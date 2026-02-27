El Leyma Coruña reina en los top 15 positivos

Mate de Ilimane Diop en el partido ante el Melilla en el Coliseum Javier Alborés

La condición de coral del Leyma Básquet Coruña no es ningún secreto. Tampoco la variedad de recursos. Dos aspectos que tienen al equipo entrenado por Carles Marco como líder en solitario de Primera FEB.

No es la única clasificación que encabezan los naranjas, los que más anotan, más rebotean y más valoran de la competición. No obstante, hay otras listas, virtuales, tan o más relevantes que la tangibles, que los rankings habituales.

Una de ellas puede ser perfectamente el número de jugadores en los distintos top 15 de los principales apartados estadísticos positivos. Y ahí el Básquet Coruña tampoco tiene rival. Bueno, uno. El mismo que en la tabla, el Obradoiro, aunque también a cierta distancia.

Dos jugadores de Carles Marco lideran sendas facetas. Jacobo Díaz está siendo en triplista más certero de la liga, con un 52,0% de acierto (26 de 50). En el puesto décimo tercero figura Guillem Jou, con un 42,3% (36 de 85).

El otro líder naranja es Dídac Cuevas, cuyos últimos ocho partidos a un nivel directivo sublime le han aupado a lo más alto del ranking de asistencias, con una media de 6,0. Completa el top 5 su compañero Caio Pacheco, con 4,8. El Leyma es uno de los dos equipos con dos jugadores entre los diez primeros. El otro es el Fuenlabrada, representado por Alex Renfroe (cuarto con 5,0) y Mateo Díaz (octavo con 4,5). El único obradoirista entre los quince mejores es Leo Westermann (tercero con 5,3).

Rozando la excelencia

Otros dos elementos del líder en solitario rozan la excelencia. Dino Radoncic es segundo en tiros de dos, con el 76,4 % de acierto (52 de 68). Le sigue su compañero Mus Barro, con el 76,0 (35 de 46). Felipe Dos Anjos, cuarto con el 73,9 %, es el único jugador del Obradoiro en el top-15.

Por otra parte, Joe Cremo ocupa el segundo lugar del podio de tiros libres, con 56 aciertos en 61 intentos (91,8 %). El equipo compostelano tiene quinto a Sergio Quintela y sexto a Alex Barcello.

Donde no ha colado a nadie el plantel entrenado por Diego Epifanio es uno de los apartados más importantes, el rebote. Ilimane Diop (5,8) es séptimo en totales y en ofensivos (2,0). Abdou Thiam figura décimo quinto en capturas globales y octavo en capturas en el aro rival.

Diop es décimo en tapones, con 0,67 de media. Entre los quince mejores no está el referente interior del Obradoiro, Dos Anjos, a la sazón líder de tapones, con 1,85. Thiam (0,71) es décimo segundo, dos puestos por delante de Diop (0,62). El conjunto herculino y el compostelano están muy bien representados en la lista de balones recuperados. Quintela y Barcello son segundo y tercero, respectivamente, y Cuevas aparece quinto, con 1,57.

Hay varios apartados estadísticos cuya positividad individual puede ser negativa. Por ejemplo, la valoración. Varios jugadores en puesto altos pueden denotar cierto grado de dependencia de ellos.

El Leyma, que valora más que nadie como colectivo, no tiene ningún jugador en el top 15. El mejor es Cuevas, en el puesto 19. Muy arriba están dos obradoiristas, Barcello (cuarto) y Dos Anjos (noveno).

El base barcelonés ocupa la vigésimo quinta posición en balones perdidos, faceta en la que los naranjas son los segundos mejores de la liga. Y aquí el Obradoiro también tiene alguien arriba, Westermann, que figura en la novena plaza. La misma ocupa Barcello en el ranking de anotadores, donde el primer jugador naranja, Paul Jorgensen, tiene 18 por delante.

La repartición de tareas, tanto voluntarias como involuntarias, también se refleja en las faltas. Pacheco (32º) es el naranja que más recibe; Thiam (18º), el que más comete. El equipo de Epi tampoco tiene a nadie en los top 15 de estos apartados.

La última muestra de versatilidad del Básquet Coruña es, si cabe, más concluyente. Nueve de los doce jugadores de la plantilla figuran en al menos un top 15 positivo. Solo faltan en la lista los dos últimos de la rotación, un Macachi Braz que apenas juega y un Danilo Brnovic cuyo protagonismo cayó en picado a raíz de una lesión, y Jorgensen, que es noveno en una estadística negativa, tapones recibidos.

Diop aparece en cinco (rebotes totales, defensivos y ofensivos, tapones y mates), seguido de Thiam (mates, rebotes totales y rebotes ofensivos) y de Cuevas (asistencias y robos). El resto figura en uno: Jacobo Díaz (triples), Jou (triples), Radoncic (tiros de dos), Barro (tiros de dos), Cremo (tiros libres) y Pacheco (asistencias).