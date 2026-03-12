El COB rompe una norma, aunque no el hechizo del Leyma Coruña

Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense COB

El Básquet Coruña sacó adelante un complicado derbi en Ourense, donde el plantel dirigido por Carles Marco perdió, por tercera vez en lo que va de temporada, la batalla reboteadora, uno de los termómetros del deporte de la canasta, pero no el único, ni una condición indispensable para ganar partidos.

El Leyma Coruña sale limpio en Ourense de otro barrizal (59-74) Más información

La primera vez fue en la cancha del Obradoiro, donde el líder en solitario de Primera FEB encajó su única derrota liguera (103-99). Los pupilos de Diego Epifanio capturaron un total de 32 rechaces, una docena de ellos en ataque, por solo 23 los de Marco, su cifra más baja del curso.

La otra sucedió en la visita al Melilla, pese a la abultadísima victoria (72-105). El Decano de la categoría maquilló tanto los guarismos en un último cuarto de trámite para los naranjas que acabó sumando 37 capturas (16 ofensivas), por 34 del Leyma (nueve en el aro rival).

En el Pazo Paco Paz, el COB se fue hasta los 41 rechaces, media docena más que el líder. La plantilla gobernada por el ferrolano Moncho López, la mejor de la competición en capturas en canasta enemiga, se puso las botas en la del líder: 21 rechaces ofensivos. Aunque con un par de pequeños 'trucos'.

Uno, en la primera posesión del último cuarto, falló seis tiros cercanos y capturó el rechace de cinco de ellos. Dos, los interiores naranjas llegaron a la segunda mitad muy cargados de faltas. Mus Barro e Ilimane Diop cometieron la cuarta en la primera mitad del tercer acto, con lo cual saltar a por el rechace con rivales cerca se convirtió pronto en una práctica de riesgo.

Carles Marco: "Es una victoria diferente, una victoria de esfuerzo" Más información

Curiosamente, en el derbi de la primera vuelta, el Leyma no solo ganó la batalla reboteadora, sino que lo hizo por goleada: 42-25, el segundo margen más amplio en los 23 partidos que ha disputado. Lidera este ranking el palizón, también en casa, al Palma (46-22).

No obstante, una diferencia más grande en este apartado no la garantiza también en el marcador. El Básquet Coruña ganó por 80-102 en Menorca con un solo rebote más que el rival. Es el mismo margen que en la más ajustada victoria en la cancha del Estudiantes (87-92).

Los de Carlos Marco han superado al rival por dos dígitos en cinco encuentros. Los reseñados ante el Ourense y el Palma, en Cartagena, donde se impuso por 80-89 con un +10, la misma diferencia que en el Coliseum contra el Cantabria (102-67) y el Estudiantes (105-82). Once más que el Palmer bajó en la cancha del conjunto mallorquín (65-85).