Básquet Coruña

Obradoiro y Palencia se miden a rivales asequibles para mantener sus rachas

Cartagena visita esta tarde el Multiusos Fontes do Sar y Tizona recibirá al equipo de Natxo Lezkano

Chaly Novo
10/03/2026 10:57
Cartagena-Obradoiro
Cartagena-Obradoiro
FEB
Jornada entre semana con varios partidos atractivos más allá del derbi en Ourense. Por ejemplo, el que librarán el Gipuzkoa y el Fuenlabrada.

El conjunto vasco sigue aferrado a la cuarta plaza tras imponerse con muchísimos apuros al COB, mientras que el del sur de Madrid cayó con claridad (77-97) contra el Obradoiro, en su primer partido sin Iván Aurrecoechea. Un resultado que frena la progresión del plantel dirigido por Iñaki Martín, una mejoría que comenzó con el fichaje, con fecha de caducidad, del pívot, ya dedicado por completo al 3x3.

Sean McDonnell, durante un partido con el Ourense

Sean McDonnell: "Ojalá el Básquet Coruña vuelva pronto a donde tiene que estar"

El conjunto compostelano, por su parte, encara un partido sencillo, sin trampa ni cartón posibles. Recibe hoy al Cartagena, que aunque ofreció cierta resistencia en Oviedo, cayó a la penúltima plaza después del triunfo del Palmer ante el Tizona.

El equipo burgalés juega en casa contra un Palencia en modo arrollador: siete victorias consecutivas. El Tizona lleva cinco jornadas sin ganar y presenta el mismo balance que el penúltimo y el tercero por la cola. 

Palma se presenta como un buen test para calibrar a un ‘nuevo’ Lucentum Alicante que dio mucha guerra y ofreció una estupenda imagen en el Coliseum herculino, mientras que el otro equipo mallorquín, Palmer, se mide a Menorca a domicilio. 

La jornada 24 del calendario, en la que descansa Cantabria, la completan el Melilla-Oviedo y  el duelo entre dos equipos a la baja, el Zamora, quinto por la cola, aunque con cuatro victorias de margen sobre el peligro, y a dos de la novena plaza, y un Estudiantes que viene de cerrar ante el Menorca una racha de cuatro derrotas encadenadas. Una mala fase que llevó a pensar incluso en su caída a la mitad de la tabla. Tiene la ventaja de campo, como campeón de la Copa de España, en cuartos de final de los playoffs, pero para ello debe acabar entre los nueve primeros.

