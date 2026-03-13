Carles Marco: "El equipo se agarra a los partidos como puede"

Carles Marco, durante una rueda de prensa Patricia G. Fraga

Carles Marco lamentó, en la rueda de prensa previa al partido del Leyma Básquet Coruña en la pista del Palencia, el escaso tiempo para preparar uno de los duelos más importantes de la temporada, aunque se mostró optimista debido al compromiso de sus hombres en la cancha.

El técnico del líder en solitario de Primera FEB indicó que "estamos, supongo que como todos los equipos, un poco cansados. Pero intentando concentrarnos en el próximo partido, con poco, nada de margen para prepararlo bien. No como gustaría, con muchos días. Y, por lo tanto, tenemos que hacerlo desde la concentración".

Respecto al estado de sus jugadores, el badalonés señaló que están "bien", y puntualizó que Guillem Jou, limitado a poco más de seis minutos en el derbi este miércoles en la cancha del Ourense a causa de un problema estomacal, "está casi recuperado". Marco agregó que "hay algunos jugadores que están más cansados, y alguno tocado, pero esperamos viajar todos y que estén todos disponibles y al cien por cien, más a nivel de cabeza que de físico, eso es lo que nos dará para estar físicamente a tope; porque nos ha tocado jugador domingo-miércoles-sábado, tres partidos en seis días, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero es lo que hay y estamos contentos de estar compitiendo otra vez".

En el derbi en el Pazo Paco Paz hubo algunos percances físicos, aunque de poca o escasa relevancia. "Caio Pacheco sufrió un esguince de tobillo, pero ayer ya entrenó normal. Cremo también. Hay algún que otro jugador que está más fastidiado, pero vamos a hacer todos un esfuerzo para que puedan estar todos mañana, salvo que ocurra algo en el entrenamiento de hoy".

Máxima exigencia

El duelo en Ourense fue de una exigencia física descomunal, por lo cual tal vez no es el mejor prólogo, aun teniendo como parte buena el desplazamiento corto, para la visita a un Palencia en gran forma y que también juega muy físico. "Es cierto que los dos partidos que hemos jugado esta semana han sido de un nivel físico exigente; el del miércoles, mucho, y también nosotros pusimos ese nivel de exigencia muy alto, porque creo que fue de los días que mejor defendimos a nivel de actividad y de energía. Tenemos que tener la misma exigencia, porque jugamos contra un rival que también tiene unas altas capacidades físicas y mucho talento, y en una pista que va a estar llena, que es muy chula para jugar al baloncesto, y a la vez muy exigente por todo lo que conlleva y por el nivel de rival", apuntó Marco.

Por ello, el preparador del Leyma habló de "cosas buenas; la mentalidad que tuvimos el miércoles" y de "cosas malas, que [el derbi] nos exigió mucho", pero subrayó que "creo que el equipo está capacitado para recuperarse" Tenemos a gente que trabaja mucho con los jugadores y los partidos que hemos jugado no es una excusa".

El líder liguero ha pasado de ganar los partidos siendo una máquina de anotar a resolverlos desde la defensa. Un cambio que, según Carles Marco, obedece a que "el equipo se agarra a los partidos como puede o como se da el propio partido". Hace dos jornadas (contra el Estudiantes) metimos 105 puntos, pero sí que es cierto que en los últimos dos... Los rivales también juegan, nos conocen, nos han hecho cosas que nos han llevado a no poder correr tanto, pero no es que no queramos nosotros porque seguramente no hayamos tenido las sensaciones de otros partidos. Aunque eso no quita que, desde el primer día lo dijimos, todo parte un poquito de que podamos estar bien defensivamente. Si lo estamos, podemos correr. A veces lo estamos y no podemos correr, pero no nos meten canasta. En ninguna jornada hemos perdido esa identidad de que lo primero es ponernos detrás y cerrar el rebote para después poder jugar como queremos".

En este punto, Marco tira de referencia. "Ayer escuché la rueda de prensa de Pedro Martínez, del Valencia [tras perder 96-76 contra el Real Madrid en la Euroliga]", y dijo que una cosa es correr y otra es correr precipitándonos por intentar estar por delante. Nosotros intentamos correr, cuidar el balón mucho y hacer muchas cosas bien, pero todo parte de la defensa. Es cierto que el nivel de exigencia en Ourense hizo que estuviéramos menos frescos en ataque y hubo algunos momentos en que perdimos balones. Lo doy por bueno si el compromiso del equipo defensivamente es el que hemos mostrado las últimas jornadas. Y desde que empezamos".

A la pregunta de si en la segunda vuelta sus homólogos rivales le están poniendo más trampas que en la primera, el preparador catalán observó que "lo que se nota es que todos se juegan cosas. Va quedando menos, hay más tensión en todos los partidos, que no presión, porque nosotros la presión que nos ponemos es la de intentar jugar al doscientos por cien cada partido y en competirlo. No en ganarlo, aunque si ganamos, mejor. Se nota, claro, que ya hemos jugado antes, pero creo que va más de cómo nos encontremos nosotros y de las sensaciones que podamos tener", concluyó Carles Marco.