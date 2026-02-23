Dídac Cuevas supera un récord del Básquet Coruña de 26 años de antigüedad

Pase de Dídac Cuevas en el partido en la cancha del Gipuzkoa Fernando Fernández

Dídac Cuevas superó el pasado viernes, en la paliza (105-83) al Estudiantes, una marca histórica del Básquet Coruña en la ahora llamada Primera FEB, un tope que databa de la temporada 1999-20, la segunda de la entidad herculina en la segunda categoría nacional.

Con las once asistencias frente al conjunto colegial, el base barcelonés firmó su cuarto encuentro registrando más de nueve, algo que nunca había hecho un jugador del Básquet Coruña en la segunda división española.

El tope lo ostentaba un paisano suyo, Valentín Holgado, con tres partidos en dobles dígitos asistentes, en la única campaña que defendió el escudo del balón y la Torre de Hércules.

El también director de juego barcelonés es, hasta la fecha, el único jugador del Básquet Coruña que ha liderado el ranking de asistencias de la fase regular. En la 1999-00 promedió 4,3, aunque en aquellos tiempos la fiabilidad de las estadísticas oficiales era algo en muchas ocasiones aleatorio. También a día de hoy, aunque en mucha menor medida.

Según los registros de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Holgado repartió una docena de pases canasta en la derrota en la Polideportiva de Riazor contra el Murcia (81-88), once en la victoria en casa contra el desaparecido Lleida Bàsquet (85-69) y una menos en el triunfo por 87-70 ante el Rosalía compostelano. Tres partidos de más de nueve asistencias en 30 jornadas.

Estas son las cuentas para un ascenso del Leyma que puede llegar contra el Obradoiro en el Coliseum Más información

En las 22 completadas de la Primera FEB 2025-26, en la que el plantel entrenado por Carles Marco ha disputado 21 encuentros, Cuevas suma cuatro decenas. Todas ellas en los últimos ocho compromisos. Una racha que lo ha catapultado a la primera posición del ranking liguero, con una media de 6,0. Segundo es el estudiantil Jayson Granger, que lleva semanas en el dique seco, con 5,8.

El capitán elegido por los integrantes de la plantilla naranja (los técnicos se decantaron por Guillem Jou) empezó su festival en la jornada quince, con una decena de canastas regaladas en el palizón al Alega Cantabria (102-67). Dos partidos después, en el Coliseum contra el Palma (94-72), registró once, la misma cantidad que una semana más tarde, en otra 'goleada', esta en la cancha del Melilla (72-105). Y otras once en el mencionado duelo con el Estudiantes.

Se quedó a uno de los dobles dígitos en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa de España en la pista del Menorca (68-77), donde a cambio firmó la hasta máxima valoración (36) de un jugador del Leyma en lo que va de temporada.

El inicio del momentum

Aunque su primer partido con más de nueve fue el del Cantabria, su momentum arrancó una semana antes, en la derrota en la pista del Obradoiro, donde registró siete asistencias. Desde entonces, ocho partidos, no ha bajado de esa cifra, que en los doce primeros compromisos ligueros solo había alcanzado en dos: ocho en la cuarta jornada frente al Palmer (91-75) y una menos en la fecha doce, en el derbi en el Coliseum con el Ourense (94-77).

En esas doce primeras salidas a pista sumó un total de 46 pases de canasta, uno menos que en las cinco siguientes. El saldo de las últimas ocho es de 81, una fabulosa media de 10,1. El récord en una campaña de la segunda categoría nacional lo tiene Óscar Alvarado, con 7,1, precisamente en la del ascenso del Básquet Coruña a la ACB, la 2023-24, cuando militaba en el Melilla.

Además, Cuevas iguala a una de las mayores leyendas de la entidad herculina, el estadounidense Zach Monaghan, el jugador nacido fuera de España que más veces ha defendido el escudo del balón y la Torre de Hércules.

El Mago de Palatine, con seis temporadas de naranja en su hoja de servicios, alcanzó o superó la decena de asistencias en cuatro ocasiones, la mitad de ellas en la temporada 2017-18. Nunca fue máximo asistente de la liga regular, pero lideró la tabla de playoffs tres veces: 2015-16 (5.3 de media), 2016-17 (4,3) y 2017-18 (6,0).

Cuevas tampoco ha encabezado el ranking de Primera FEB. En el histórico curso para su actual equipo acabó segundo, con 5,7, por detrás del citado Alvarado y por delante del entonces naranja Ingus Jakovics (5,4), autor de tres partidos con más de nueve asistencias en sus tres campañas en A Coruña.

En la temporada 2024-25 también lo rozó otro actual pupilo de Carles Marco, Caio Pacheco, que promedió 5,4 con la camiseta del Tizona Burgos. Le superó, con holgura, Jayson Granger (6,6).

Siete en ACB

El hombre récord del Básquet Coruña en esta faceta es Brandon Taylor, con siete dobles dígitos en asistencias en los 31 partidos que disputó bajo la batuta de Diego Epifanio en la ACB.

El actual base del Panionios griego acabó el curso segundo del ranking de la fase regular, con una media de 6,8, solo tres décimas menos que el incombustible Marcelinho Huertas (Tenerife).

Thomas Heurtel superó las nueve en dos de los ocho partidos que jugó con el Leyma. En la cancha del Joventut (107-104, tras prórroga), dispensó 18 pases de canasta, el tope de la historia del club. Promediaba 9,0 cuando su tocada rodilla izquierda dijo basta.

Completan el podio Taylor, con quince en otro encuentro con cinco minutos extra, en la pista del Força Lleida (101-106), e Ingus Jakovics, con catorce en el duelo de la 2022-23 en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Cáceres (95-87).

Dos dobles-dobles En la historia del Básquet Coruña hay dos partidos con dos jugadores por encima de las nueve asistencias. El primero data de la temporada 2017-18. Zach Monaghan repartió once, una más que Jorge Sanz, en una victoria capicúa en Melilla (58-85).



El otro es del curso del ascenso a la ACB, en casa contra el Valladolid (80-66). Jakovics regaló once canastas, una más que Goran Huskic, el único jugador interior del equipo herculino que figura en la lista de 18 actuaciones con al menos una decena de asistencias.



Un club en el que también están Alex Hernández (doce en una derrota por 91-88 ante el Palma en la 2021-22) y Lolo Castro (diez en el 82-75 contra Los Barrios en la 1998-99).



Las cifras del prestidigitador betanceiro están en entredicho por la escasa fiabilidad estadística en los inicios de la actual segunda división española. Un ejemplo: en el partido del Sondeos del Norte en la cancha de Los Barrios en el curso 2001-02 la FEB otorga solo cuatro pases de canasta al conjunto coruñés. Todos a Lolo Castro. Los de Juan Díaz anotaron 102 puntos...



