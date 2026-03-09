Solo nueve jugadores han vestido las camisetas del Básquet Coruña y el Ourense

Jonathan Kale, en un derbi contra el Ourense Javier Alborés

El Básquet Coruña y el Ourense se han enfrentado 30 veces en competiciones ligueras. Han compartido campeonato en 17 temporadas, en dos categorías (la segunda y la tercera nacionales). Las ciudades están separadas por apenas 150 kilómetros. Y solo nueve jugadores han vestido las dos camisetas.

El último, Sean McDonnell, miembro de la plantilla que se enfrentará este miércoles (21.00 horas, Pazo Paco Paz) al líder en solitario de Primera FEB, recogió el testigo el pasado verano de Augustas Peciukevicius, que jugó en el equipo de la ciudad de As Burgas en la temporada 2022-23, después de haber vestido la naranja en las dos precedentes.

El base lituano es uno de los cuatro que tomaron las autopistas AP 9 y AP 53 en dirección sur. El primero fue otro ‘1’, Marcos Suka-Umu, que fichó por el COB en la 2014-15, dos después de haber jugado en el Leyma.

Le siguió Kyle Rowley. El pívot trinitense militó en el Leyma 2014-16, en el Ourense 2015-16 y regresó a A Coruña en la 2017-18. Un ida y vuelta que también protagonizaron sus homólogos Jonathan Kale (COB 210-11, Básquet Coruña 2012-13 y retorno al sur de Galicia en la 2013-14) y Víctor Serrano (Ourense 2012-13, Leyma 2018-19 y de nuevo COB en la 2019-20).

El Leyma Coruña hace historia en la segunda categoría Más información

El Leyma Coruña se trabaja duro la vigésimo primera victoria (83-74) Más información

El único jugador coruñés que ha defendido ambos escudos, el ala-pívot José Ramón Esmorís, curiosamente lo hizo primero en el club del sur de la comunidad (1997-98). No aterrizó en el Básquet Coruña hasta más de una década después (2009).

El escolta Sean Ogirri también jugó antes en el COB (2009-10) que en el Leyma, al que llegó en la 2013-14, después de dos campañas consecutivas en las filas de otro equipo gallego, el Breogán.

El ala-pívot ruso Dmitry Flis tiene su propia historia. Llegó al Básquet Coruña en el curso 2017-18, tras jugar el anterior en el Ourense. En el retorno a la ciudad de As Burgas, un mate suyo en el calentamiento arrancó los anclajes de una de las canastas y obligó a posponer el derbi, que se disputó dos semanas después. Ganó el que tuvo como máximo anotador a... Flis (20), por 84-87, el mismo resultado que firmó el Leyma en el derbi en Pazo Paco Paz de la temporada del ascenso a la ACB.