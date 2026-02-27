Mi cuenta

Básquet Coruña

Doblete del Leyma Coruña en la ventana FIBA de selecciones

La Angola de un gris Macachi Braz arrolló a Uganda y Dino Radoncic hizo una sólida aportación al importante triunfo de Montenegro en Grecia

Chaly Novo
Chaly Novo
27/02/2026 20:32
Uganda
Uganda
FIBA
La segunda ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 no pudo empezar mejor para los jugadores del Básquet Coruña convocados por sus selecciones nacionales. Los dos primeros que entraron en acción, Macachi Braz y Dino Radoncic, cantaron victoria, especialmente importante la de Montenegro. 

Braz no tuvo su mejor día en lo individual, aunque sí en lo colectivo, ya que Angola ganó por un contundente 90-68 a la Uganda de Deng Geu, jugador del Alicante, próximo rival de los pupilos de Carles Marco. 

El jugador del líder de Primera FEB estuvo en cancha ocho minutos y 32 segundos, en los que registró 1 punto, 1 rebote y 1 tapón. Falló los cuatro lanzamientos de campo que ejecutó y cometió cuatro faltas. Geu fue, con 17 tantos, el máximo anotador en el bando de los vencidos, mientras que en el de los vencedores destacó por encima del resto Childe Dundao (15, 11 asistencias y 8 balones recuperados). 

Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum

Carles Marco, nuevo seleccionador español sub-20

Este viernes fue el turno de Dino Radoncic. El ala-pívot del Básquet Coruña disfrutó de quince minutos y 21 segundos en su regreso a una convocatoria de la selección de Montenegro, que sorprendió a domicilio (65-67) a Grecia, líder del grupo B de la calificatoria, con lo que ahora acumula dos victorias en tres encuentros, la misma marca que el combinado heleno. 

Radoncic, que salió desde el banquillo, colaboró al éxito del combinado balcánico con 2 puntos (1 de 2 en tiros de dos y 0 de 1 en triples), 5 rebotes y 2 balones recuperados. Lideró la anotación de su selección Zoran Nikolic (19 tantos), en un duelo donde el local Vasileios Toliopoulos falló una bandeja con solo cuatro segundos en el cronómetro que pudo haber forzado la prórroga. 

La Brasil de Caio Pacheco jugó como local, en Belo Horizonte, contra Venezuela en la madrugada del viernes al sábado. Un encuentro en el que la verdeamarela, vigente campeona de América, partía como clara favorita. 

