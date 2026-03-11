En directo: COB Ourense-Leyma Básquet Coruña
Los naranjas afrontan su penúltimo derbi de la temporada en el Paco Paz
50-58
Se carga ahora de faltas el COB. Tercera de equipo con apenas minuto y medio de juego en este cuarto
50-58
Canastón de Martín Fernández
48-58
Suma desde la línea de tiros libres Radoncic
48-56
Perdonó hasta cuatro opciones de rebote ofensivo el COB para empezar el cuarto. Muy tímido el Leyma por las faltas. Lleva 13 ofensivos en la segunda parte Ourense
Inicio
A pista el Leyma para el último cuarto con Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic y Barro
Final
Final del tercer cuarto en Ourense. Se acercó el COB con una racha anotadora de Isaac Vázquez hasta el 48-56
47-56
Dos más uno de Isaac Vázquez, que anota el adicional y mete al Pazo en el partido
44-56
Quinteto pequeño ahora del Leyma con Cuevas Pacheco, Jorgensen, Jacobo y Abdou
42-56
Con miedo ahora el Leyma en el rebote defensivo por lo cargados de faltas que van sus interiores. Lo está aprovechando el COB para cargar con Martín Iglesias
42-56
Se cuelga Jacobo del aro tras una gran asistencia de Cuevas
42-54
Dos de Martín Iglesias. Había falta sobre Thiam en el rebote
40-54
Triiiiiiitritritriplee de Dídac Cuevas para el +14 naranja. Lo tiene que parar Moncho López porque se va el Leyma
40-51
Dos de Martín Iglesias en rebote ofensivo, pedía falta de Abdou
38-51
triiiiiple sobre la bocina de Radoncic
38-48
Jugadón de Abdou, que cogió un rebote ofensivo y terminó anotando un tiro de media distancia
38-46
Defendió bien Jacobo, pero finalizó aún mejor Huget para sumar dos puntos
36-46
Canasta sobre al bocina de Diop para el +10
36-44
Cuarta también de Diop. Muy baratas las dos
36-44
Triplazo en transición de Paul Jorgensennn
36-41
Se deshizo muy bien con el cuerpo Jacobo de Vrabac
36-39
Cuarta de Mus Barro
36-39
Triple de Lisboa
33-39
Se trabajó a la perfección Caio Pacheco la primera canasta de la segunda parte
Inicio
Vuelve el Leyma del descanso con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Radoncic y Barro
Descanso
Curiosa la carta estadística de Paul Jorgensen, que ha robado tres balones en la primera parte, pero ha perdido otros cinco
Descanso
Al descanso, Cremo es el máximo anotador del encuentro con 11 puntos, pero el protagonismo estadístico está en las faltas: 11 de Ourense por 14 del Leyma. Con tres están Cremo, Diop y Barro. Con dos Thiam, Jacobo, McDonnell, Gill y Jurgens
Final
Descanso en el Paco Paz tras un canastón de Jorgensen que puso el 33-37 en el marcador. Prima la intensidad en el derbi de Ourense
32-35
Le pitan la tercera también a Cremo. Muy barata esta. Pide tiempo muerto Carles Marco a falta de 40 segundos
31-35
Tercera de Mus Barro. Problemas en la rotación interior del Leyma
31-35
Le sacó la segunda personal Martín Fernández a Cremo. Están con dos Cremo, Barro, Thiam y Jacobo. Con tres, Diop
30-35
Triiiiiple de Guillem Jou desde la esquinita. Lo vuelve a parar Moncho López porque se ha ido el Leyma a cinco con dos minutos para el descanso
30-32
Doooos más uno de Joe Cremo, que se deshizo del primer marcador con un bonito eurostep. Anota el adicional el estadounidense
30-29
Se pone por delante el COB gracias a dos tiros libres de Martín Fernández
28-29
Suma desde la línea Martín Iglesias
26-29
Se hundió de más la defensa del Leyma y lo aprovechó Isaac Vázquez para sumar un nuevo triple
23-29
Dos más uno con polémica de Caio Pacheco. Había tocado el aro Thiam y el COB reclamaba que no debería haber valido la canasta. Anota el adicional el brasileño
23-26
Buen gancho con la zurda de Martín Iglesias sobre Abdou Thiam
21-26
Segundo triple de la noche para Sean McDonnell
18-26
Dos para Superman Jacobo tras rebote ofensivo
18-24
Triiiiplazo de Joe Cremo, que no se lo pensó a la hora de levantar el balón con un defensor delante
16-21
Matazo de Romaro Gill. Se ponía a tiro Ourense, pero respondió Brnovic con una buena bandeja
14-19
Suma uno desde el 4,60 Dino Radoncic
14-18
Pérdida del Leyma y canasta fácil de Rafa Lisboa a la contra
12-18
Dos para Kalscheur
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Radoncic, Barro y Brnovic. Anota Cremo un tiro libre por técnica a Moncho López, cabreadísimo con los árbitros al igual que la parroquia ourensana
Final
Acaba el primer cuarto en el Paco Paz como empezó, con canasta de Dino Radoncic, que puso el 10-17 favorable al Leyma
10-15
Suma uno desde la línea Cremo
10-14
Dooos más uno de Diop, que sacó la falta de Martín Iglesias. Anota el adicional
10-11
Canastón de Martín Fernández, que evitó el tapón de Diop dándole mucha altura a la bola
8-11
A la línea Jorgensen, que había robado en la contra de Ourense. Anota ambos
8-9
Momento importante. Segunda de Jurgens. Con dos también McDonnell
8-9
Muy buena canasta de Seixas con reverso
6-9
Coast to coast de Pacheco, que se cocinó él solo la bandeja. Pide tiempo muerto Moncho López. Están primando claramente la intensidad y las defensas en ambos aros hasta el momento. Marcador muy corto con 3:52 para acabar el primer cuarto
6-7
Cogió el rebote ofensivo Abdou para poner por delante al Leyma. Está defendiendo muy bien Ourense, forzando a los naranjas a jugar posesiones largas
6-5
Cambia todo el quinteto Carles Marco, que juega ahora con Pacheco, Jorgensen, Jacobo, Diop y Thiam
6-5
Yyyy lo devuelve Joe Cremo. Movió bien la bola ahora el Básquet Coruña
6-2
Triple de Sean McDonnell
3-2
Se imponen de momento las defensas y los errores en ataque
2-2
La devuelve también por dentro Romaro Gill
0-2
Estrena Radoncic el marcador con una gran acción al poste
Inicio
Empieza el derbi en el Pazo!! La primera posesión es para el COB
Quintetos
El Leyma sale a pista con Cuevas, Cremo, Brnovic, Radoncic y Barro. Por el COB saldrán Lisboa, Kalscheur, McDonnell, Vrabac y Gill
Himno
Como es habitual, suena el himno gallego tras las presentaciones de los jugadores en el derbi
Calentamiento
Ya calentando los dos equipos sobre la pista del Paco Paz
Pabellón
Y así fue la salida a pista del equipo de Carles Marco
Bus
Así fue el recibimiento al autobús del equipo a las puertas del Paco Paz
Afición
El Básquet Coruña no está solo en Ourense. Un buen número de seguidores naranjas se han desplazado a pesar de la dificultad del horario
Antecedentes
Caras conocidas
Declaraciones
La previa
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 24 de Primera FEB entre COB Ourense y Básquet Coruña