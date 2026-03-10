Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: "Vamos a darlo todo y espero que los aficionados estén orgullosos"

El entrenador del Básquet Coruña analizó la previa del derbi contra el COB Ourense

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/03/2026 14:24
Carles Marco durante el partido
Carles Marco durante el partido ante Ourense de la primera vuelta
Carlota Blanco
Cuenta atrás para un nuevo derbi gallego en Primera FEB. Básquet Coruña y COB Ourense se miden este miércoles (21.00 horas) en el Paco Paz en uno de los duelos de la jornada. Un partido que para Carles Marco, entrenador naranja, pasa por ser superiores en el aspecto físico a sus rivales.

Sean McDonnell, durante un partido con el Ourense

Sean McDonnell: "Ojalá el Básquet Coruña vuelva pronto a donde tiene que estar"

Análisis del partido. "Venimos de jugar un partido el domingo, con poco tiempo para preparar el siguiente, pero haciendo un esfuerzo grande para trabajar. Los jugadores están intentando recuperarse para llegar a un partido que será un derbi físico contra un equipo muy bueno en el rebote y en el uno contra uno. Tenemos que hacer las cosas muy bien y estar muy concentrados y muy físicos, intentando recuperarnos. Estamos bien todos, hemos entrenado todos, aunque algunos haciendo algo menos por alguna molestia que no impedirá que estemos todos al 100%".

Plantilla larga del COB. "Moncho utiliza a los doce jugadores que tiene en la plantilla. Es una plantilla larga en la que todo el mundo interviene. En casa tan solo han perdido dos partidos y están jugando a muy buen nivel y fuera igual. Perdieron en Gipuzkoa en el último segundo con opción de ganar, entonces es un partido realmente complicado. Por ser un derbi y por el nivel del equipo contrario, pero tenemos que pensar en prepararnos lo mejor posible e intentar, con nuestra identidad, estar 40 minutos intentando hacer las cosas bien y competir como hemos hecho en todos los partidos".

Desplazamiento de aficionados. "Es bueno que haya afición en estos partidos entre equipos gallegos, que lo pueda dar la televisión y los aficionados lo puedan ver. Espero que muchos de ellos puedan venir a Ourense a animarnos. Sabemos que no es un día muy fácil para ir, un horario no muy bueno, pero que sepan que, como siempre, vamos a darlo todo y espero que estén orgullosos. A los que vengan y a los que nos vean por la tele, muchas gracias porque necesitamos todo el apoyo del mundo de aquí al final".

