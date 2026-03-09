Sean McDonnell: "Ojalá el Básquet Coruña vuelva pronto a donde tiene que estar"

Sean McDonnell (Encinitas, Estados Unidos, 1995), ala-pívot del Ourense, topará este miércoles (21.00 horas, Pazo Paco Paz) con un equipo, el Básquet Coruña, al que ayudó a llevar a la ACB. Un camino que este ala-pívot enamorado de nuestra ciudad cree que, aunque todavía queda mucho, va a recorrer de nuevo. Es lo que él mismo desea, así como vencer a su ex en el derbi de la jornada 24 de Primera FEB.

¿Qué tal se encuentra, a nivel personal, en Ourense?

Muy bien. Yo siempre con mis cosas y disfrutando del camino, de las cosas distintas que tiene cada temporada. Me estoy sintiendo muy cómodo en la ciudad, con el equipo y con el club.

Están luchando por la última plaza que da acceso a los playoffs. ¿La situación actual hace que vea factible conseguirla?

Lo veo dentro de nuestras posibilidades. Además, todos los rivales directos tienen que pasar por Ourense; o sea que tenemos partidos en casa ganables, entre comillas, porque cada partido en esta liga es complicado. Zamora, Tizona, Oviedo, Cantabria... Si sacamos los de casa y un par de ellos fuera, veo posible meternos. Es nuestro objetivo desde el principio de la temporada y creo que lo merecemos, pero cada equipo está luchando por lo mismo; hay cuatro, cinco o seis ahí que piensan igual.

¿El objetivo es entrar en playofs en el puesto que sea?

Yo creo que sí. Tenemos ocho o nueve jugadores [en plantilla] que no habían jugado en esta liga. Yo soy el único que ha jugado los playoffs y en equipos que han aspirado al ascenso. Por eso es el objetivo más real. Ha habido momentos en que las cosas estaban saliendo mejor, otros en que salieron peor, pero ahora estamos en una buena situación para meternos.

Estar tan bien es muy difícil después de lo que le pasó la temporada pasada

Obviamente, en este deporte y en esta liga el presupuesto afecta mucho a lo que el club puede hacer, y no tenemos un presupuesto como el del Coruña o el del Obradoiro o el del Estudiantes, pero estamos con posibilidades de alcanzar el objetivo. Y sería un paso muy positivo para un club que está creciendo. La afición también nos está apoyando mucho y sería muy guay meternos en los playoffs después de haber entrado en la Final Four de la Copa. Nos quedan once partidos y vamos a ver qué podemos hacer.

Siempre se dice que la pista pone a cada uno en su sitio, aunque raramente se incluye en la ecuación un factor real y necesario: la suerte. ¿Está el Ourense donde realmente merece?

Podemos mejorar algunas cosas que estamos trabajando cada día, como la toma de decisiones. Como dije antes, hay muchos jugadores que no conocen el basket español y no han jugado a este nivel. Necesitamos mejorar la toma de decisiones, sobre todo en los finales de partido, y ser más constantes. En esta liga no se pueden jugar treinta minutos, para ganar hay que jugar los cuarenta. Y también están las lesiones, que afectan a todos los equipos.

Han perdido recientemente a Kentwan Smith. ¿Puede notarlo el equipo?

Hicimos un cambio de jugadores. El nuevo, Adin Vrabac, es diferente. Kentwan nos ofreció otras cosas y también era un súpercompañero, un súpergran tío. Y le vamos a echar de menos, pero los doce que tenemos ahora están súpermetidos y son súperbuenos compañeros y tenemos muy buena dinámica. Pero creo que a cada equipo, a cada club, a cada entrenador le gustaría terminar la temporada con los que están en agosto. En este deporte no pasa mucho, por lesiones o por rendimiento, pero creo que estamos bien, en un buen momento, cambiando, no mucho, la mentalidad. Tenemos una plantilla joven, pero todos están aprovechando las oportunidades que les está dando Moncho [López] y trabajando y peleando muchísimo. Tenemos un grupo muy currante. Es estilo del club y de Moncho y lo estamos consiguiendo.

En una plantilla inexperta en Primera FEB, usted es casi capitán general. ¿Le piden muchos consejos los nuevos?

Más que pedir consejo, me escuchan. No soy capitán, son Romaro [Gill] y Rafa [Lisboa], que ya estuvieron el año pasado; Romaro también hace dos. Pero sí hablo mucho a nivel de vestuario y doy lo que puedo. Tenemos un grupo en el que todos cogen las cosas bien; no hay mala leche, cada uno puede hablar con el otro e intentamos ayudarnos entre todos. Yo doy consejos cuando los veo aprovechables y cuando veo cosas que, por mi experiencia, otros no ven.

¿Cómo está viendo al líder de Primera FEB?

Súper bien. Me alegro de que estén jugando tan bien y espero que sigan así, no contra nosotros (risas), pero sí contra los demás. Tengo muchos amigos en el club y también jugando ahí. Juegan muy rápido, muy colectivo, con diez u once todos los días y a tope, y ojalá el Básquet Coruña vuelva pronto a donde tiene que estar.

A Coruña no me gusta, me encanta. Llevo un par de años mirando para comprar un piso ahí

¿Es muy diferente al Básquet Coruña en que jugó usted?

En algunas cosas, sí. El estilo de Carles es muy distinto al de Epi. Están jugando rápido, que nosotros también lo hicimos, pero con rotaciones más cortas, de dos o tres minutos, cambios de cuatro jugadores, todos jugando entre dieciocho y veintidós minutos... Tienen un plantillón y, aunque queda mucho, van muy bien. Pero creo que el gran cambio es la masa social. Lo que pasa en el Coliseum es un espectáculo. Es increíble cómo ha crecido el club a todos los niveles.

¿Le añade un extra de mérito el hecho de haber empezado de cero tras el descenso?

Sí, sí. Es increíble, después de bajar, nuevo entrenador, plantilla enteramente nueva... Desde fuera se ve que es un grupo espectacular, todos han cogido las cosas muy rápido y da gusto verles jugar. Y cada uno apoyando desde el banquillo. Muy buena dinámica, y eso siempre ayuda. Todo el que sigue la liga sabe lo complicado que es bajar y subir el año siguiente. No han subido todavía, pero estar tan bien es muy difícil después de lo que pasó la temporada pasada. Es impresionante. Ojalá lo consigan. Y pronto tener tres equipos gallegos en la ACB (sonrisa pícara).

Un compañero suyo del ascenso me dijo que es usted un enamorado de A Coruña. Y que estaba pensando en hacer algo por aquí cuando deje el baloncesto.

No me gusta, me encanta la ciudad. Ese año fue increíble. Un año de ensueño: ganar, hacer muchos amigos, amistades grandes en el equipo y en el club. Llevo un par de años mirando para comprar un piso ahí. Obviamente me acuerdo más de ese año por el final feliz. Me encanta A Coruña, tengo muchos amigos ahí y creo que es una de las mejores ciudades de España.

¿Cómo es posible que a un californiano le guste tanto una ciudad gallega?

Ya... (risas). Es que la lluvia es la única cosa que cambiaría, pero bueno, también da ciertas cosas.

Si cambiamos el clima, ya no sería Galicia. Aunque está muy de moda llamar a esta tierra Galifornia.

Sí, sí, lo he escuchado. No veo tanto parecido, pero os dejo llamarla así (risas).