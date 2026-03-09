El Leyma Coruña hace historia en la segunda categoría

La plantilla del Leyma se despide de la afición tras ganar al Alicante Quintana

El Básquet Coruña inscribió este domingo, tras superar por 83-74 al Lucentum Alicante, su nombre en el libro de historia de la segunda categoría: ningún equipo antes, desde el nacimiento, como Liga LEB, en 1996, había ganado 21 de sus 22 primeros partidos.

Con el triunfo en el Coliseum el equipo herculino supera el tope aterior, el 20-1 que registró el San Pablo Burgos la temporada pasada. El plantel en que militaban Dídac Cuevas y Joe Cremo terminó la fase regular con un alucinante récord de 32-2, el mejor de todos los tiempos en la ahora llamada Primera FEB. El próximo, y complicadísimo desafío para los naranjas.

Curiosamente, fue el Alicante el que impidió que el equipo castellano lograse el 21-1 que ahora luce el grupo gobernando por Carles Marco, que, sin embargo, no puede optar ya al mejor arranque de la historia del baloncesto nacional.

El de la ACB lo firmó el Real Madrid de la temporada 2013-14, al sacar adelante sus primeros 28 compromisos. Un curso antes, el conjunto blanco llegó hasta el 21-1, el mismo registró que hizo en la 2020-21. Su filial fue uno de los cinco equipos que llegaron a esa marca en la campaña 23-24 de la EBA (actual Tercera FEB).

Aunque no es, ni de lejos, el mejor comienzo en esta competición. El propio segundo equipo del Real Madrid y el Alcobendas ganaron los 26 encuentros de la fase regular 2022-23, mientras que el Marín de la 2017-18 terminó invicto tras 30 jornadas. Es el único equipo que lo ha conseguido en una división nacional masculina.

Perdiendo algún partido, el mejor balance final en la cuarta división nacional es de 28-2. Lo lograron el Cantabria y el Zornotza de esa misma campaña, el Colmenar Viejo de la 2005-06 y el Inelga arousano de la 2003-04.

En Segunda FEB (antigua LEB Plata), el Tizona Burgos de la 2022-23, con Dídac Cuevas, Joe Cremo y Abdou Thiam en sus filas, ganó 21 de sus 22 primeros encuentros y finalizó la regular con 24-2, el mejor balance de la historia de la competición. El Zamora 2023-24 y el Palmer del curso pasado se quedaron en 20-2 tras los 22 primeros compromisos.