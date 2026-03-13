La previa | Palencia-Leyma: mucho más que una victoria o una derrota

El exnaranja Ingus Jakovics defiende a Caio Pacheco en el Leyma-Palencia de la primera vuelta Germán Barreiros

El Leyma Básquet Coruña encara este sábado (19.00 horas) el Palacio Municipal de los Deportes de Palencia el cuarto capítulo de la fase más dura de la segunda vuelta liguera, al que se presenta después de haber sacado adelante los tres primeros.

Eso sí, ninguno del calibre de este. El plantel entrenado por Natxo Lezkano acumula ocho victorias consecutivas, dos menos que el líder liguero, y, tras perder en casa la final de la Copa de España, contra el Estudiantes, y mover algunas piezas parece haber cogido una arrolladora velocidad de crucero.

El conjunto morado, que el miércoles ganó en la cancha del Tizona Burgos por 74-91, un duelo que resolvió en los cuartos pares (14-24 y 14-22), solo ha perdido un partido en lo que va de 2026, justo el primero del año, en casa frente al Obradoiro (85-87), disputado el 4 de enero. A partir de ahí, triunfos entre cómodos y muy sobrados, con un único duelo solventado con sufrimiento, el primero de esta racha, contra el Gipuzkoa (83-77).

Entre los principales méritos de la tropa de Lezkano en este tramo están vapulear al Fuenlabrada (97-94), un holgado 61-76 en Oviedo, un más holgado 63-82 en Alicante y la segunda paliza al Estudiantes, esta en Madrid (72-94), después de humillar al conjunto colegial en la primera vuelta (83-52).

Incluyendo los apuros ante el conjunto donostiarra, el Palencia ha ganado en estos ocho compromisos por una media de 16,1 puntos de margen. Sin ese partido de resolución más ajustada, el promedio sube a 17,5. Números muy parecidos –ligeramente superiores– a los del Básquet Coruña durante más de las dos terceras partes de lo que va de campaña.

Etapa negra

No cabe duda alguna de que el equipo morado tiene potencial para haber estado luchando por el ascenso directo, una batalla de la que lo descabalgaron cuatro derrotas entre las jornadas diez y quince. La racha empezó en el Coliseum (82-75). Luego cayó como anfitrión ante el Gipuzkoa (64-76), en Fuenlabrada (73-67) y en el Palacio de Palencia contra el Obradoiro.

No obstante, antes de esta gran crisis ya ha había sufrido una mini. En la quinta jornada encajó un incomprensible varapalo en la pista del colista, el Melilla (80-75), y una semana después el Lucentum Alicante le pasó por encima en pista castellana (59-79).

Carles Marco: "El equipo se agarra a los partidos como puede" Más información

Previa | El Alicante apunta a la línea de flotación del Obradoiro Más información

Dos episodios de irregularidad que no figuran en la hoja de servicios del Básquet Coruña de Carles Marco, un equipo que en las últimas semanas no ha brillado tanto como en el resto del curso, pero sí ha demostrado tener la capacidad para ganar cualquier tipo de partido.

Para muestra, el botón más reciente: 59-74 en Ourense tras un derbi que se le enquistó durante buena parte de los 40 minutos. La defensa en la segunda mitad, al igual que en Oviedo y contra el Zamora y el Alicante, fue la baza ganadora.

Una defensa que este sábado tendrá que atender a muchos frentes. Dos de ellos con pasado naranja. Ingus Jakovics (11,7 puntos, 2,4 rebotes y 2,9 asistencias) le ha ganado a Alec Wintering (11,6, 3,2 y 2,9) el pulso por ser el base titular. Mathieu Kamba (7,0, 4,4 y 1,2) no tiene rival en el puesto de '3'.

El '2' era cosa de Adam Kunkel (14,0 tantos) hasta que se lesionó. La directiva morada se hizo con el entonces máximo anotador del Melilla, Mustapha Heron, que ha aportado 7,8 puntos en los seis partidos que ha jugado a las órdenes de Lezkano, compartiendo rol con Tobias Borg (9,7).

Por dentro mandan el versátil Josip Vrankic (12,4 tantos y 4,5 rebotes) y el granítico Mladen Armus (5,3 y 6,2). Vasilije Vucetic (6,7 y 4,8 en seis partidos) y el residual Gilad Levy (2,16 metros), ambos fichados hace menos de dos meses tras la salida de Stephen Ugochukwu, completan la batería.

Escasas debilidades

Al igual que el Leyma, el Palencia va sobrado de puntos fuertes y muy escaso de debilidades, más allá de la irregularidad peregrina antes comentada y que ha colocado a su rival de este sábado y al Obradoiro demasiado lejos de su alcance.

Solo el Obradoiro, el líder y el Estudiantes anotan más, pero ningún equipo recibe menos (72,5) ni pierde menos de 10 balones. Sin embargo, hay once que reparten más asistencias y ocho, entre ellos el Leyma, segundo del ranking liguero, que lo superan en rebotes ofensivos.

En el resto de facetas del juego el grupo gobernado por Natxo Lezkano está muy parejo al de Carles Marco –quien tiene a sus doce honbres en perfecto estado de revista–, que en la primera vuelta sudó tinta para deshacerse de la adhesiva del equipo morado.

La misma receta que ha usado el líder en los tramos decisiv0s de tres de sus últimas cuatro salidas a pista. Se viene otro partido de baloncesto sobre barro. Si los naranjas consiguieran volver a salir impolutos... Porque esta en juego bastante más que un triunfo o una derrota. Y con solo ocho partidos en el horizonte.