Carles Marco, nuevo seleccionador español sub-20

Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum Quintana

No paran de acumularse las buenas noticias alrededor del Básquet Coruña. Ya no solo a nivel de club, donde las cosas van de manera prácticamente inmejorable, sino también de selecciones. A las convocatorias internacionales de Román Gómez (Angola), Macachi Braz (Angola), Caio Pacheco (Brasil) y Dino Radoncic (Montenegro) se ha unido una novedad no inmediata, pero sí de cara a este mismo verano: Carles Marco es el nuevo seleccionador español sub-20.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) hizo oficiales los nombres de los técnicos que dirigirán a las selecciones de formación este verano, entre los que se encuentra el entrenador del Básquet Coruña, que asumirá el cargo en la sub-20. Carles se estrenará con un torneo de primer nivel como es el Eurobasket que se disputa entre el 11 y el 19 de julio en la localidad de Ljubljana, Eslovenia.

Se trata de un cargo totalmente compatible con el que ostenta actualmente de entrenador del Básquet Coruña. Marco terminará la temporada con el Leyma y durante el verano se hará cargo de la selección, pero no implica que vaya a dejar el club naranja ni ahora ni en la época estival. De hecho, Gerard Encuentra y Daniel Miret también forman parte de estos nuevos nombramientos y entrenan a Lleida y Joventut en ACB, respectivamente.

España estará ubicada en el Grupo C del campeonato, donde se medirá en esa primera fase a los combinados de Grecia, Bélgica y Croacia. El Grupo A, con Francia, Italia, Alemania y Turquía, apunta a ser el más potente de esa ronda inaugural. En la edición de 2025, la selección sub-20 cayó en el partido por el séptimo puesto con Eslovenia, anfitriona este verano, por un ajustado 75-77. El verdugo en cuartos de final había sido Serbia (66-76).