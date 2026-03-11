La Previa | Doble alerta naranja

Paul Jorgensen ataca la defensa del exnaranja Sean McDonnell en el derbi contra el Ourense de la primera vuelta liguera Carlota Blanco

Solo tres días después de convertirse en el primer equipo de la historia de la segunda categoría nacional en ganar 21 de sus 22 primeros compromisos de fase regular el Leyma Básquet Coruña intentará alargar este miércoles (21.00 horas) la racha a diez victorias en un derbi contra el Ourense de doble color naranja.

Sean McDonnell: "Ojalá el Básquet Coruña vuelva pronto a donde tiene que estar" Más información

Por un lado está el color de la inmensa fortaleza del líder en solitario, no tan fino en las últimas semanas pero que igualmente ha sabido sacar adelante los partidos. En varias ocasiones por jerarquía, una especie de súperpoder que solo tienen los mejores.

Por el otro, el naranja de la alarma. Aunque este es un partido de los que no están marcados en rojo (máxima dificultad, para entendernos), el plantel entrenado por el ferrolano Moncho López se está haciendo fuerte en el Pazo Paco Paz, donde ha logrado ocho de sus diez victorias.

En Ourense únicamente han ganado el Gipuzkoa, por un claro 77-89, y el Fuenlabrada –con Iván Aurrecoechea, matiz importante–, por un ajustadísimo 69-72. En compensación, el COB se ha pasado por la piedra a dos pesos pesados de la competición, el Obradoiro (96-93) y el Estudiantes (103-97).

Solo nueve jugadores han vestido las camisetas del Básquet Coruña y el Ourense Más información

El equipo del sur de Galicia llega a la cita autonómica como décimo clasificado, y por tanto fuera de los puestos que dan acceso a los playoffs, con una victoria menos que el noveno clasificado, el Oviedo, y una de margen respecto a un trío formado por el Alega Cantabria, el Palma y el Zamora.

Vienen los pupilos del exseleccionador nacional de España (2002 y 2003) de rozar la gesta en el San Sebastián Arena, donde un canastón de un ex del Básquet Coruña, el base Gaizka Maiza, a cuatro segundos del final dio el triunfo al Gipuzkoa (81-79).

El COB y el Básquet Coruña medirán sus fuerzas en partido liguero por trigésimo primera vez (el equipo herculino únicamente ha se han enfrentado en más ocasiones al Melilla). El balance sigue siendo favorable al conjunto ourensano, por un ajustado 16-14, a pesar de que el herculino ha ganado los últimos ocho derbis.

Seis años

No pierde el Básquet Coruña contra su vecino del sur desde la segunda vuelta del campeonato 2018-19, por 63-78 en el Palacio de los Deportes de Riazor, el mismo escenario de único duelo en la pandémica 2019-20, saldado con 72-65 para los naranjas. El derbi desapareció en la campaña 2021-2022 por mor del descenso del COB, a Segunda FEB. Ahí tocó fondo un equipo que superó al coruñés en siete de los ocho primeros cara a cara de la historia en torneos de la regularidad.

Antes, en el verano de 1996, el Sondeos del Norte dio la campanada al batir en la final de la Copa Galicia, disputada en A Coruña, a un Ourense que navegaba por la ACB.

Carles Marco: "No sé cuándo volveremos a estar en un equipo con 21-1, hay que disfrutarlo" Más información

La historia tan lejana es eso, historia. La cercana dice que el Leyma se impuso al COB en el duelo de la primera vuelta. Los de Moncho López ofrecieron una buena imagen en el Coliseum, el pasado 17 de diciembre, pero acabaron, como otros muchos, apisonados por el líder (94-77).

Limitado

Destacaron en el multiusos de Ponte da Pedra tres jugadores visitantes: Carlos Jürgens (15 puntos), Kingsley Okanu (12) y el exnaranja y miembro de la plantilla del ascenso a la ACB Sean McDonnell (12), mientras que el referente ofensivo del COB, el escolta Gabe Kalscheur, que está promediando 12,9, quedó limitado a ocho, con 3 de 9 en tiros de campo.

La plantilla del Ourense presenta una cambio respecto a ese encuentro. Ha salido el ala-pívot Kentwan Smith (6,2 tantos y 2,9 rebotes) y ha entrado Adin Vrabac (5,0 y 3,5 en los cuatro partidos que ha disputado).

Además de Kalscheur hay que tener en cuenta a tres gallegos, el joven base Isaac Vázquez (7,4, 3,0 y 3,3 asistencias), cuyo padre, Sony, se enfrentó con el COB al Básquet Coruña en tres de las cuatro primera campañas en la segunda categoría; el escolta Martín Fernández (7,0 puntos y 1,9 rebotes) y el interior Martín Iglesias (4,6 y 3,4 que ha vuelto a su tierra tras formarse en la cantera del Barça y pasar por el Peñas Huesca. Y, por supuesto, el base internacional portugués Rafa Lisboa (12,7 tantos, 2,3 rechaces, 3,9 pases de canasta y el más valorado del equipo).

Solo nueve jugadores han vestido las camisetas del Básquet Coruña y el Ourense Más información

A nivel estadístico, los puntos más fuertes del COB en el rebote de ataque –es el mejor de la competición, con una media de 12,4, por 11,2 del segundo, precisamente su rival de este miércoles– y en el buen cuidado del balón, aunque en esta última faceta, y en las restantes, los pupilos de Carles Marco son superiores a los de Moncho López, que presenta la octava mejor defensa.

En principio, pocos argumentos a favor del anfitrión del Ourense, que tiene de su lado el poderío como local y un posible aliado: esa condición de imprevisible que se suele poner a los derbis.