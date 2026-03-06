Mike Torres se reencuentra con el Leyma: "El ascenso directo es cosa de los gallegos"

Mike Torres (Barcelona, 1994) es uno de los nombres importantes del Lucentum Alicante, rival del Leyma este domingo (12.30 horas, Coliseum), adonde llegó tras un triste descenso con el Valladolid, un club que el base considera su casa y en el que aterrizó después de una temporada, la 2017-18, en las filas del Básquet Coruña. Este martes lo hizo en la ciudad levantina tras disputar con la República Dominicana los partidos de la segunda ventana FIBA.

¿Qué tal el regreso?

Un poco cansado, sobre todo por el jet lag y por las horas de vuelo, aunque no tan cansado como otras veces.

Y a viajar de nuevo...

Cuando toca jugar fuera, da un poco de pereza, y más A Coruña, que queda muy lejos de Alicante.

El parón vino en un momento raro para nosotros, porque no estábamos en nuestro mejor momento

Retoman la liga, con el equipo lejos de su mejor momento y con jugadores nuevos. ¿El parón puede haber sido beneficioso?

Es verdad que el parón vino en un momento raro para nosotros, porque, como dices, no estábamos en nuestro mejor momento. Es cierto que antes de [la derrota en casa contra] Menorca ganamos dos partidos, en Fuenlabrada y al Melilla. Contra Menorca no tuvimos opción; nosotros salimos muy fríos y ellos salieron muy enchufados. Hemos tenido varios jugadores en la ventana FIBA. En lo que respecta a mí, he podido desconectar del equipo al estar con la selección dominicana, en otro ambiente, con otros objetivos... Aunque es verdad que descansar, he descansado nada. Pero a nivel mental sí que viene bien salir un poco de la rutina. El equipo no sé cómo estará. Hay muchas piezas nuevas y hay que intentar acoplarlas lo más rápido posible, porque esta liga no espera por nadie y quedan solo once jornadas. Hay que intentar recuperar rápidamente la química, y eso conlleva hacer un esfuerzo extra, porque se acerca el final de temporada y todos los equipos juegan por algo.

¿Cuál es el objetivo del Alicante? ¿Ventaja de campo en los playoffs?

El ascenso directo es cosa de los gallegos (risas). Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. El objetivo a principio de temporada era playoffs, y conforme fue pasando la liga nos dijimos: "A lo mejor podemos optar al factor cancha". Ahora estamos en una reconstrucción del equipo en mitad de la temporada, por ello no es fácil. Cómo se acoplen los nuevos marcará si somos o no somos equipo de playoffs, o si podemos coger el factor cancha. Pero pensar más allá de intentar formar un equipo de nuevo creo que es tontería. Viene una semana dura, con tres partidos y con prácticamente la mitad de los jugadores nuevos o casi nuevos, y lo que hay que hacer es intentar ganar el de Coruña sin pensar en el siguiente.

La gran diferencia del Coruña respecto al resto de equipos es que ha construido un bloque sólido que juega a las mil maravillas

Hicieron un gran primer tercio de liga. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Algo concreto o es la competición poniendo a cada uno en su sitio?

Se nos fue en pretemporada Brad Davison y esto condicionó bastante al grupo, aunque el club reaccionó rápido con la llegada de Tucker Richardson, que se acopló muy bien a un grupo que era espectacular, como una familia. Cambia todo cuando se va Jordan Walker, que nos daba mucho y equilibraba los roles de la estructura del equipo, y ahí sí se siente un poco de vacío porque se nos fue uno de los nuestros, de los que también aportaba fuera de la cancha; un americano atípico: intenta hablar español, bromea todo el rato, habla con todo el mundo... Y se fue cuando tocaba jugar contra Menorca, Obradoiro, Coruña y Ourense, que en su campo es un equipo fuerte. Ha sido muy complicado.

A nivel personal está...

Quería estar en un proyecto de los que pelearan por estar en los playoffs o por estar en la Final Four, y venir a Alicante fue un acierto total. Ahora tengo un rol importante, estoy saliendo como base titular, jugando más de veinte minutos.

¿Cómo ve al Básquet Coruña?

Bien. Muy sólido. La gran diferencia que le veo respecto al resto de equipos es que ha conseguido construir un bloque sólido que juega a las mil maravillas, a lo que quiere Carles Marco, y además está teniendo la suerte de poder mantener ese bloque a salvo de lesiones. Y sumado a la buena dinámica que lleva, es un equipo prácticamente imbatible.

El Obradoiro lo frenó en un partido muy abierto, a muchos puntos. ¿Es esa la única manera o hay otras?

Creo que hay otras. Es intentar reducir sus puntos, porque es un equipo muy, muy ofensivo, que juega rápido y es capaz de hacerlo a posesiones cortas, de llegar y tirar; se sienten cómodos en ese juego. Y defensivamente son muy físicos. Si somos capaces de reducir sus puntos al contraataque y en transición y su uno por uno de los jugadores perimetrales, ahí están un poco nuestras opciones. Intentar que no jueguen cómodos, porque son muy buenos en todo.

Si queremos ganar en Coruña a noventa o a cien puntos, va a ser imposible

¿Qué punto fuerte destacaría del rival?

Uno solo... Básicamente, el juego en transición, el juego ofensivo rápido; son capaces de llegar y en los primeros ocho segundos jugar un uno por uno o armar un tiro de tres. También tienen unos interiores muy móviles y atléticos, que son capaces de correr la pista como si fueran un '3' o un '4'. Sus cuatros también corren, atacan el aro, son capaces de tirar de tres. Es un equipo que juega muy, muy rápido. Si queremos ganar en Coruña a noventa o a cien puntos, va a ser imposible.

Sea como fuere, imagino que una temporada mucho más agradable que la pasada. De un descendido a uno que aspira a ascender.

Bueno... (risas) No sé si la aspiración es ascender, no hay esa presión. Pero sí que aspiramos a estar lo más arriba posible.

Me alegro mucho, de que las cosas les estén yendo bien; creo que próximamente estarán en ACB

Una vez que se entra en playoffs...

Cualquier cosa puede pasar. Valladolid es y siempre será mi casa, porque allí viví años muy buenos. El pasado fue un poco raro, no solo por el resultado del equipo. Yo volvía de una lesión de larga duración y me dio la oportunidad de volver a entrar en ritmo, de competir y de volver a sentirme jugador. Es lo positivo que saco de la temporada pasada. La otra parte... Ya no es solo el descenso, es ver tanta gente pasándolo mal, es ver que las cosas no salen después de años haciéndolo bien en la liga... Es complicado. Valladolid es una ciudad que merece todo lo bueno que le venga, y ojalá que el año que viene vuelva a estar en LEB Oro (sic).

Mike Torres, en un partido de su temporada en el Básquet Coruña Javier Alborés

Casi ocho años de su paso por el Básquet Coruña. ¿Qué recuerdos tiene de una temporada en que la percepción general fue que Gustavo Aranzana no supo sacarle todo el jugo?

No lo recuerdo mal, para nada. Llegué a Coruña con veintidós años y me sirvió para aprender bastante, ver el nivel de la liga, conocer a jugadores con los que mantengo una muy buena relación. Jugando más o menos, fue un año en el que trabajé mucho, trabajé como el que más. Me sirvió para, en los años posteriores, hacer la carrera que estoy viviendo. Y la ciudad es espectacular, muy bonita, y me alegro mucho, de verdad, de que las cosas les estén yendo bien; creo que próximamente estarán en ACB y me alegraré mucho por Gus [Gago], por Charlie [Uzal], gente con la que he compartido equipo.