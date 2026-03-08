Previa | El Leyma Coruña busca un hueco en la historia de Primera FEB

Dino Radoncic anota una bandeja en el partido de la primera vuelta Lucentum Alicante

El Básquet Coruña tiene una cita con una (no tan) pequeña historia de la segunda categoría nacional. Para entrar en ella necesita vencer este domingo (12.30) en el Coliseum al Lucentum Alicante, un rival de cotización descendente, aunque situado en la quinta posición, y en proceso de reconstrucción.

Las semanas precedentes, sin contar las del parón, claro, han sido un poco montaña rusa para el plantel entrenado por Rubén Perelló. Venció en Fuenlabrada (87-90) y perdió en casa contra el Menorca (58-76). En las dos jornadas anteriores a estas dos últimas, derrota en Ourense (81-75) y apurado triunfo contra el colista Melilla (78-71), un duelo en el que cerró una lapidaria tacada de cinco derrotas, la segunda de ellas contra el Leyma (89-96).

Una fase negra con la que el conjunto liderado por el pívot Kevin Larsen (16,8 puntos, 4,9 rebotes, 2,7 asistencias y 20,7 créditos de valoración, la segunda cifra más alta de la competición) pasó de codearse con los naranjas y el Obradoiro a ocupar la quinta plaza, con solo dos triunfos más que el noveno clasificado.

Al Lucentum se le complicó la vida por partida múltiple. El escolta Jordan Walker, su jugador más determinante después de Kevin Larsen, se fugó al Palencia antes de afrontar un terrible amen corner: el líder en casa, el Obradoiro en el Fontes do Sar y el Palencia en el Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant. Y, de propina, la complicada visita a Ourense y el caramelo envenenado en casa de un Menorca en sobresaliente progreso.

Con el escolta estadounidense, a día de hoy máximo anotador oficial de Primera FEB, con 16,8 tantos de media, se fueron las esperanzas de luchar codo a codo con los grandes de la categoría.

La marcha de Walker no es, ni por asomo, el único movimiento en la plantilla. A finales del pasado septiembre, la misma semana de arranque de la competición liguera, Perelló se quedó sin Brad Davison, quien rompió unilateralmente el contrato con el club para irse a la universidad de Wisconsin, en la que se formó, para ejercer como entrenador asistente. El escolta fue el líder anotador del Alicante 2023-24 y un jugador importante en el Obradoiro 2024-25.

Su sustituto, Tucker Richardson, tampoco sigue a las órdenes de Perelló. Jugador y entidad se desvincularon el 20 de febrero sin dar más explicaciones. Justo una semana después salió el base danés Sebastian Aris, uno de los doce héroes del ascenso del Básquet Coruña, que rápidamente se comprometió con el Melilla.

Los bases Jordan Bone y Yasiin Joseph fueron reclutados durante la semana de la segunda ventana FIBA. El alero Sander Hollanders, en la segunda del segundo mes del año. Los dos primeros son competencia directa para el único jugador del Alicante con pasado en A Coruña, Mike Torres (9,8 puntos, 2,3 rebotes y 2,7 asistencias).

Antes había llegado un viejo conocido de Primera FEB, Eddy Polanco, que (re)debutó precisamente contra el Leyma anotando 36 puntos. Su promedio en los ocho partidos disputados con el Lucentum es algo más de un tercio (13,4).

El Leyma se encontrará, pues, con un rival el proceso de reconstrucción, con demasiadas piezas intentando acoplarse sobre la marcha. Aunque con un parón de por medio que puede haber hecho menos ardua la tarea.

Pese a todo, cero confianzas. Entre otras cosas porque enfrente estará el segundo mejor de la competición en los tiros desde la larga distancia, con un 36,8% de acierto, dos décimas superior al del plantel de Carles Marco, que supera al de Perelló en el resto de apartados estadísticos, salvo en tiros libres, con una notable diferencia sobre todo en el rebote, cuyo ranking lidera el mismo equipo que lidera la liga.