Básquet Coruña

El Obradoiro atropella al Cartagena y el Estudiantes gana en Zamora

El conjunto santiagués pasó por encima de los murcianos (101-49), mientras que los madrileños vencieron con holgura en el Ángel Nieto (75-86)

Chaly Novo
Chaly Novo
10/03/2026 22:31
Imagen del derbi entre el Ourense y el Obradoiro de la jornada 16
Imagen del derbi entre el Ourense y el Obradoiro de la jornada 16
FEB
Jornada entre semana con varios partidos atractivos más allá del derbi en Ourense. Por ejemplo, el que librarán el Gipuzkoa y el Fuenlabrada.

El conjunto vasco sigue aferrado a la cuarta plaza tras imponerse con muchísimos apuros al COB, mientras que el del sur de Madrid cayó con claridad (77-97) contra el Obradoiro, en su primer partido sin Iván Aurrecoechea. Un resultado que frena la progresión del plantel dirigido por Iñaki Martín, una mejoría que comenzó con el fichaje, con fecha de caducidad, del pívot, ya dedicado por completo al 3x3.

Cartagena-Obradoiro

Obradoiro y Palencia se miden a rivales asequibles para mantener sus rachas

La jornada la abrieron Obradoiro y Cartagena. El equipo compostelano pasó por encima del conjunto murciano, al que venció en el Multiusos Fontes do Sar por 101-49. El parcial de 26-7 del primer cuarto dejó prácticamente sentenciado un encuentro que llegó al descanso con 51-20. También jugó ayer el Estudiantes, casi sin descanso desde el domingo. El conjunto madrileño se impuso gracias a un gran segundo cuarto (18-32) en la pista del Zamora (75-86).

En el resto de partidos de hoy, Tizona, que acumula cinco derrotas seguidas, recibe a un Palencia en racha positiva. Palma recibe a Alicante, mientras que el otro equipo mallorquín, Palmer, se mide a Menorca a domicilio. El Melilla-Oviedo completa la jornada 24, en la que le toca descansar a Cantabria.

Sean McDonnell, durante un partido con el Ourense

Sean McDonnell: "Ojalá el Básquet Coruña vuelva pronto a donde tiene que estar"

