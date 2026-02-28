Ilimane Diop: "Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que no va a ser fácil”

Ilimane Diop (Dakar, Senegal, 1995) llegó bastante por sorpresa el pasado verano al Básquet Coruña. Con mucho nombre y unas grandes expectativas a sus espaldas, Ily se puso a trabajar desde el primer día para dar el nivel necesario en su primera experiencia en la categoría de plata del baloncesto español bajo la batuta de Carles Marco.

El Leyma Coruña reina en los top 15 positivos Más información

En los primeros 21 partidos de temporada, en los que el equipo tan solo ha caído en una ocasión, Diop promedia 9,6 puntos y 6,8 rebotes, un apartado en el que lidera al equipo y en el que es el séptimo mejor jugador de toda la Primera FEB. Ily comparte posición (y nacionalidad) con Abdou Thiam y Mus Barro, dando a Carles Marco infinidad de opciones a la hora de rotar a sus hombres interiores.

¿Cómo va la semana? ¿Más relajada por no haber partido?

Sí, un poco diferente porque no tenemos partido por delante en diez días, así que estamos un poco tranquilos. Pero, aún así, trabajando en nuestro juego y en cosas que podemos mejorar.

¿Cree que les hacía falta este descanso física y mentalmente?

Sí, siempre que puedes sacar unos días libres es importante para refrescar un poco la mente y estar mejor físicamente. Creo que ha llegado en un buen momento y hay que aprovecharlo. Intentar descansar lo máximo que se pueda, pero también llegando bien en forma para lo que queda de temporada.

Creo que aún puedo mejorar mis prestaciones, pero lo importante es el equipo

¿Qué importancia está teniendo el aspecto mental en la temporada del equipo?

Ahora mismo nuestro nivel tiene que estar a su máximo porque queda muy poco. Tenemos un reto por delante y a cada uno le gustaría llegar a él, así que hay que ser muy fuerte. Aún así, tenemos que tener los pies en el suelo y saber que no va a ser fácil, que hay que ir partido y haciendo todo lo que hemos hecho antes, incluso mejor. Creo que eso es lo más importante, hay que estar mentalmente fuertes y seguir haciendo lo que mejor hacemos.

Es su primera temporada el Primera FEB, ¿cuáles son sus impresiones de la liga?

Nunca había jugado en esta liga y son buenas. Es una liga complicada, un juego diferente, pero estoy contento. Es un reto que decidí tomar y, de momento, no me arrepiento de nada. Aún puedo seguir mejorando día a día e intento aprovecharlo y mejorar lo máximo que pueda para poder asentarme en esta liga.

¿Por qué decidió dar ese ‘paso hacia atrás’?

Sobre todo era el tema del juego, de disfrutar el baloncesto. Sabía que si venía a esta liga podía volver a ser un jugador de baloncesto, volver a disfrutar de lo que más me gusta. Mis años en ligas superiores no fueron malos, pero no como quería. No tuve tantos minutos y quería encontrarme más como jugador, por eso tomé esa decisión.

Tienen una ambición clara, es un equipo que viene de ACB y tienen ganas de volver lo antes posible

¿Qué diferencias nota con respecto a la ACB?

El físico no falta, pero diría más el tema de la responsabilidad. Aquí tengo más. Tienes más foco en ti y esa creo que es la diferencia. En cuanto a juego hay un buen nivel, aunque ACB tiene un nivel más alto. En LEB los equipos compiten muy bien y todos quieren ganar, creo que es una liga muy importante.

Su fichaje generó muchas expectativas, ¿considera que las está cumpliendo?

Yo creo que sí. Vine aquí por el equipo, con algo claro en la cabeza y algo que creo que está yendo en el camino que queremos. Al final, si estamos en el camino que queremos y yo vine con esa idea, no puedo estar más que contento con la decisión que he tomado. Creo que aún puedo mejorar mis prestaciones, pero lo importante es el equipo. Quiero ayudar en todos los aspectos para que el equipo vaya adelante y podamos llegar a nuestro objetivos, que es subir a ACB.

¿Qué le atrajo del proyecto del Básquet Coruña?

La ambición que tenían. Tienen una ambición clara, es un equipo que viene de ACB y tienen ganas de volver lo antes posible. El entrenador y el equipo que han hecho, todo el foco que hay alrededor... todo es importante. Creo que Coruña es una buena ciudad para jugar al baloncesto y creo que eso también me ha ayudado en mis decisiones.

A veces hay que dejar el ego a un lado y mirar por el bien del equipo

¿Cómo valora la temporada colectiva hasta ahora?

Creo que no se puede pedir más. Si vas primero en liga, más no se puede pedir. Lo importante es seguir ahí y espero que sigamos ahí hasta el final, que es lo que queremos. Creo que estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas.

¿Se esperaba ir 20-1?

De números no lo sabía, pero sí que me esperaba estar arriba. A ese nivel no, pero son circunstancias que llegan y tenemos que vivirlo, disfrutarlo y aprovecharlo hasta el final. No me lo esperaba, son cosas que han llegado.

¿Esa mentalidad ganadora está siendo clave?

Sí, cien por cien. Tenemos gente que les importa ganar, creo que a pocos les importan sus número o lo que hacen, lo que importa es ganar. Estamos en un proyecto que tiene las cosas claras y lo más importante es el equipo.

Mate de Ilimane Diop en el partido ante el Melilla en el Coliseum Javier Alborés

Lidera el equipo en rebotes, ¿es parte de su rol?

Quiero aportar en todo lo que puedo. Me defino más como un jugador de equipo, nunca tomo esas responsabilidades ofensivas, no miro tanto eso. Me importa ver que vayan bien las cosas y si puede ser a través del rebote, ¿por qué no? Lo importante es no fijarse solo en una cosa, sino en varias para poder ayudar al equipo.

¿Cómo es estar una rotación entre tres pívots?

No es fácil, porque a cada uno le gustaría jugar 30 o 40 minutos, pero no se puede. Si el entrenador toma esas decisiones es porque quiere mejorar y ganar. A veces hay que dejar el ego al lado y mirar por el bien del equipo. Lo importante es que ganemos.

¿Se siente más cómodo jugando de 4 o de 5?

No voy a mentir. De 4 no me siento cómodo, no es algo que me guste, pero son necesidades, así que ¿por qué no? Si el entrenador me quiere en esa posición voy a dejar mi ego al lado y voy a intentar ayudar en lo que pueda. Al final estamos ganando. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero estoy aportando lo que puedo para que ganemos los partidos y eso está bien.

Lo importante es seguir ahí y espero que sigamos hasta el final, es lo que queremos

Abdou y usted tienen un juego similar y Mus uno más complementario.

Creo que por dentro tenemos muchas armas y eso es muy importante. Que un equipo pueda tener facetas diferentes entre jugadores. Damos más opciones al entrenador y él seguramente esté encantado porque no todos los equipos tienen eso. Sabemos que en el baloncesto moderno necesitar más cosas, no es solo el roll, no es solo el tiro, hay que combinar cosas para poder sacar más provecho. Está bien que tengamos esas opciones.

Además, es un equipo en el que todos aportan.

Sí. Al final depende del día. A veces la gente grande hace el trabajo más sucio para que los demás se sientan cómodos. Pero como equipo tenemos muchas armas: si nos paras por dentro te podemos hacer daño por fuera. Si nos paras por fuera te podemos hacer daño por dentro. Eso es un buen planteamiento, tenemos suerte de tener gente que pueda aportar eso.

¿Cómo es convivir con el Ramadán siendo deportista de primer nivel?

Bueno, ya son años haciéndolo y no es fácil, no te voy a mentir, pero es una obligación espiritual y religiosa. Cada uno lo toma a su manera, pero nos ayudan bastante el preparador físico y el médico para que lleguemos bien a los entrenamientos y a los partidos. Es algo que pasa una vez al año y lo estamos llevando bien, al menos yo personalmente.

Diop y Thiam se chocan la mano contra Oviedo Carlota Blanco

¿Cambia mucho su rutina diaria a nivel deportivo?

Sí, algo cambia. Necesitar dormir y descansar más, pero es normal por el hambre y la sed. A momentos no se pueden hacer muchas más cosas, pero intentar adaptarlo en otros aspectos. Es algo con lo que convivimos.

En este sentido, ¿le viene bien que no haya partido este fin de semana por las ventanas?

Sí, realmente nos vino de lujo. Volvemos a jugar el día 8 y luego nos quedarán diez días más para terminar. Hemos tenido esa suerte.

¿Qué le parece la ciudad?

Me gusta la lluvia, no me quejo. Y más cuando estás en casa, que soy muy casero. La ciudad está bien, no la he explorado mucho porque no salgo mucho, pero la gente es amable y te ayuda en lo que necesites. No tengo ninguna pega, pero tengo que explorar más. Tengo la suerte de tener la mezquita bastante cerca de casa y suelo ir. También tenemos un restaurante senegalés cerca, es una zona de mezcla cultural. Vitoria es mi ciudad favorita para toda la vida, pero Coruña está bien, es tranquila.

Cada día enganchan a más aficionados.

Cuando ganas todo es más fácil. La gente se identifica más cuando ganas que cuando pierdes, así que intentaremos ganar más, que vengan más, que sean fieles al equipo y que sigan apoyando al equipo. En los momentos malos siempre están ahí cuando los necesitamos y eso es muy importante. Esta ciudad necesita un ambiente donde la gente pueda venir a disfrutar con su familia del baloncesto.