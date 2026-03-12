Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El COB rompe una norma, aunque no el hechizo del Leyma Coruña

El líder liguero perdió por tercera vez la batalla reboteadora, pero únicamente en la cancha del Obradoiro cayó derrotado en el marcador

Chaly Novo
Chaly Novo
12/03/2026 17:52
Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense
Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense
COB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Básquet Coruña sacó adelante un complicado derbi en Ourense, donde el plantel dirigido por Carles Marco perdió, por tercera vez en lo que va de temporada, la batalla reboteadora, uno de los termómetros del deporte de la canasta, pero no el único, ni una condición indispensable para ganar partidos.

Jacobo Díaz ataca a Sean McDonnell en el derbi en el Paco Paz

El Leyma Coruña sale limpio en Ourense de otro barrizal (59-74)

Más información

La primera vez fue en la cancha del Obradoiro, donde el líder en solitario de Primera FEB encajó su única derrota liguera (103-99). Los pupilos de Diego Epifanio capturaron un total de 32 rechaces, una docena de ellos en ataque, por solo 23 los de Marco, su cifra más baja del curso.

La otra sucedió en la visita al Melilla, pese a la abultadísima victoria (72-105). El Decano de la categoría maquilló tanto los guarismos en un último cuarto de trámite para los naranjas que acabó sumando 37 capturas (16 ofensivas), por 34 del Leyma (nueve en el aro rival).

En el Pazo Paco Paz, el COB se fue hasta los 41 rechaces, media docena más que el líder. La plantilla gobernada por el ferrolano Moncho López, la mejor de la competición en capturas en canasta enemiga, se puso las botas en la del líder: 21 rechaces ofensivos. Aunque con un par de pequeños 'trucos'. 

Uno, en la primera posesión del último cuarto, falló seis tiros cercanos y capturó el rechace de cinco de ellos. Dos, los interiores naranjas llegaron a la segunda mitad muy cargados de faltas. Mus Barro e Ilimane Diop cometieron la cuarta en la primera mitad del tercer acto, con lo cual saltar a por el rechace con rivales cerca se convirtió pronto en una práctica de riesgo. 

Carles Marco durante el COB-Leyma

Carles Marco: "Es una victoria diferente, una victoria de esfuerzo"

Más información

Curiosamente, en el derbi de la primera vuelta, el Leyma no solo ganó la batalla reboteadora, sino que lo hizo por goleada: 42-25, el segundo margen más amplio en los 23 partidos que ha disputado. Lidera este ranking el palizón, también en casa, al Palma (46-22).

No obstante, una diferencia más grande en este apartado no la garantiza también en el marcador. El Básquet Coruña ganó por 80-102 en Menorca con un solo rebote más que el rival. Es el mismo margen que en la más ajustada victoria en la cancha del Estudiantes (87-92).

Los de Carlos Marco han superado al rival por dos dígitos en cinco encuentros. Los reseñados ante el Ourense y el Palma, en Cartagena, donde se impuso por 80-89 con un +10, la misma diferencia que en el Coliseum contra el Cantabria (102-67) y el Estudiantes (105-82). Once más que el Palmer bajó en la cancha del conjunto mallorquín (65-85).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense

El COB rompe una norma, aunque no el hechizo del Leyma Coruña
Chaly Novo
Una acción del derbi entre Ourense y Leyma

Una victoria de campeón para el Básquet Coruña
Raúl Ameneiro
Joe Cremo, durante el derbi contra el Ourense en el Paco Paz

El 1x1 con las notas de los jugadores del Leyma en Ourense
Chaly Novo
Carles Marco durante el COB-Leyma

Carles Marco: "Es una victoria diferente, una victoria de esfuerzo"
Raúl Ameneiro