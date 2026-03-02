Mi cuenta

Ventanas Fiba

Dino Radoncic brilla en la derrota de Montenegro contra Grecia

La Angola de Macachi Braz también perdió, ante Mali, su segundo partido de esta ventana

Chaly Novo
Chaly Novo
02/03/2026 22:12
Imagen de archivo de Dino Radoncic con su selección
Imagen de archivo de Dino Radoncic con su selección
KSCG
Suerte dispar para los jugadores del Básquet Coruña convocados por sus selecciones para la segunda ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. 

Caio Pacheco saboreó el triunfo en el primero de los dos partidos de Brasil, el que la verdeamarelha ganó por 94-84 a Venezuela en Belo Horizonte. 

El base del líder de Primera FEB estuvo en pista siete minutos y 19 segundos, en los que registró 2 rebotes y 2 asistencia. Falló su único tiro, un triple. Brasil se enfrentó, también en Belo Horizonte, a Colombia la madrugada del lunes al martes. 

El angoleño Macachi Braz regresa a A Coruña con un alegría y una decepción en la maleta. Tras arrollar a Uganda (90-68), la vigente campeona de África cedió por la mínima ante Mali (80-79). 

Ilimane Diop y Abdou Thiam se alternaron en la titularidad antes de la llegada de Mus Barro

La sincronizadísima carrera de relevos del Leyma Básquet Coruña

Aficionados del Leyma en el derbi contra el Ourense de la primera vuelta

A la venta las entradas para el derbi en el Paco Paz entre el Ourense y el Leyma Coruña

El interior naranja tampoco anotó en este encuentro, que acabó con 4 rebotes y 1 balón recuperado en doce minutos y 41 segundos de juego. No llegó a lanzar a canasta. 

Para Dino Radoncic la segunda parte tampoco fue buena. Después de sorprender el viernes a Grecia (65-67), la selección de Montenegro perdió en casa contra el combinado heleno (65-79). 

El ala-pívot del Básquet Coruña fue, no obstante, el más destacado en el equipo balcánico. Registró 13 puntos (2 de 4 en tiros de dos y 3 de 3 en triples), 5 rebotes, 2 robos y 16 de valoración en 20 minutos y quince segundos en cancha.

Grecia contó con el liderazgo de un espectacular Vasileios Toliopoulos. El base del Panathinakios firmó 27 puntos (7 de 13 en triples), 5 rebotes, 10 asistencias y 34 créditos de valoración. En el bando montenegrino Igor Drobnjak anotó un tanto más que Radoncic, pero valoró menos de la mitad (7). 

