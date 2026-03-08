Mi cuenta

Básquet Coruña

En directo: Leyma Básquet Coruña-HLA Alicante

El Leyma busca una victoria que le daría el mejor arranque de la historia de la categoría

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/03/2026 11:53
Directo Basquet-Alicante
Directo Basquet-Alicante
Básquet Coruña
35-29
HLA Alicante

35-29

Muy bien al poste ahora Jacobo para sumar dos más

33-29

Dooooos más uno de Pacheco. Sacó la tercera de Mike Torres y anotó el adicional

30-29

A la línea Polanco, que le sacó la tercera falta personal a Abdou Thiam tras dejar atrás a Jorgensen en el 1vs1

29-27

Tres libres para Mike Torres, que le sacó la falta (dudosa) a Abdou

29-24

Cabreo monumental de Carles Marco con sus jugadores por permitir el triple de Hollanders. Pide tiempo muerto el entrenador del Leyma

29-21

Triiiiiple de Jacobo para irse hasta los ocho de ventaja

26-21

Asistencia espectacular de Dídac, que vio a la perfección la puerta atrás de un Radoncic que luego firmó un taponazo espectacular en defensa

24-21

Insistió en el poste contra Polanco Radoncic y terminó obteniendo el premio de la canasta

22-21

Aro pasado a la contra de Joe Cremo que da al Básquet Coruña su primera ventaja de la tarde. Lo para Rubén Perelló

">

20-21

Al 4,60 Dino, que falla el primero y anota el segundo

19-21

Triiiiiple de Radoncic desde la esquina, el primero del Leyma en el partido

16-21

Canasta de Larsen al poste, que supera en kilos a Barro

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Coliseum. Gana Alicante en el marcador 16-19 y en el rebote 8-11

">

14-19

Dos libres dentro para Jorgensen

12-19

Canasta a la contra de Jordá

12-17

A la línea Mendicote, que falla los dos. Primeros gritos de "fuera, fuera" del Coliseum, que pedía pasos del jugador de Alicante

12-17

Otros dos para Jorgensen, que le ganó el 1vs1 a Jordá

10-17

Buen movimiento de Jorgensen, que se estrena en el partido, respuesta fácil de Polanco

8-15

Canastón de Joseph, que mandó lejos a Pacheco con un gran movimiento

8-13

A la línea Pacheco, que anota ambos

6-13

Dos libres dentro de Polanco, se empieza a calentar ya la grada con las decisiones arbitrales (con razón)

6-11

Y oooootro alley-oop del Leyma, en este caso con Pacheco y Thiam como protagonistas

4-11

Alley opp entre Cuevas y Diop que levanta a a la grada del Coliseum

2-9

Inaugura Radoncic el casillero naranja con una canasta que debió haber incluido adicional

">

0-9

Canasta de Geu al poste. No está inspirado el Leyma en este inicio de partido y pide tiempo muerto Carles Marco

0-7

Canasta de Larsen, que superó fácil en centímetros a Dídac tras el cambio en defensa

0-5

Canastón de Polanco, que le ganó el 1vs1 a Cremo en el poste

0-3

Estrena el marcador Hollanders con un triple liberado

1Q

Inicio

Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión será para el Leyma

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales para el partido. El Leyma saldrá con Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic y Barro. Por su parte, Alicante empezará con Mike Torres, Polanco, Hollanders, Geu y Larsen

Previa

Vigilancia

Alicante tiene como jugadores más peligrosos a un mítico de la categoría como Kevin Larsen y al exterior Eddy Polanco, que llegó para suplir la más que sensible baja de Jordan Walker

Kevin Larsen, esta temporada en la pista del Palencia
Kevin Larsen, esta temporada en la pista del Palencia
VÍctor Quintana
Previa

A pista

A pista de nuevo los jugadores del Básquet Coruña. Le está costando a la gente llegar a un Coliseum que poco a poco se va llenando de gente, sin pausa, pero sin prisa

">
Previa

MVP

Guillem Jou se llevó el galardón a mejor jugador del equipo durante el mes de febrero, que se entregó esta semana

Guillem Jou posa con el trofeo al Jugador Estrella de febrero
Guillem Jou posa con el trofeo al Jugador Estrella de febrero
Javier Alborés
Previa

Retorno

No vuelve Sebatian Aris, pero sí regresa a Coruña Mike Torres, quien fue entrevistado esta semana por nuestro compañero Chaly Novo

Mike Torres, en su etapa en el Básquet Coruña
Mike Torres, en su etapa en el Básquet Coruña
Alberto Perea
Previa

Declaraciones

Puedes consultar aquí las declaraciones de Carles Marco previas al partido. Y en este enlace las de Rubén Perelló

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Alicante
Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Alicante
Carlota Blanco
Previa

Colegiados

Los árbitros del partido serán Ángel de Lucas, Asier Quintas y Rodrigo Palanca

Previa

Calentamiento

A media hora para que empiece el partido, los calentamientos de ambos equipos ya están más que comenzados sobre la pista del Coliseum

">
Previa

Cambios

Alicante ha aprovechado el parón de la ventana FIBA para hacer cambios en su plantilla, con la que no regresará a A Coruña Sebastian Aris. Consulta en este enlace los movimientos

Sebastian Aris, con el Lucentum Alicante
Sebastian Aris, con el Lucentum Alicante
Lucentum Alicante
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Alicante? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 23 de Primera FEB entre Básquet Coruña y HLA Alicante

">

