El Leyma se libra del enemigo más común

Sergio Llorente defiende a Ingus Jakovics en el Leyma-Ourense de la 2023-24 FEB

Sergio Antonio Llorente Paz (Madrid, 1990) es hijo de una de las grandes leyendas del baloncesto español, José Luis Jou Llorente, exjugador del Real Madrid y 112 veces internacional con España. También es primo de Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y del combinado nacional.

Pero, ante todo, es un deportista profesional de ya dilatada trayectoria. Ahora está en el Lucentum Alicante, rival este domingo (12.30 horas, Coliseum) del Básquet Coruña. Y, aunque no podrá está por lesión, seguirá siendo el jugador en activo que más veces se las ha visto con el conjunto herculino.

Un historial de enfrentamientos que comenzó el 9 de diciembre de 2011, en la última temporada del Básquet Coruña en la LEB Plata (actual Segunda FEB). El plantel entrenado por Antonio Pérez Caínzos dio buena cuenta (81-57) del Óbila abulense, que como máximo anotador, con 12 puntos, al hijo de Jou.

El círculo se cerró, por el momento, el 11 de enero de este mismo año, cuando el equipo entrenado por Carles Marco venció por 89-96 en el Centre de Tecnificación Esportiva d'Alacant, donde el base madrileño únicamente registró un rebote en los menos de cuatro minutos que estuvo en cancha en el cara a cara número 22 con el actual líder de Primera FEB. Su balance es negativo: 9-13.

Muchos distintos

Llorente no solo se ha enfrentado muchas veces al Básquet Coruña, lo ha hecho con muchos equipos distintos. El Oviedo es el único con que lo ha hecho en más de una temporada (2018-19 y 2019-20), aunque no es con el que más veces se ha medido al Leyma.

Con el equipo carbayón lo hizo en cuatro ocasiones, la última en la que sería la jornada final de la incompleta campaña pandémica 2019-20, una menos que con el Breogán en el inolvidable (para el club y la afición naranjas) curso 2015-2016. En el último de esos siete duelos, dos de temporada regular (2-0 para el Básquet Coruña) y cinco de playoffs (3-2 para el plantel entonces entrenado por Tito Díaz), Sergio Llorente encabezó, con 12 tantos (los mismos que Jeff Xavier), la ofensiva de un conjunto celeste triturado (99-63) en el Palacio de los Deportes de Riazor.

El director de juego madrileño promedia 7,4 puntos, 1,9 rebotes y 3.5 asistencias, en una media de casi 21 minutos en pista, en los 22 partidos contra el actual líder de Primera FEB.

Llorente es uno de los cuatro jugadores en activo en Primera FEB que se ha enfrentado en nueve temporadas al equipo coruñés. Los otros son Adrián Chapela (Palmer Basket), Cristian Díaz (Melilla) y Osvaldas Matulionis (Palma Bàsquet).

El base lucense se las ha visto en 16 ocasiones con el Leyma, todas ellas en la segunda categoría nacional, con un balance de solo cuatro triunfos: uno con el Alicante, dos con el Força Lleida y uno con el Breogán. También se ha enfrentado al Básquet Coruña con el Melilla y con el Palmer.

El canario, también director de juego, presenta en su dilatada hoja de servicios 20 cara a cara con el equipo naranja, con un saldo muy positivo: trece victorias. Cuatro de ellas con el Granada. Las cuatro primeras, seguidas, con el Navarra y el Ourense. También ha sido rival del Leyma formando parte del Huesca, el Breogán y el Melilla; con este último ha perdido los dos duelos, al igual que Chapela, del presente curso.

Una vez más que Cristian Díaz ha jugando contra el Básquet Coruña el alero lituano, que vistió la naranja en la temporada 2020-21. Su balance es desolador, solo seis éxitos. Dos de ellos en la mencionada campaña 2015-16, donde firmó uno de los mejores partidos de su periplo español. En el segundo duelo de cuartos de final de los playoffs contra el Breogán, disputado en Riazor, Matulionis firmó 33 puntos, con un brutal 8 de 12 desde los 6,75 metros. En el tercero, ganado por el Leyma en el Pazo Provincial, falló sus tres intentos lejanos y únicamente firmó 2 tantos. También se midió al Leyma con el Força Lleida, Bilbao Basket, Melilla y Palma.

Por debajo de este cuarteto están tres jugadores con ocho temporadas enfrentándose al conjunto herculino. Mikel Motos (Gipuzkoa) lo ha hecho cuatro equipos distintos y su compañero Andoni Zubizarreta con uno más, los mismos que Manu Rodríguez (Palencia).

Siete con siete

Con siete campañas hay cinco jugadores, entre ellos un rival este domingo, Kevin Larsen (Alicante), y Joey van Zegeren (Zamora), en todas ellas con escudos diferentes en el pecho. Micah Speight (Obradoiro) se ha medido al Leyma cinco veces con cinco camisetas distintas y Sergio Rodríguez Febles (Melilla) seis con seis.

Víctor Arteaga (Menorca) presenta una peculiaridad: entre su primer y segundo cara a cara con el Básquet Coruña transcurrieron diez años. Debutó con el Força Lleida en la temporada 2013-14 y lo retomó, con su actual equipo, en la del ascenso naranja a la ACB.

Entre los jugadores ya retirados o activos en ligas menores manda un trío con doce temporadas enfrentándose al Básquet Coruña: Dani Rodríguez (con siete equipos distintos), Josep Pérez (con nueve) y Joan Tomás (con siete). Con diez enfrentamientos también hay un trío, en el que se alinea Pedro Rivero, con una mitad como jugador y la otra como entrenador.

Jacobo Díaz lidera el ranking 2025-26 de rivales antes que amigos En el Leyma 25-26 hay ocho jugadores que antes fueron enemigos. Lidera Jacobo Díaz, con cuatro temporadas (Marín 2019-20), Palma 2020-21, Granada 2021-22 y Tizona (23-24). El madrileño tiene en su currículum ocho encuentros contra su actual equipo.



Con tres están Dídac Cuevas (Prat 2018-19, Melilla 2019-20 y Tizona 2023-24), Paul Jorgensen (Palencia 2019-20, Oviedo 2021-22 y Estudiantes 2022-23) y Mus Barro (Tizona 2020-21, Palencia 2021-22 y Alicante 2023-24).



Con dos solo Abdou Thiam (Iraurgi 2021-22 y Tizona 2023-24). Y con uno Joe Cremo (Tizona 2023-24), Guillem Jou (Manresa 2024-25, en la ACB) y Caio Pacheco, quien el la campaña 2023-24 se enfrentó a su actual equipo primero con la camiseta del Real Betis y luego con la del Tizona burgalés.

