Rubén Perelló, técnico del Alicante: "El Leyma está siendo una apisonadora"

Rubén Perelló, durante un entrenamiento Lucentum Alicante

Rubén Perelló, entrenador del Lucentum Alicante, prácticamente tira la toalla de cara al duelo de este domingo (12.30 horas) ante el Leyma Básquet Coruña en el Coliseum. Por el potencial del líder y por la propia situación de la recientemente remozada plantilla del quinto clasificado.

"Las últimas semanas han sido un poquito complejas por la salida del agunos jugadores, la llegada de otros, la participación de cuatro con sus selecciones, viajes muy largos... No ha sido sencillo trabajar, pero los que han estado aquí lo han hecho bien, con buena mentalidad", subrayó.

"Jugamos contra el líder autoritario de la clasificación, que está jugando a un nivel excepcional, dominando; es el equipo que más corre de la liga, el que más rebotes ofensivos coge... Ahora mismo, ya no solo el roster, sino la contundencia con que están sacando los partidos, que dice mucho de la gran temporada que están haciendo y del gran trabajo de Carles", dijo Perelló respecto al anfitrión del Coliseum.

Carles Marco: "Me ha faltado algún entrenamiento mejor estas semanas" Más información

Por ello, considera que "para nosotros, en una semana un poco compleja, es un partido que tenemos que tomárnoslo como un paso más para poder crecer. Obviamente vamos a querer competir siempre, pero sabemos de las dificultades. Ellos vienen de ganar de veinte al Estudiantes, pero faltando ocho minutos iban treinta y ocho arriba", puntualizó.

"Están siendo una apisonadora, pero tenemos nuestra parte ambiciosa de querer ir a casa del líder a luchar, aunque las circunstancias nos obligan a tener que meter jugadores en dinámica cuanto antes, que vayan conociendo la liga y a sus nuevos compañeros. Vamos a ver en qué situación llegamos, pero sin excusas para intentar hacerlo lo mejor posible. Intentar encontrarnos y engancharnos a todos los aspectos que nos hagan creer que podemos mejorar", agregó.

Respecto a sus dos últimos fichajes, ambos concretados la semana pasada, Perrló dijo que "Yasiin Joseph es un base con gran capacidad para organizar al equipo, muy poco egoísta, y creo que nos va a permitir correr un poco más y que va a saber qué hay que jugar en cada momento. Jordan [Bone] es un '1-2', un '2-1' que debería marcar diferencias. Quizás es más duda, porque solo ha entrenado una vez con el grupo, su último partido fue en noviembre y está fuera de forma".

Bone no es la única duda, aunque Perelló espera poder contar con el interior Ismael Tamba. "Ha estado enfermo y se ha perdido los dos últimos entrenamientos", concluyó.