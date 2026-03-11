El Leyma Coruña sale limpio en Ourense de otro barrizal (59-74)

Jacobo Díaz ataca a Sean McDonnell en el derbi en el Paco Paz COB

El Leyma Básquet Coruña suplió con jerarquía y defensa la falta de brillantez ofensiva en el segundo derbi del curso contra el Ourense (59-74), el segundo de los tres duros escollos en siete días. Al siguiente, este sábado en Palencia, llegará con la ventaja de dos triunfos sobre el Obradoiro intacta. Y con solo nueve partidos por delante.

Carles Marco sorprendió saliendo de inicio con Brnovic en el lugar del más titular de la plantilla Jou. No sería lo único llamativo en un primer periodo espeso por parte de los dos equipos.

Radoncic inauguró el marcador tras llevarse al exnaranja McDonnell, menos físico que el montenegrino, al poste bajo. Pero no hubo continuidad. Sí la tuvo el COB buscando bajo el aro los 218 centímetros de Gill, que firmó los tres primeros puntos del anfitrión.

Después del 2-2, el líder entró en un bucle negativo en ataque: tres balones perdidos de manera consecutiva. Aunque la defensa funcionó relativamente bien. Los interiores naranjas colocaron tres tapones en seis minutos y los exteriores impidieron tiros cómodos de los locales.

Velocidad de glaciar

Así, el electrónico se movió a la velocidad de un glaciar. Lo animaron dos triples, uno de McDonnell y uno de Cremo (5-7). Después de la diana del neoyorquino, Marco volvió a sorprender al sacar del rectángulo a los cinco que empezaron el encuentro.

Pacheco se mostró más vertical que Cuevas y consiguió dos canastas que, con dos libres de Jorgensen y un 2+1 de Diop, tras asistencia del brasileño, dieron al Leyma su primera renta de dos canasta (10-14). Una suspensión de Radoncic desde cuatro metros, sobre la bocina, bajó el telón del acto inicial con 10-17. Unos diez minutos inaugurales en los que, extrañamente, no participó Jou. No lo haría hasta mediado el segundop periodo.

El segundo cuarto arrancó con un tiro libre, convertido por Cremo, producto de una técnica señalada al entrenador local, el ferrolano Moncho López, durante la pausa entre periodos.

El COB volvió a insistir con Gill en el poste bajo, pero el jamaicano dio la de cal cuando se la dejaron en bandeja y la de arena cuando tuvo que trabajarse la canasta.

Y el derbi entró en modo goma: se acerca el Ourense (14-18), se aleja el Leyma (16-24), se arrima el Ourense (23-26), se separa el líder (23-29). Y tanto arrimar, que el local redujo la distancia al mínimo (28-29), gracias, en gran parte, a la buena labor de un gallego, Martín Iglesias. Dos libres de otro, su tocayo Fernández, voltearon el marcador (30-29).

Minutos en que el Leyma se perdió en malas decisiones, algunas individuales, ajenas su manual de estilo. La vuelta a pista de Cremo, por un acelerado Jorgensen, reanimó al Básquet Coruña: 2+1 del escolta y asistencia a Jou, que convirtió en tres puntos su primer lanzamiento (30-35). Una pequeña brecha a la que el COB solo le limó un punto al final de la primera mitad, cerrada con un canastón a tabla de Jorgensen en una acción kamikaze (33-37).

Veinte minutos iniciales en los que el Básquet Coruña solamente lanzó ocho veces desde la larga distancia, con tres dianas. La misma carta de tiro de su vecino del sur. Los del norte estuvieron ligeramente en los de dos (10 de 21 por 8 de 21) y en el rebote (15-13). pero mucho peor a la hora de cuidar el balón: nada más y nada menos que 13 perdidos (cuatro más que el COB), una barbaridad. Y más siendo el segundo mejor equipo de la liga en esta faceta.

Alarma naranja

A los 77 segundos de la segunda parte se encendió la primera alarma para el Leyma: cuarta falta -inexistente- de Barro. Y poco después, la cuarta de Diop. Esta después de un triple 'por-que-yo-lo-valgo' de Jorgensen, llegando y tirando sin rebote, que devolvió al marcador la máxima diferencia (36-44).

Una canasta de Diop, tras recoger un forzado tiro de Pacheco que se quedó muy corto, y posiblemente fuera de tiempo, abrió la primera brecha de dos dígitos (36-46). La amplió Radoncic con un triple, desde la esquina derecha y sobre la bocina de posesión. Una canasta de las que hace pupa. Tanta como el posterior de Cuevas tras romperle la cintura a Isaac Vázquez.

Con 40-54, a Moncho López no le quedó más remedio que gastar un tiempo muerto. Tal vez algo tardío, ya que este Leyma no le hace falta una puerta abierta, le basta con una rendija para colarse hasta la cocina y más allá.

El Ourense se aferró al rebote de ataque. Dos de Martín Iglesias, traducidos en cuatro puntos, aliviaron a un anfitrión a merced de la excelente defensa naranja, que mantuvo el superávit en la frontera entre la docena y la frontera de la decena y media.

Hasta que el talentazo local Isaac Vázquez decidió tirar del carro. Primero, con una gran penetración por la derecha; luego, con un 2+1 tras atacar en carrera la defensa de Cuevas. Una técnica a Carles Marco, convertida en punto por Martín Fernández, mandó el derbi al tercer parón con 48-56.

El cuarto de la verdad comenzó como había acabado su predecesor: el COB cogiendo muchos rebotes ofensivos. Cinco en su primera posesión. Que se tradujeron en nada en el electrónico. En este punto, los de Moncho López, los mejores de la liga en este apartado, sumaban ya 19.

Trataba de sumar, en su caso puntos, Jorgensen, pero no era su día. Tampoco el de Barro, víctima de un tapón brutal de Okanu cuando se disponía a machacar. Tres minutos y medio consumidos y únicamente dos puntos por equipo, dos libres de Radoncic y una suspensión de Martín Fernández.

Golpe definitivo

Volvía el líder en estos minutos a las acciones individuales. Sin premio. Tan negado andaba en ataque que hasta Cremo falló su segundo libre del partido, tras una técnica a Rafa Lisboa. El de New York se resarció poco después con la primera canasta en juego de los naranjas en este cuarto, tras rebote ofensivo. Lo que se tradujo en, de nuevo, una docena de renta (52-64), ahora con solo tres minutos y 33 segundos por jugar. Al COB le entraron las prisas y al Leyma se lo puso cara de ganador. Incluso siguió pagando al rival con su misma moneda. Rebote en ataque de Brnovic, falta y dos libres a la hucha (54-68).

Un triple de Cuevas, otra vez bailando a Isaac Vázquez, dio al líder una nueva máxima (54-71) y acabó definitivamente con un derbi no demasiado atractivo para la vista, un aspecto que no suma en la clasificación.

El Leyma Básquet Coruña es líder en solitario porque domina todos los aspectos. Incluido el de salir limpio del barrizal. Lo hizo en Oviedo, en casa contra el Zamora y en el Paco Paz. Y es que no todos los días se puede comer caviar.