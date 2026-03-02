A la venta las entradas para el derbi en el Paco Paz entre el Ourense y el Leyma Coruña

Aficionados del Leyma en el derbi contra el Ourense de la primera vuelta Carlota Blanco

El Club Ourense Baloncesto empezó la venta de entradas para el derbi contra el Leyma Básquet Coruña, correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la fase regular de Primera FEB, un importante encuentro que está programado para las 21.00 horas del miércoles 11 de marzo.

Importante para ambos equipos. El de Carles Marco, pase lo que pase este domingo (12.30 horas) en el Coliseum contra el Lucentum Alicante, se presentará en el Pazo Paco Paz de la capital de As Burgas como líder en solitario.

Por su parte, el entrenado por el ferrolano Moncho López está inmerso en la batalla, ahora mismo a cuatro bandas, por conseguir la novena plaza, la última que da acceso a los playoffs de ascenso a la ACB. El COB marcha décimo, con la misma marca (10-11) que el noveno, el Oviedo, y con una victoria de margen respecto al Palma Bàsquet y al CB Zamora.

El próximo rival del Leyma Coruña ficha a su segundo base en tres días Más información

Ilimane Diop: "Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que no va a ser fácil” Más información

Los aficionados de Básquet Coruña que se desplacen al compromiso naranja en el sur de la Comunidad estarán ubicados en el Fondo Sur, Sectores 1 y 2, contiguos a las gradas de Río. Los interesados pueden adquirir las localidades en este enlace.

De momento, el club presidido por Pablo de Amallo no ha ofertado el habitual paquete de viaje más entrada para un derbi que en su primer episodio, librado en el Coliseum el 17 del pasado diciembre, registró una clara victoria (94-77) de los pupilos de Carles Marco.

Marineda se tiñe de naranja

Por otra parte, Marineda City acogerá este miércoles, a las 18.30 horas, una firma de autógrafos con Jacobo Díaz y Dídac Cuevas. El acto tendrá lugar en la planta 1, en la zona del videomarcador, y permitirá a los aficionados del conjunto naranja compartir un encuentro cercano con dos integrantes del primer equipo.

La cita supone una nueva oportunidad para que la afición del Básquet Coruña viva de cerca la pasión por el baloncesto. Así, los asistentes podrán llevarse autógrafos, hacerse fotografías y disfrutar de un momento especial junto a dos de los nombres destacados del proyecto que actualmente lidera en solitario la Primera FEB.