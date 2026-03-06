Carles Marco: "Me ha faltado algún entrenamiento mejor estas semanas"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Alicante Carlota Blanco

A pesar de que el Lucentum Alicante, rival del Leyma Básquet Coruña de este domingo el Coliseum (12.30 horas) no llega en su mejor momento, y además inmerso en una especie de reconstrucción, Carles Marco desconfía de la posible debilidad de la plantilla que entrena Rubén Perelló.

El técnico del líder en solitario de Primera FEB comentó que tiene a todo su arsenal disponible, aunque, subrayó, "no ha sido el mejor parón, porque se nos han ido tres jugadores y han llegado tarde, cansados, y no hemos entrenado lo bien que entrenamos en otros parones, pero, a falta de dos entrenamientos, están todos bien".

Incluido el último en regresar (lo hizo en la tarde del miércoles), Caio Pacheco, a quien este redactor vio abandonar el Coliseum antes de la rueda de prensa de su entrenador. "Yo llegué aquí a las ocho y media y él ya estaba", indicó al respecto Carles Marco. "Hay varios jugadores que suelen venir muy temprano a hacer sus cosas, sus rutinas, y empiezan el entrenamiento a las once", agregó.

"No ha sido el mejor parón para nosotros", insistió el preparador del Leyma, aunque subrayó que "sí que hay cosas positivas, porque muchos de ellos, y también nosotros [el staff técnico] hemos descansado algunos días. Seguramente nos ha venido bien para desconectar. No han sido las mejores semanas de entrenamientos, porque no estaban todos, porque hemos tenido que dosificar jugadores y porque hay tres, más un entrenador [Román Gómez, asistente en la selección de Angola], que han llegado más tarde de lo habitual en otros parones. Me ha faltado algún entrenamiento mejor. Aunque sin ninguna excusa; estamos todos esperando hacer el mejor partido posible contra Alicante".

Un Alicante que la pasada semana hizo dos fichajes, con lo cual ha tenido cierto tiempo para acoplarlos al equipo. "Lo sabrán ellos mejor que nosotros; nos preocupamos de lo que atañe a nosotros", puntualizó Marco. "Hay muchos equipos que han utilizado esta ventana para poder fichar bien. El Alicante ha hecho dos incorporaciones de mucho nivel, más el equipo que ya tenían y lo bien que juegan. Por lo tanto, partido dificilísimo, pero estoy contento porque después del parón jugamos en casa".

Retomando el tema de los nuevos en el rival, el catalán reconoció que dificulta en cierto modo el scouting. "En el staff nos hemos roto la cabeza intentando saber quién va a jugar y quién no, porque en el fondo nosotros hacemos un poquito de scouting de lo que tenemos que hacer bien, mucho más de lo que hace el rival. Les damos pequeñas dosis a nuestros jugadores para ayudarlos, pero lo realmente importante en nuestro equipo es hacer mejor nuestras cosas. En esta ocasión, sabiendo que mantienen jugadores, vamos a focalizarnos en eso y poco en lo que no controlamos".

Básquet Coruña y Lucentum se enfrentaron hace poco [11 de enero], pero el equipo levantino se parece poco al que el líder batió por 89-96. "Hay dos vertientes aquí. Una, que no se hayan acoplado del todo y estén en el proceso de ser el mejor equipo posible. Y la otra es que, y también lo digo por experiencia, que el primer partido de un jugador que llega a la liga suele ser bueno [Eddy Polanco anotó 36 puntos contra el Leyma en su debut con el Alicante]. Hay que estar muy atentos, porque los dos que han fichado tienen mucha calidad. Más Mike Torres, Kevin Larsen, Polanco, Geu, Tamba... Tienen mucho potencial, juegan muy bien y tendremos que hacer el mejor partido posible para ganar".

La defensa a Larsen fue una de las claves del duelo de la primera vuelta. Carles Marco aseguró que "intentaremos hacer otra buena defensa sobre Kevin y tenemos que mejorar con otros jugadores que nos hicieron daño. Esto es una labor de equipo y tenemos que estar muy compactos defensivamente, intentando defender todos sus puntos fuertes, estando proactivos y ayudarnos los unos a los otros".