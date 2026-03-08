El Leyma Coruña se trabaja duro la vigésimo primera victoria (83-74)

Dino Radoncic penetra a canasta en el partido contra el Alicante Quintana

El Leyma Básquet Coruña sumó su novena victoria consecutiva (83-74), la vigésimo primera en 22 salidas a pista, contra un Lucentum Alicante que le hizo trabajar muy duro a pesar de llegar a la cita en pleno proceso de reconstrucción (parcial) tras haber fichado a tres jugadores en las últimas semanas.

Flojo primer cuarto naranja. Por varios motivos. El principal, la falta de puntería lejana. El secundario, el buen baloncesto de un Alicante sin complejos. Y, casi a la par que este, un demencial arbitraje, con el trío de silbato enervando varias veces a la grada por una clamorosa diferencia de criterio en los contactos.

Además, los de Carles Marco tampoco estuvieron finos de inicio cerca del aro. Cremo le posteó a Polanco, pero falló la fácil bandeja tras desbordar a su par, quien le hizo lo mismo poco después, en su caso con éxito (0-5). El parcial creció hasta un inaudito 0-9, que obligó a Marco a gastar su primer tiempo muerto.

Radoncic, con una penetración por línea de fondo, falta incluida que se fumó el trío arbitral, inauguró el casillero local. Las dos siguientes canastas no solo recortaron la distancia, supusieron un necesario chute de moral. Por cómo se produjeron: sendos alley-oops, el primero de Cuevas para Diop y el segundo de Pacheco para Thiam (6-11).

El espectáculo no logró que la afición naranja se olvidara de los árbitros, a los que cantó el tradicional "¡fuera, fuera!" en un par de ocasiones. Mientras, el Alicante siguió a lo suyo y alcanzó el primer parón con un triple de margen (16-19), después de diez minutos en los que el Leyma fallo sus siete intentos.

El arranque del segundo tuvo nombre propio. Y no fue el del trío del silbato. Radoncic tomó las riendas del líder y, con siete puntos consecutivos, le dio una renta de cinco tantos (26-21), que Jacobo Díaz amplió desde el arco. Hollanders, también desde lejos, cerró la herida. Lanzó tan solo que Marco paró el partido. Y el broncón le cayó a Jorgensen.

El Lucentum volvió a acercarse (33-29), básicamente con tiros libres, al tiempo que cargaba con faltas a dos interiores naranjas, Thiam y Barro; ambos cometieron en este cuarto su tercera falta. La defensa, que enseñó la patita a partir del minuto once, facilitó al Leyma un nuevo estirón. Jorgensen devolvió el +8 al cubo (37-29) con una canasta a la carrera que nació en un taponazo de Diop a Polanco.

Y nuevo recorte visitante con tiros sin barrera, replicado con cuatro puntos seguidos de Cremo. El debutante Jordan Bone, con un triplazo en el último segundo, mandó el partido al descanso con 41-36.

Riesgo interior

Aun con el riesgo que conlleva defender al tremenda humanidad de Larsen, Marco sacó de inicio en el tercer periodo a Barro. El senegalés fue extremadamente cuidadoso y cumplió la rotación sin cometer la cuarta falta. El danés anotó varios tiros sin demasiada oposición.

Pero también lo hizo Barro, en dos precisass conexiones con Cuevas. La segunda dio al Leyma su primer superávit de dos dígitos (48-38). El senegalés cerró su paso por el rectángulo enroscando dos libres de una clara antideportiva cometida por Larsen que los colegiados dejaron en falta simple, lo que rescató de las gradas el "¡fuera, fuera!".

Dos libres de Cremo estiraron el margen hasta la docena (52-40) y una delicatessen de Jorgensen, bailando bajo el aro y anotando en escorzo contra tabla y con la mano izquierda, lo abrió un poquito más (56-43). Y uno de Barro elevó al marcador una nueva máxima (64-50), antes de que Bone casi calcara la última jugada del segundo: triplazo tras bote (64-53).

El líder estuvo a punto de clonar su mala puesta en acción del principio. Errático en los lanzamientos cercanos. Con dos lejanos redujo Mwema a la mitad el déficit alicantino (66-61). Un triple de Radoncic fue la única canasta en juego de los locales en los cuatro primeros minutos, donde, además, tampoco entraron los libres como deberían (50%).

Un oportuno triple de Jorgensen, dio mayor importancia a los dos libres, uno por barba, previos convertidos por Cuevas y Pacheco (71-61). Este desahogo tampoco hizo olvidar a la parroquia local la infame labor arbitral. Las broncas, con razón, no cesaron. Ni el empeño del Alicante por seguir con vida, aunque un triple de Jacobo Díaz le quitó la mitad (77-67).

Los aciertos lejanos de Bone y del exnaranja Mike Torres llegaron tarde, cuando el líder estaba ya tan lejos como el arco. No hubo susto. Ni apuros finales. Solo un matazo de Barro que selló el marcador de una victoria que mete al Básquet Coruña en la historia de la segunda categoría.