Carles Marco: "No sé cuándo volveremos a estar en un equipo con 21-1, hay que disfrutarlo"
El técnico del Leyma se mostró crítico también con la imagen de su equipo a pesar de la victoria ante Alicante
Volvió la competición de Pimera FEB y volvió a ganar el líder. El Básquet Coruña se tuvo que trabajar el triunfo (83-74) contra Alicante, pero lo terminó sacando adelante para firmar el mejor arranque de la historia de la competición (21-1). Así valoraron los entrenadores, Carles Marco y Rubén Perelló, el encuentro.
Carles Marco
Valoración del partido. "Contento por el ambiente, por cómo nos ha ayudado la gente y por la victoria. Ha sido un partido espeso por nuestra parte desde el principio. No hemos tenido la identidad que solemos tener. Hemos fallado, que puede pasar, pero no hemos ido al rebote ofensivo y por eso nos han hecho puntos fáciles al contraataque. No correr, el no ir al rebote con fallos y las canastas fáciles que hemos permitido. Aun así, hemos sacado la victoria y a mejorar. Ya dije que no habían sido las dos mejores semanas y cuando no estamos bien durante la semana, a veces lo notamos. Es muy difícil lo que estamos haciendo y pensar que el miércoles tenemos un derbi y va a ser más difícil que lo que hemos visto hoy".
Victoria trabajada y récord. "Cada vez va a ser más difícil. Mucho mérito de nuestros jugadores. En días malos, buenos, siempre se esfuerzan y tienen buena mentalidad. Hemos sacado partidos como el de hoy, donde no hemos acabado de jugar bien, no nos hemos pasado bien la pelota, pero tenemos calidad individual. Y se esfuerzan, porque hemos dejado a Alicante en 74 puntos. No sé cuándo volveremos a estar en un equipo con 21-1, hay que valorarlo y disfrutarlo, pero a la vez estar con esa mentalidad cada partido. El miércoles vamos a Ourense con todo y que nos tengan que ganar porque lo hacen mejor".
Fichajes de Alicante. "Hemos intentado trabajar esta semana con 3 jugadores menos muchos días. Trabajar más en nuestras cosas, pero sí que condiciona porque no sabes quién viene y quién no. No sabes cómo jugarán porque quieren jugar con su identidad y con tres jugadores nuevos no debe ser fácil. Nos han condicionado más nuestras propias cosas. Hay gente que está más cansada, cada uno en su cabeza tiene sus cosas y no ha sido fácil. Ya hemos entrado en competición otra vez y ya no paramos".
Gestión de faltas. "Solidaridad y ser un equipo. No hemos estado bien en nuestras normas defensivas y de rebote ofensivo. Juegan todos y ellos lo saben. Reaccionar con una décima de segundo después de lo que haya pasado antes, con eso no hemos hecho algunas faltas que deberíamos. Queremos hacerlo siempre lo mejor posible y en este aspecto no hemos sido consistentes".
Semana complicada. "Espero que lleguemos bien al miércoles, leugo Dios dirá. Sabemos que es un derbi y que nos pusieron muchos problemas aquí. Voy a hacer hincapié en el respeto que le tengo a Moncho y en que van a hacer un buen partido. Se están jugando cosas, como todos en nuestra liga. Ojalá venga mucha gente de Coruña, aunque sea un miércoles a la noche. A todos nos apetecía competir, teníamos ganas, pero poco a poco. Es exigente porque son dos partidos fuera".
Público. "En momentos complicados nos ayudan. Es fantástico ver todo el pabellón de naranja y espero que sigan viniendo. Trabajamos para que vengan y disfruten o sufran con nosotros. Ganas de que llegue el siguiente partido en casa y se vaya apuntando más gente, porque de aquí al final lo vamos a necesitar".
Ruben Perelló
Valoración del partido. "Felicita al Leyma por cómo están compitiendo, son un martillo pilón y son justos merecedores de la posición que ocupan. Muchas lecturas. Contento por el equipo porque ha sido una semana y media muy complicada con muchos cambios. Reestructuración de la plantilla y queríamos venir a ser valientes y hacer nuestro baloncesto. Nuestro inicio ha sido muy bueno y durante gran parte del partido hemos controlado cosas en las que Coruña es muy bueno. Hemos controlado el rebote, que era una de las claves. En la primera parte nuestra mala selección de tiro y las pérdidas les han permitido irse por delante. Las faltas luego nos han castigado. Con todo, el equipo no ha bajado los brazos y nos hemos metido en el partido y hemos tenido opciones, pero cuando juegas contra un equipo de este nivel, un error te lo castigan. Eso dice mucho de la dinámica que llevan. Creo que hemos sido valientes. No nos ha bastado".
Buena imagen sin presión. "Era un partido complicado. Sabes que va a ser de máxima dificultad, pero queríamos ser valientes. En momentos hemos llevado la iniciativa, hemos tenido tiros abiertos y no han querido entrar. Si en momentos puntuales hubiéramos logrado encadenar alguna acción más positiva hubiéramos llegado a un final más apretado".
Fichajes. "Yassine lleva un par de semanas sin dinámica de equipo, viene de jugar en Hungría. Lleva dos entrenamientos, pero tiene muy buena voluntad, pero va a tener que conocer la liga. Ha marcado un listón alto y Jordan ha hecho apenas un entrenamiento. Viene de mucho tiempo parado (3 partidos en 3 años) y le falta ritmo de competición. Creo que ha estado más acertado de lo que puede hacer en el triple. Espero que, con confianza, nos aporte".
Ausencia de Polanco al final. "Decisión técnica. Teníamos 11 jugadores y hemos considerado que con Mike y Jordan nos podía ir bien. Hemos alternado y las jugadas de ajedrez nos han ido bien. Jugar con Larsen al 4 y Coulibaly al 5. Hemos intentado diferentes opciones tácticas y los jugadores tienen que estar listos para jugar. Eddy no ha jugado al final porque así hemos considerado que iba mejor Jordan.