El próximo rival del Leyma Coruña ficha a su segundo base en tres días

Yasiin Joseph, en un partido con el Evreux francés Jacques Perret

El Lucentum Alicante, próximo rival del Leyma Básquet Coruña (domingo 8, 12.30 horas, Coliseum), anunció este domingo su tercer movimiento de mercado en la semana de parón por las ventanas FIBA.

El equipo levantino, quinto clasificado de Primera FEB, con ocho victorias menos que el plantel dirigido por Carles Marco, recluta al base canadiense Yasiin Joseph, de 29 años y 1,88 metros.

Formado en la universidad de Carleton, la misma donde jugaron los hermanos Scrubb, Thomas y el exnaranja Phil (actualmente en las filas del Palmer Basket), empezó la presente temporada en las filas del Alba Fehervar, de la primera división de Hungría, con el que promedió 8,7 puntos (33,8% de acierto en triples), 3,1 rebotes y 3,8 asistencias en una media de casi 20 minutos en pista.

Joseph, que coincidió con los Scrubb en los Ottawa BlackJacks, de la segunda categoría de su país, también ha jugado en la B de Francia (Quimper y Evreux) y en la primera de Países Bajos (Landstede Zwolle), Ucrania (Zaporizhye) y Alemania (Rasta Vechta).

El canadiense es el segundo director de juego nuevo en la plantilla entrenada por Rubén Perelló, a la que este viernes se unió el estadounidense Jordan Bone. Unas horas después de anunciar este fichaje, el Lucentum también informó de que el también base Sebastian Aris, uno de los héroes del ascenso del Básquet Coruña a la ACB, dejaba el equipo. Menos de dos horas más tarde, el Melilla anunció la contratación del internacional danés.

Un doble golpe de timón en un equipo que ha perdido en seis de sus ocho salidas a pista, una mala racha que comenzó cuando marchaba en la tercera posición, a solo dos triunfos de distancia del conjunto naranja.

Joseph es el quinto jugador que llega a Alicante con la temporada ya avanzada, tras Sergio Llorente, Eddy Polanco, Sander Hollanders y el mencionado Bone. Abandonaron su disciplina, además de Aris, Jordan Walker (se fue al Palencia) y Tucker Richardson.