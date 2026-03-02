La sincronizadísima carrera de relevos del Leyma Básquet Coruña

Ilimane Diop y Abdou Thiam se alternaron en la titularidad antes de la llegada de Mus Barro Carlota Blanco

Echando un vistazo distinto del habitual a los 21 partidos ligueros disputados hasta la fecha por el Básquet Coruña, una de las (muchas) conclusiones que se pueden extraer es que el plantel dirigido por Carles Marco está marcándose una carrera de relevos con los cambios sincronizados casi milimétricamente.

Una carrera en la que no solo se entregan el testigo los jugadores, también lo hacen los biorritmos y las circunstancias en varios de los distintos apartados estadísticos.

Empezamos por los más importante: subir puntos al marcador. En los primeros partidos, el principal referente ofensivo fue Paul Jorgensen, aunque no fue el máximo anotador en todos. El de New Jersey mantuvo el rol hasta la entrada en escena de su homólogo Joe Cremo. El del estado vecino de New York fue el último jugador de la plantilla –excluyendo al último de la fila, Macachi Braz– en alcanzar el nivel esperado.

El ex del San Pablo Burgos 2024-25 (con el que logró el ascenso a la ACB) no emerge en ataque hasta después del primer parón, a finales de noviembre. En los últimos doce partidos ha sido el máximo anotador del equipo en cinco. En tres en que no lo fue (contra el Ourense, en Melilla y en la pista del Palmer), lideró la anotación Jorgensen, quien también lo hizo en Cartagena, donde el neoyorquino apenas estuvo en pista siete minutos a causa de un problema que le hizo jugar en condiciones precarias físicas.

Los dos bases –no entra en la ecuación Carlos Varela, del vinculado Xiria, con el que, por cierto, se está saliendo en la EBA– también se han pasado el testigo. El uno al otro y el otro al uno. Dídac Cuevas empezó como el número 1 de Carles Marco, incluso antes de la lesión de tobillo de Caio Pacheco, que lo dejó fuera en dos encuentros ligueros y en uno de Copa de España. Forzó para jugar en su casa la pasada campaña, El Plantío burgalés, un adelanto que, admitió a este diario, no favoreció a su recuperación.

Cuando volvió, lo hizo en plenitud. Y recogió el testigo de Cuevas. El internacional brasileño ratificó su más que satisfactoria rehabilitación el último mes de 2025, del que fue elegido Jugador Estrella, gracias a sus excelentes números: 12,8 puntos (fantástico 45,8% de acierto en triples), 2,0 rebotes, 5,2 asistencias y 1,4 balones recuperados. El galardón del primer mes de 2026 se lo quedó... Cuevas.

El barcelonés recuperó el testigo de Pacheco a base de asistir y asistir y asistir: 9,2 pases de canasta de media en los ocho partidos disputados este año, mientras que el brasileño lleva tres últimos bastante/muy por debajo de su mejor nivel, justo después de meter 24 puntos y valorar 33 en el precedente en Oviedo, donde Cuevas valoró negativo y firmó un 0 de 9 en triples. Otro relevo perfectamente sincronizado.

Maestros triplistas

Los aleros tampoco se libran. Danilo Brnovic empezó muy fuerte –incluso lideró la anotación del equipo en el partido inaugural, en la cancha del Gipuzkoa–, pero una lesión de tobillo le sacó de un punto al que todavía no ha vuelto. Un problema menor, habida cuenta de la entrada en escena de un Guillem Jou que se ha convertido en uno de los mejores triplistas de la liga.

Lidera esta faceta estadística en la liga uno de los dos ala-pívots puros de la plantilla, Jacobo Díaz. El madrileño, el jugador, con cuatro partidos consecutivos, que más ha estado en el dique seco, firmó grandes partidos en días en que Dino Radoncic estuvo menos fino.

Jacobo Díaz pasa el balón a Caio Pacheco en un partido de pretemporada Carlota Blanco

El montenegrino tomó el relevo obligado de Yoanki Mencía. Está siendo tan o más determinante que el cubano en los tres partidos ligueros que vistió la naranja. Y seguramente sabe que, si algún día flaquea, podrá pasarle el testigo a Jacobo Díaz, uno de esos jugadores que van sumando de manera prácticamente invisible, por debajo del radar.

En los pívots, al ser tres, los cambios son más visibles. Abdou Thiam salió como titular en los tres primeros partidos, cuatro de los cinco primeros. En los ocho siguientes, Ilimane Diop partió de inicio en seis, los tres últimos seguidos. Pasó el testigo de nuevo a Abdou, este se lo devolvió un partido y luego se lo entregó a Mus Barro, titular en los cuatro posteriores. Thiam lo recuperó en la penúltima jornada disputada, la 20, y se lo volvió a dar a Mus.

Los tres cuentan con tacadas de tres partidos en el cinco titular, pero solo Barro ha partido de inicio en cuatro consecutivos. Thiam suma ocho titularidades, una más que Diop, que a su vez supera en dos a Barro, quien no debutó en liga hasta la jornada once, la visita al CB Zamora.

Compensaciones

A nivel numérico, las entregas de testigo se localizan en varios puntos. Mezclándose entre sí. Por ejemplo, a tres partidos seguidos (jornadas once, doce y trece) con malísimos y flojos porcentajes de tres (25,8%, 28,0%, 25,0%) y buenos de dos (53,6%, 59,5%, 57,1%) los siguió una victoria aplastante contra Cantabria, una importante en Alicante y apuradísima –la que más– ante el Menorca con altos márgenes reboteadores (7, 17 y 10) compensando los flojos porcentajes de dos contra Alicante (46,3%) y Menorca (44,6%).

Y además asomó una excelente versión desde el arco contra el Cantabria (50,0%) y buena (40,6%) en Alicante. Horrible (23,0%) contra Menorca. Pero... los dos compromisos posteriores al del rival balear fueron los mejores en lo que va de campaña: 58% (10 de 17) en la cancha del Palmer y 57,1% (20 de 35) en el Coliseum frente al Estudiantes.

El Leyma firmó en la pista del Palmer su mejor partido en el tiro de tres puntos Palmer Basket

El testigo también ha cambiado de mano entre cuartos. En pretemporada y principios de curso, el Leyma aniquilaba a sus rivales en la segunda parte o en el último periodo. En los dos últimos encuentros disputados se mostró letal en el primer acto (9-26 en la cancha del Palmer y 35-19 contra el Estudiantes).

Después de haber resuelto en los diez minutos finales los dos anteriores, no por el parcial en sí (21-19) ante el Zamora (81-76), sino aguantando ventajas cortas o muy cortas. En Oviedo (84-89) sí fue decisiva la puntuación del episodio de cierre (23-28).

En los dos choques que precedieron a este dúo, los cuartos fuertes fueron el primero en Melilla (11-28), el segundo contra el Palma (29-13), los pares (20-27 y 20-25) en Alicante y de nuevo el de apertura frente al Alega Cantabria (30-17).

Un Básquet Coruña, pues, en perfecta armonía y sincronía con sus roles y con las demandas de cada encuentro y que, aunque parezca mentira, sigue mejorando cosas partido tras partido.