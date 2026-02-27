Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El próximo rival del Leyma Coruña ficha a un exNBA y libera a Sebastian Aris, que recala en el Melilla

El Ourense, al que el líder visitará tres días después de medirse al Lucentum Alicante, anuncia la salida de Kentwan Smith

Chaly Novo
Chaly Novo
27/02/2026 20:40
Sebastian Aris, con el Lucentum Alicante
Sebastian Aris, con el Lucentum Alicante
Lucentum Alicante
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Lucentum Alicante, próximo rival del Básquet Coruña (domingo 8, 12.30 horas, Coliseum), ha anunciado una despedida y un fichaje, ambos estrechamente relacionados.

Sale del plantel entrenado por Rubén Perelló el danés Sebastian Aris, uno de los héroes del ascenso del equipo naranja a la ACB. El base internacional por su país ha encontrado rápido acomodo, ya que apenas un par de horas después el Melilla oficializó su fichaje, además de la salida del también director de juego Javier Ezquerra

Aris estaba promediando 5,8 puntos (34,1% de acierto en triples), 1,8 rebotes y 2,9 asistencias en quince minutos de media en pista. Su hueco lo rellena el conjunto levantino con Jordan Boone.

Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum

Carles Marco, nuevo seleccionador español sub-20

Más información
Pase de Dídac Cuevas en el partido en la cancha del Gipuzkoa

Dídac Cuevas supera un récord del Básquet Coruña de 26 años de antigüedad

Más información

El base estadounidense, de 29 años, 1,91 metros y número 57 del draft de la NBA en 2019, llega procedente del Galil Elion, de la primera división de Israel, con el que firmó 5,7 tantos, 3,0 rechaces y 2,7 pases de canasta en los tres partidos que disputó.

Boone, que en la temporada 2021-22 disputó 21 encuentros con la camiseta del Zaragoza, cuenta con breve experiencia en la mejor liga de baloncesto del planeta: 24 partidos repartidos entre los Pistons (2019-20) y los Magic (2020-21).

Además, el Ourense, al que el Leyma visitará solo tres días después de medirse al Lucentum Alicante, anunció la salida del ala-pívot Kentwan Smith, que estaba promediando 6,2 puntos y 2,9 rebotes en poco más de 18 minutos y medio en cancha. 

Por último, el Tizona Burgos, verdugo del Leyma Básquet Coruña en octavos de final de la Copa de España, informó de que tendrá a prueba al base estadounidense Bubu Palo, de 34 años, 1,85 metros y con siete temporadas de experiencia en la G-League, competición que ganó formando parte de los Sioux Falls Skyforce.  

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mate de Ilimane Diop en el partido ante el Melilla en el Coliseum

El Leyma Coruña reina en los top 15 positivos
Chaly Novo
Sebastian Aris, con el Lucentum Alicante

El próximo rival del Leyma Coruña ficha a un exNBA y libera a Sebastian Aris, que recala en el Melilla
Chaly Novo
Uganda

Doblete del Leyma Coruña en la ventana FIBA de selecciones
Chaly Novo
Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum

Carles Marco, nuevo seleccionador español sub-20
Raúl Ameneiro