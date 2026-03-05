Guillem Jou es el cuarto galardonado de la plantilla en los cinco meses de competición

Guillem Jou posa con el trofeo al Jugador Estrella de febrero Javier Alborés

Guillem Jou recibió en el Coliseum el quinto premio al Jugador Estrella de lo que va de temporada, el cuarto hombre distinto de la plantilla del Leyma Básquet Coruña al que la prensa y los aficionados han elegido como el mejor de un mes. En su caso, de febrero.

El capitán designado por el staff técnico mantiene la línea de los anteriores galardonados, el capitán designado por sus compañeros, Dídac Cuevas (octubre y enero), Jacobo Díaz (noviembre) y Caio Pacheco (diciembre). En el sentido de la importancia del premio respecto al colectivo.

"Es lo que dicen los compañeros. Es un poco tópico, pero lo importante, lo primero, es el equipo, porque al final un jugador solo no hace nada; jugamos cinco en la pista y somos doce en la plantilla. Ilusión por recibir este premio, pero toca seguir adelante, y lo importante es el equipo y, que cada mes le haya tocado a un jugador distinto dice mucho".

Respecto a este último punto, el alero de Llagostera considera que "define muy bien nuestra filosofía como equipo. Intentamos compartir mucho el balón, jugar todos todos juntos, que todos somos importantes. Y este premio que se da una vez al mes refleja perfectamente lo que somos como equipo".

Jou participó en los cuatro partidos disputados por el Leyma Básquet Coruña en el segundo mes del año, todos ellos saldados con victoria. El catalán fue de menos a (mucho) más. En Oviedo (84-89) registró 9 puntos, 1 rebote, 1 asistencia, 1 robos y 8 de valoración. Los mismos créditos que recolectó en casa contra el Zamora (81-76) y en la cancha del Palmer Basket (65-85).

La traca final, previa al parón, fue a lo grande: 23 puntos (7 de 10 en triples), 5 rebotes y 23 de valoración en la paliza (105-82) al Estudiantes. Sus promedios en febrero fueron de 10,7 tantos, 3,2 rechaces, 1,0 balones recuperados y 11,7 créditos de valoración. En poco más de 19 minutos en pista.

A la pregunta de si había tenido alguna fase en su carrera como la actual, en la que está finísimo en los lanzamientos desde la larga distancia, el capitán respondió que "tirador, como tal, nunca he sido; sí que era uno de mis puntos fuertes, pero lo que ha pasado este mes, no. Ojalá que siga (risas). Yo sigo entrenando como siempre y ojalá sigan entrando como ahora. Y si no, seguiré ayudando al equipo de todas las maneras que pueda".

Jou subraya lo beneficioso que es a la hora de encontrar lanzamientos liberados el hecho de que "a todos nos gusta pasar el balón y compartirlo, buscar siempre un pase más. Y jugadores como Dídac y como Caio siempre saben muy bien dónde estamos todos colocados y los pasen que dan son muy buenos y eso ayuda a mi trabajo".

El parón no es una excusa

Los entrenadores no son partidarios de los parones competitivos. ¿Y Guillem Jou? Porque este último tal vez llegó en un buen momento para descansar cuerpo y mente. "Siempre se ve un poco a toro pasado. Si el domingo todo sale bien, diremos que nos ha venido bien el parón. Y sale mal, diremos que nos afectó el parón después del partido contra el Estudiantes. Evidentemente preferimos jugar, pero sabemos a principio de temporadas que hay varios parones y nunca pueden servir como excusa. Vienen como vienen y tenemos que aprovecharlos para descansar y para entrenar bien, porque ahora viene una parte muy importante y muy complicada de la temporada", resalta.

Para un equipo con un despliegue físico tan grande como el del líder de Primera FEB, se supone que aliviar las piernas de vez en cuando puede ser una bendición. "Sí, sí", responde Jou a la pregunta de si se agradece. Y matiza: "En cada temporada hay muchas subidas y muchas bajadas. A veces parece que estás mal y ganas un par de partidos como con Zamora en casa, y después ganas a Estudiantes, parece que estás bien y viene el parón... Descansar siempre viene bien. Espero que nos haya venido bien para afrontar lo que viene con ganas".

El rival de este domingo (12.30 horas, Coliseum), el Lucentum Alicante, cotiza últimamente a la baja después de un excelente primer tercio de curso. Pese a todo, cero confianzas. "Ha fichado, se han reforzado bastante bien, tenemos que ver cómo llegan, pero tenemos que respetar siempre a todos los rivales porque en esta liga se ha demostrado que si te confías demasiado, te pasa factura. Pero a ver si hacemos un buen partido, y más en casa, porque tenemos que sacarlo adelante. Y vamos a necesitar suerte, que siempre va bien", concluyó el alero del Básquet Coruña.