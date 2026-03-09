Mi cuenta

Jornada 23

Dino Radoncic entra en el Cinco Ideal de la jornada 23

Primera vez que el montenegrino, que valoró 20 ante el Alicante, se cuela entre los mejores de una jornada desde que llegó al Básquet Coruña

Chaly Novo
Chaly Novo
09/03/2026 17:05
Acción de Dino Radoncic en el partido contra el Alicante
Acción de Dino Radoncic en el partido contra el Alicante
Quintana
Dino Radoncic fue incluido por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el Cinco Ideal de la vigésimo tercera jornada de Primera FEB, en la que el Leyma Básquet Coruña se impuso por 83-74 al Lucentum Alicante. El ala-pívot montenegrino fue el jugador naranja más valorado, con 20 créditos, tras anotar 15 puntos (4 de 4 en tiros de dos, 2 de 2 en triples y 1 de 2 en libres), capturar 5 rebotes (todos en defensa) y repartir dos asistencias en 21 minutos y 41 segundos en el rectángulo de juego. 

El premio al mejor jugador de la jornada recayó, por tercera vez en lo que va de temporada, en Marques Townes, escolta del Oviedo, que registró 33 créditos en triunfo del equipo carbayón (92-80) frente al Cartagena, duelo que el dominicano completó con 23 tantos, 6 rechaces y 4 pases de canasta. 

La plantilla del Leyma se despide de la afición tras ganar al Alicante

El Leyma Coruña hace historia en la segunda categoría

Más información

Como base en el Cinco Ideal figura Jayson Granger (Estudiantes), que en su regreso después de varios partidos fuera por lesión se fue hasta los mismos créditos que Townes en el triunfo colegial (85-78) ante el Menorca

Completan la nómina de los cinco mejores en su puesto de la jornada 23 un compañero del MVP, el alero Raúl Lobaco (29 créditos), y Samu Rodríguez (Alega Cantabria), a quien la FEB coloca, de manera algo más que forzada, como pívot. El ‘4’ canario valoró 25 unidades en la victoria del equipo de Torrelavega en la pista del Palma (68-73). 

