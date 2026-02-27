El próximo rival del Leyma Coruña ficha a un exNBA y libera a Sebastian Aris, que recala en el Melilla

Sebastian Aris, con el Lucentum Alicante Lucentum Alicante

El Lucentum Alicante, próximo rival del Básquet Coruña (domingo 8, 12.30 horas, Coliseum), ha anunciado una despedida y un fichaje, ambos estrechamente relacionados.

Sale del plantel entrenado por Rubén Perelló el danés Sebastian Aris, uno de los héroes del ascenso del equipo naranja a la ACB. El base internacional por su país ha encontrado rápido acomodo, ya que apenas un par de horas después el Melilla oficializó su fichaje, además de la salida del también director de juego Javier Ezquerra.

Aris estaba promediando 5,8 puntos (34,1% de acierto en triples), 1,8 rebotes y 2,9 asistencias en quince minutos de media en pista. Su hueco lo rellena el conjunto levantino con Jordan Boone.

El base estadounidense, de 29 años, 1,91 metros y número 57 del draft de la NBA en 2019, llega procedente del Galil Elion, de la primera división de Israel, con el que firmó 5,7 tantos, 3,0 rechaces y 2,7 pases de canasta en los tres partidos que disputó.

Boone, que en la temporada 2021-22 disputó 21 encuentros con la camiseta del Zaragoza, cuenta con breve experiencia en la mejor liga de baloncesto del planeta: 24 partidos repartidos entre los Pistons (2019-20) y los Magic (2020-21).

Además, el Ourense, al que el Leyma visitará solo tres días después de medirse al Lucentum Alicante, anunció la salida del ala-pívot Kentwan Smith, que estaba promediando 6,2 puntos y 2,9 rebotes en poco más de 18 minutos y medio en cancha.

Por último, el Tizona Burgos, verdugo del Leyma Básquet Coruña en octavos de final de la Copa de España, informó de que tendrá a prueba al base estadounidense Bubu Palo, de 34 años, 1,85 metros y con siete temporadas de experiencia en la G-League, competición que ganó formando parte de los Sioux Falls Skyforce.