El uno x uno del Básquet Coruña ante Alicante: sobresaliente para Radoncic y Barro

Barro y Radoncic aplauden tras el Leyma-Alicante Quintana

Gran victoria (83-74), no sin sudor, del Básquet Coruña en su regreso a la competición contra Alicante. Los mejores del cuadro naranja fueron Dino Radoncic, Mus Barro, Paul Jorgensen y Jacobo Díaz.

Cuevas, 6. Negado de cara al aro. No convirtió ninguno de los ocho tiros que intentó, pero aportó 6 asistencias sin pérdidas, además de su habitual intensidad defensiva.

Jorgensen, 8. De los más inspirados en ataque. Se fue hasta los 17 puntos y dejó varias canastas marca de la casa. Su porcentaje bajó debido a muchos contactos que recibió, pero no le pitaron. Sufrió por momentos en defensa.

Jou, 6. Casi no miró al aro. Se fue con 0 puntos, pero 7 rebotes y su habitual aporte y liderazgo en defensa. Tuvo el peor dato del equipo en el más menos: -16.

Radoncic, 9. El mejor del partido para el Leyma. 15 puntos sin fallo en los tiros de campo, solo erró un tiro libre en los casi 22 minutos que jugó. Aportó intensidad, carácter, 5 rebotes y 2 asistencias pese a las 3 pérdidas que cometió.

Pacheco, 7. 13 puntos, pero con ocho errores en los tiros y varios de ellos desde cerca del aro. Al igual que Jorgensen, recibió contactos sin el premio de la falta, pero se le vio individualista por momentos. Aportó fortaleza defensiva ante Bone y Torres.

Diop, 7. A pesar de la diferencia de kilos con Larsen y las 4 faltas, hizo un buen partido en defensa. Discreto en ataque, donde solo intentó un lanzamiento a canasta en todo el partido.

Cremo, 7. Poco acertado en ataque (0/4 en triples), pero aportando, como siempre, en el resto de aspectos del juego: 4 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y solidez defensiva.

Barro, 9. Al igual que Dino, impecable en los tiros para irse a los 13 puntos. Aguantó a la perfección con 4 faltas y sacó 5, aunque debieron ser más. El que mejor consiguió mantener el tipo ante el físico imponente de Larsen.

Thiam, 6. Se cargó de faltas muy rápido y se vio superado por momentos en defensa. Aún así, 4 rebotes y 2 robos.

Jacobo, 8. Volvió a ser clave el madrileño con un triple que prácticamente sentenció el encuentro al final. 8 puntos y 6 rebotes para él en un partido en el que jugó gran parte de sus minutos en la posición de '3'.