenlabrada.

Según cuenta el Diario de Menorca, el base estadounidense, que se perdió los dos últimos partidos sin constar lesión alguna, tampoco compareció en varios compromisos comerciales y sociales del club entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. McFadden colgó en Instagram varios vídeos entrenándose en solitario en su país, grabaciones que luego borró. Blanco y en botella... Algunos rumores apuntan al San Pablo Burgos, donde ya jugó entre 2019 y 2021.

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Por su parte, el COB intentará lamerse las heridas del durísimo derbi del miércoles con el líder en el duelo, de nuevo en casa, contra un Tizona Burgos que suma seis derrotas consecutivas y presenta la misma marca que el tercero por la cola, el Palmer Basket, y el penúltimo, el Cartagena.

El conjunto mallorquín tiene un compromiso, como local, asequible, ya que recibe a un Alega Cantabria (9-13) alejado del peligro y con los deberes de la permanencia prácticamente hechos.

Completa la jornada un duelo instrumental para la supervivencia, especialmente para el colista Melilla (3-19), que visita la pista del Cartagena. Un triunfo local dejaría al Decano de Primera FEB, que el miércoles cedió en el Javier Imbroda ante el Oviedo (79-87), muy tocado, casi hundido.