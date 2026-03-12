El 1x1 con las notas de los jugadores del Leyma en Ourense

Joe Cremo, durante el derbi contra el Ourense en el Paco Paz COB

El derbi disputado en el Pazo Paco Paz no hizo sino ratificar la enorme fuerza colectiva que atesora este Leyma Básquet Coruña. Aunque Dino Radoncic y Joe Cremo lucieron un poco más que el resto, todos sus compañeros pusieron granitos de arena para levantar la vigésimo segunda victoria en los 23 partidos ligueros disputados.

7 DÍDAC CUEVAS

Entendió en cada momento, sobre todo en el tercer cuarto, lo que pedía el partido y su equipo, que bajo su batuta inició el despegue. Además, recuperó la puntería desde la larga distancia (2 de 3).

6 PAUL JORGENSEN

Negado en ataque (2 de 7 en lanzamientos de campo), el del New Jersey sumó mucho en la defensa sobre el balón (3 robos) y sobre Kalschuer (2 puntos).

6 GUILLEM JOU

No entró en juego hasta el minuto 15. El motivo, un problema estomacal que le tuvo vomitando casi toda la noche anterior. Carles Marco le probó, aguantó algo menos de seis minutos y, cómo no, hizo sus cositas: 3 puntos (1 de 1 en triples) y 1 rebote capturado.

8 DINO RADONCIC

Otro derroche de solidez del montenegrino, perejil en todas las salsas: anotación (12), rebote (5), asistencias (2), robos (2) y cuidado balón (0 pérdidas). Con 22 créditos, tope del Leyma, certificó su gran momento.

6 CAIO PACHECO

No estuvo tan fino en la dirección como Cuevas, aunque repartió los mismos pases de canasta (4). Pero tuvo momentos de acciones individuales de las cuales varias no llegaron a buen puerto (3 de 11 en el tiro).

7 DANILO BRNOVIC

Titular por los presuntos problemas de Jou, pasó desapercibido en la primera rotación. Fue ganando peso en el partido y acabó siendo instrumental en el cierre, con 6 puntos prácticamente seguidos. Y ayudó en rebote (4). Importante que recupere la confianza en esta fase de la temporada, dura de calendario y en la que el equipo está menos fino en ataque.

5 ILIMANE DIOP

Con problemas de faltas desde muy pronto, apenas miró al aro (1 de 2 en lanzamientos de campo). Además, bajó 4 rebotes y colocó 1 tapón.

7 JOE CREMO

Durante buena parte del encuentro fue el soporte ofensivo del Leyma. Colaboró con Jorgensen para secar a Kalscheur y en el tramo final se alió con Brnovic para poner la puntilla al derbi. Con 15 puntos lideró la anotación del líder.

5 MUS BARRO

Al igual que Diop cometió muchas faltas demasiado pronto. No pudo en ataque con el gigante Gill y firmó su primero cero como jugador del Básquet Coruña.

6 ABDOU THIAM

Una vez más, máximo reboteador naranja, con 7 capturas. Anotó un par de canastas en momentos de atasco y defendió bien a Gill en la segunda mitad.

6 JACOBO DÍAZ

El mejor triplista de la liga falló en ‘lo suyo’ (0 de 3), pero firmó una carta de tiros de dos impecable (3 de 3). Ayudó en rebote (3) y estuvo bien en defensa.