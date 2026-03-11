Mi cuenta

Básquet Coruña

En directo: COB Ourense-Leyma Básquet Coruña

Los naranjas afrontan su penúltimo derbi de la temporada en el Paco Paz

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/03/2026 20:06
COB Ourense
50-58
Básquet Coruña

50-58

Se carga ahora de faltas el COB. Tercera de equipo con apenas minuto y medio de juego en este cuarto

50-58

Canastón de Martín Fernández

48-58

Suma desde la línea de tiros libres Radoncic

48-56

Perdonó hasta cuatro opciones de rebote ofensivo el COB para empezar el cuarto. Muy tímido el Leyma por las faltas. Lleva 13 ofensivos en la segunda parte Ourense

4Q

Inicio

A pista el Leyma para el último cuarto con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Barro

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Ourense. Se acercó el COB con una racha anotadora de Isaac Vázquez hasta el 48-56

47-56

Dos más uno de Isaac Vázquez, que anota el adicional y mete al Pazo en el partido

44-56

Quinteto pequeño ahora del Leyma con Cuevas Pacheco, Jorgensen, Jacobo y Abdou

42-56

Con miedo ahora el Leyma en el rebote defensivo por lo cargados de faltas que van sus interiores. Lo está aprovechando el COB para cargar con Martín Iglesias

42-56

Se cuelga Jacobo del aro tras una gran asistencia de Cuevas

42-54

Dos de Martín Iglesias. Había falta sobre Thiam en el rebote

40-54

Triiiiiiitritritriplee de Dídac Cuevas para el +14 naranja. Lo tiene que parar Moncho López porque se va el Leyma

40-51

Dos de Martín Iglesias en rebote ofensivo, pedía falta de Abdou

38-51

triiiiiple sobre la bocina de Radoncic

38-48

Jugadón de Abdou, que cogió un rebote ofensivo y terminó anotando un tiro de media distancia

38-46

Defendió bien Jacobo, pero finalizó aún mejor Huget para sumar dos puntos

36-46

Canasta sobre al bocina de Diop para el +10

36-44

Cuarta también de Diop. Muy baratas las dos

36-44

Triplazo en transición de Paul Jorgensennn

36-41

Se deshizo muy bien con el cuerpo Jacobo de Vrabac

36-39

Cuarta de Mus Barro

36-39

Triple de Lisboa

33-39

Se trabajó a la perfección Caio Pacheco la primera canasta de la segunda parte

3Q

Inicio

Vuelve el Leyma del descanso con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Radoncic y Barro

Descanso

Curiosa la carta estadística de Paul Jorgensen, que ha robado tres balones en la primera parte, pero ha perdido otros cinco

Paul Jorgensen ataca la defensa del exnaranja Sean McDonnell en el derbi contra el Ourense de la primera vuelta liguera
Paul Jorgensen ataca la defensa del exnaranja Sean McDonnell en el derbi contra el Ourense de la primera vuelta liguera
Carlota Blanco

Descanso

Al descanso, Cremo es el máximo anotador del encuentro con 11 puntos, pero el protagonismo estadístico está en las faltas: 11 de Ourense por 14 del Leyma. Con tres están Cremo, Diop y Barro. Con dos Thiam, Jacobo, McDonnell, Gill y Jurgens

2Q

Final

Descanso en el Paco Paz tras un canastón de Jorgensen que puso el 33-37 en el marcador. Prima la intensidad en el derbi de Ourense

32-35

Le pitan la tercera también a Cremo. Muy barata esta. Pide tiempo muerto Carles Marco a falta de 40 segundos

31-35

Tercera de Mus Barro. Problemas en la rotación interior del Leyma

31-35

Le sacó la segunda personal Martín Fernández a Cremo. Están con dos Cremo, Barro, Thiam y Jacobo. Con tres, Diop

30-35

Triiiiiple de Guillem Jou desde la esquinita. Lo vuelve a parar Moncho López porque se ha ido el Leyma a cinco con dos minutos para el descanso

30-32

Doooos más uno de Joe Cremo, que se deshizo del primer marcador con un bonito eurostep. Anota el adicional el estadounidense

30-29

Se pone por delante el COB gracias a dos tiros libres de Martín Fernández

28-29

Suma desde la línea Martín Iglesias

26-29

Se hundió de más la defensa del Leyma y lo aprovechó Isaac Vázquez para sumar un nuevo triple

23-29

Dos más uno con polémica de Caio Pacheco. Había tocado el aro Thiam y el COB reclamaba que no debería haber valido la canasta. Anota el adicional el brasileño

23-26

Buen gancho con la zurda de Martín Iglesias sobre Abdou Thiam

21-26

Segundo triple de la noche para Sean McDonnell

18-26

Dos para Superman Jacobo tras rebote ofensivo

18-24

Triiiiplazo de Joe Cremo, que no se lo pensó a la hora de levantar el balón con un defensor delante

16-21

Matazo de Romaro Gill. Se ponía a tiro Ourense, pero respondió Brnovic con una buena bandeja

14-19

Suma uno desde el 4,60 Dino Radoncic

14-18

Pérdida del Leyma y canasta fácil de Rafa Lisboa a la contra

12-18

Dos para Kalscheur

2Q

Inicio 

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Radoncic, Barro y Brnovic. Anota Cremo un tiro libre por técnica a Moncho López, cabreadísimo con los árbitros al igual que la parroquia ourensana

1Q

Final

Acaba el primer cuarto en el Paco Paz como empezó, con canasta de Dino Radoncic, que puso el 10-17 favorable al Leyma

10-15

Suma uno desde la línea Cremo

10-14

Dooos más uno de Diop, que sacó la falta de Martín Iglesias. Anota el adicional

10-11

Canastón de Martín Fernández, que evitó el tapón de Diop dándole mucha altura a la bola

8-11

A la línea Jorgensen, que había robado en la contra de Ourense. Anota ambos

8-9

Momento importante. Segunda de Jurgens. Con dos también McDonnell

8-9

Muy buena canasta de Seixas con reverso

6-9

Coast to coast de Pacheco, que se cocinó él solo la bandeja. Pide tiempo muerto Moncho López. Están primando claramente la intensidad y las defensas en ambos aros hasta el momento. Marcador muy corto con 3:52 para acabar el primer cuarto

6-7

Cogió el rebote ofensivo Abdou para poner por delante al Leyma. Está defendiendo muy bien Ourense, forzando a los naranjas a jugar posesiones largas

6-5

Cambia todo el quinteto Carles Marco, que juega ahora con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Diop y Thiam

6-5

Yyyy lo devuelve Joe Cremo. Movió bien la bola ahora el Básquet Coruña

6-2

Triple de Sean McDonnell

3-2

Se imponen de momento las defensas y los errores en ataque

2-2

La devuelve también por dentro Romaro Gill

0-2

Estrena Radoncic el marcador con una gran acción al poste

1Q

Inicio

Empieza el derbi en el Pazo!! La primera posesión es para el COB

Previa

Quintetos

El Leyma sale a pista con Cuevas, Cremo, Brnovic, Radoncic y Barro. Por el COB saldrán Lisboa, Kalscheur, McDonnell, Vrabac y Gill

Previa

Himno

Como es habitual, suena el himno gallego tras las presentaciones de los jugadores en el derbi

Previa

Calentamiento

Ya calentando los dos equipos sobre la pista del Paco Paz

Leyma Ourense
Leyma Ourense
R. A.
Previa

Pabellón

Y así fue la salida a pista del equipo de Carles Marco

Previa

Bus

Así fue el recibimiento al autobús del equipo a las puertas del Paco Paz

Previa

Afición

El Básquet Coruña no está solo en Ourense. Un buen número de seguidores naranjas se han desplazado a pesar de la dificultad del horario

Afición del Leyma en Ourense
Afición del Leyma en Ourense
R. A.
Previa

Antecedentes

Pero el bueno de Sean no ha sido el único jugador que ha vestido las camisetas de Leyma y COB, ¿conoces a los otros ocho? Compruébalo en este enlace

Previa

Caras conocidas

En el COB milita desde el pasado verano un viejo conocido del Leyma como es Sean McDonnell, uno de los héroes del ascenso a ACB. Nuestro compañero Chaly Novo pudo entrevistarle hace unos días

Sean McDonnell, durante un partido con el Ourense
Sean McDonnell, durante un partido con el Ourense
FEB
Previa

Declaraciones

Puedes leer aquí las declaraciones de Carles Marco previas al partido de esta noche

Carles Marco durante el Básquet Coruña-Alicante
Carles Marco durante el Básquet Coruña-Alicante
Quintana
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Ourense? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 24 de Primera FEB entre COB Ourense y Básquet Coruña

