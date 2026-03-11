Carles Marco: "Es una victoria diferente, una victoria de esfuerzo"
El técnico del Básquet Coruña valoró la trabajada victoria de su equipo en Ourense
Tuvo que sudar sangre, pero el Básquet Coruña se marchó del derbi de Ourense con una nueva victoria (59-74) en su casillero. La número 22 de la temporada. Así valoraron el encuentro Carles Marco y Moncho López.
Carles Marco
Valoración del partido. "Como preveíamos, partido durísimo. Intensidad y nivel físico importante. Felicitar al equipo por saber adaptarse y estar muy bien en lo que habíamos hablado con pocos entrenamientos para preparar el partido. Teniendo claras las ideas de cómo defender y siendo generosos en los esfuerzos. En ataque espesos, pero buscando las pocas ventajas que teníamos. Muy contento por la victoria, que es una victoria diferente, de esfuerzo, de estar concentrado. Hemos intentado que hicieran pocos puntos y lo hemos conseguido. Desearle lo mejor a Ourense y a Moncho".
21 rebotes ofensivos del COB. "Me ha sorprendido porque los dos primeros cuartos hemos mirado eso y no nos habían anotado tras rebote ofensivo. También está la jugada del último cuarto que hay 5 o 6, pero no creo que haya sido un facto determinante porque luego hemos intimidado bien. Nos hemos cargado de faltas, algunas más justitas que otras y no han entrado en partido (los cincos)".
Rebote total perdido."También hemos cogido 14 ofensivos y nos ha dado puntos en el último cuarto para mantenernos. Ha sido un partido muy físico y muy complicado".
Pocos minutos de Guillem. "Esta noche ha estado vomitando, no entrenó por la mañana, pero ha sido capaz de venir con el equipo y ayudar en lo que podía. Hemos intentado no forzarle, ha estado para otras cosas hoy y los que han salido lo han hecho fenomenal. Felicitar a los que muchas veces juegan menos como Danilo, que ha hecho un último cuarto espectacular".
Moncho López
Valoración. "Enhorabuena a Leyma por sumar una victoria más, tuvieron que sudarla y trabajarla mucho. Fuimos bastante fieles al plan y tuvimos actitud. Eso me deja tranquilo para el futuro, aunque creo que el punto de inflexión es en el tercer cuarto salirnos de ese plan. Cometemos errores defensivos que les permiten irse en el marcador y el ataque no produce, entre otras cosas, porque Coruña defiende bien, pero también es notoria la diferencia de talento. Que un equipo coja 21 rebotes de ataque y meta solo 59 puntos no es normal. La victoria es incontestable de Leyma Coruña".
Claves. "Metemos 11 puntos so no último cuarto y saímos un pouco do plan. Podíamos ter tido algo máis de paciencia buscando buracos para penetrar e xogar 1 contra 1. Cando o facíamos, tíñamos éxito, pero non tivemos sempre esa sangue fría. A defensa de Coruña non facilita eso. A utilización de faltas tácticas tamén é complicada. Defendemos a un nivel moi alto, pero é unha mágoa que no terceiro cuarto encad
22/71 en tiros de campo. "Os rapaces tiran a meter e nos adestramentos metemos bastante. É notoria a falta de talento. Comparade canastas de Coruña moi ben defendidas polo meu equipo. Canastas de Jorgensen, Cremo, Pacheco... que son golazos. É o talento. Non me queixo do que temos, estou moi contento co meu equipo, pero hai moita diferencia".
Nombres propios. "Vrabac leva pouco tempo con nós, estaba algo nervioso. Sentiu algunha presión que lle teño que quitar, pero é un xogador que nos da bastante atrás. Jurgens ven de dous meses lesionado e é un xogador irregular en anotación, queremos outras cousas de el. Quería dicir que tamén nos faltou anotación de Kalscheur, pero xogou lesionado, media hora antes do partido dixo que non podía xogar. Durante o partido resentiuse do problema muscular. Corría extraño, faltoulle algún piquiño de velocidade e botamos de menos os seus puntos".