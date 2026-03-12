Una victoria de campeón para el Básquet Coruña

Una acción del derbi entre Ourense y Leyma Carlos Domarco/COB

Sangre, sudor y lágrimas tuvo que sacar el Básquet Coruña en el Paco Paz para poder llevarse la victoria del derbi contra el COB Ourense. “Como preveíamos, partido durísimo de una intensidad y un nivel físico importantes”, dijo Carles Marco en rueda de prensa para hacer un breve, a la par que preciso, resumen del encuentro de ayer.

El Leyma sufrió, se tuvo que bajar al barro en un partido marcado por las defensas y el poco acierto ofensivo de ambos equipos. Contactos, protestas, faltas, intensidad y ambientazo en las gradas. Los ingredientes habituales de cualquier derbi no faltaron en el de este miércoles. La jornada era intersemanal, con Ourense y Leyma viniendo de haber jugado partidos dificilísimos el fin de semana, pero no importó. Ambos desplegaron sus mejores armas sobre la pista del Pazo para regalar un espectáculo igual no a la altura del derbi con el Obra en cuanto a nivel baloncestístico, pero desde luego sí en cuanto a tensión se refiere. No hubo ni un solo momento de respiro y la afición naranja tan solo se vio con la victoria en el bolsillo a falta de un minuto para el bocinazo final.

Ourense planteó un partido duro y el Básquet Coruña se adaptó a él. Los contactos eran constantes en ambos aros y así lo demuestra el número de faltas pitadas en el encuentro: 24 al COB y 23 al Leyma para un total de 47. Era el típico partido en el que te puedes tropezar. Fuera de casa, con hombres importantes cargados de faltas y sin mucho acierto, pero el Leyma volvió a nadar en el fango como si fuera un pez en el agua.

El equipo de Carles Marco demostró, una vez más, por qué lleva 22 victorias en 23 partidos de liga, por qué es el líder y por qué todos los rivales le respetan y le temen tanto como lo hacen. Un despliegue de carácter, personalidad y talento que terminó por dar un nuevo triunfo que igual no fue brillante en cuanto a juego, pero que es de los que te terminan convirtiendo en campeón a final de temporada.

Una vez más, no hubo un protagonista claro. La dupla montenegrina fue la más importante. Dino Radoncic sostuvo al equipo en intensidad cuando los problemas de faltas apretaban más a su equipo y Danilo Brnovic, que contó con más minutos debido al malestar físico de Guillem Jou, fue clave en los minutos finales del encuentro con varios puntos, rebotes tanto en ataque como en defensa y aportando de nuevo intensidad. Y en ataque, el máximo anotador fue Joe Cremo, pero solo faltaron por anotar Macachi Braz, que no jugó, y Mus Barro.