Previa Primera FEB | Amenaza pero menos para el Obradoiro en Fuenlabrada

La Primera FEB regresa tras el parón de la segunda ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 con varios puntos de gran interés, el principal ubicado en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, donde el equipo local recibe al Obradoiro en partido correspondiente la jornada 23.

Una prueba para los de Diego Epifanio (17-3) que hubiera sido mucho más dura hace, por ejemplo, tres semanas, cuando el plantel de Iñaki Martín (12-9) aún contaba con el artífice de su recuperación, Iván Aurrecoechea. La ausencia del pívot madrileño, que firmó por el club del sur de Madrid solo hasta que empezara la temporada de 3x3, rebaja el peligro de traspié del segundo clasificado, que viene de dos semanas sin jugar.

Tampoco presenta demasiada dificultad, a priori, el compromiso del tercero en la tabla, el Palencia (15-6) contra el Zamora (9-12), en el que los de Natxo Lezkano aspiran a su séptima victoria consecutiva, frente a un rival que pelea por la novena plaza. Y que hace dos jornadas metió en muchísimos problemas al líder en el Coliseum.

El último pasaporte a la postemporada es también el objetivo de un Ourense (10-11) que visita la cancha del cuarto en la tabla, un Gipuzkoa (13-8) que se repuso con paliza en el Ángel Nieto de Zamora (70-101) de la inesperada derrota en Torrelavega (91-90).

Ocupa la deseada novena posición el Oviedo (10-11), que no debería tener problemas para conservarla, ya que juega en casa contra el antepenúltimo, el Cartagena (5-15). En su anterior partido en el Palacio de la capital del Principado los del porriñés Javi Rodríguez vendieron carísima su derrota contra el Básquet Coruña.

Duelo de iguales entre el Estudiantes (12-8) y el Menorca (12-8). Aunque iguales solo en el balance. El equipo colegial va a menos (cuatro derrotas seguidas) y el balear a más (dos éxitos encadenados, ocho en los nueve últimos encuentros).

La entidad del Ramiro de Maeztu anunció en la tarde de este viernes la salida de un ex del Básquet Coruña, el base Goran Filipovic, que pone rumbo al Nymburk checo. El internacional croata promedió 5,9 puntos, 1,5 rebotes y 1,4 asistencias en 17 partidos ligueros.

Los de Toni Ten, en las últimas jornadas huérfano de dos de sus piezas más importantes, Jayson Granger y el exnaranja Lotanna Nwogbo, no puede despistarse, ya que el peligro de caerse del top 9 no está tan lejano como parece. Y, que no se olvide, al conjunto colegial le basta con acabar en cualquier puesto de playoffs para gozar de la ventaja de campo en cuartos de final gracias al título de la Copa de España.

Fuera de la zona de ascenso por la vía larga está el Palma (9-12) tras perder sus últimos tres choques, una racha que tratará de cerrar en casa con uno de los luchadores por evitar el descenso, el Cantabria (8-13).

Completa la jornada un duelo importante de cara a este objetivo, el que librarán en Son Moix el Palmer Basket (4-16) y el Tizona (5-15). El equipo mallorquín viene de lograr en Cartagena su primer triunfo en cinco jornadas y el burgalés lleva cuatro seguidas sin ganar.

Atento a estos dos últimos enfrentamientos estará el Melilla, farolillo rojo, con tres triunfos en 21 encuentros, que descansa en esta 23ª fecha del calendario de la fase regular.