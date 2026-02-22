Los 10 minutos casi perfectos del Básquet Coruña contra Estudiantes

Leyma Básquet Coruña-Estudiantes Javier Alborés

En el deporte hay equipos especiales a los cuales se les ve algo diferente al resto desde bien temprano. En baloncesto pueden ser ejemplos los Warriors de Steve Kerr como muestra reciente, los Spurs de Popovich o la selección española que miró a los ojos de los equipazos estadounidenses en 2008 y 2012.

Todos ellos desprendían algo que les hacía parecer especiales, destinados a grandes cosas, y todos ellos tuvieron un momento estelar que les hizo terminar de engrandecerse cuando el camino todavía estaba sin completarse al cien por cien. Ese momento de éxtasis, de culmen deportivo y de casi perfección baloncestística llegó este viernes para el Básquet Coruña 2025-26 con un primer cuarto para la historia.

Por el rival, por el ambiente, por la intensidad y por la exhibición que fue. Una constelación de factores que resultaron en los mejores diez minutos de baloncesto que ha dejado este equipo, que ya empieza a malacostumbrar a su afición a un juego divertido, vistoso y adictivo. Desde la primera jugada quedó clara la intención del Leyma, que inauguró el marcador con un matazo de un Dino Radoncic que entró por la zona colegial como cuchillo en mantequilla. Ese fue el inicio, pero la exhibición no cesó durante todo el período.

Primera defensa: robo de Mus Barro. Ataque inmediatamente siguiente: los cinco jugadores naranjas tocan el balón para terminar con una inversión de Dino hacia el triple liberado desde la esquina de Guillem Jou. Dentro. El primero de los siete que acabaron en la red del aro de Estudiantes en el período inicial.

Apenas había pasado un minuto, pero esa tónica se repetiría durante los nueve siguientes. El Básquet Coruña, espoleado por las 6.012 gargantas que acudieron en la noche del viernes al Coliseum, fue una pesadilla para el ataque colegial. Prueba de ello son los lanzamientos de jugadores top de la liga como McGrew o Salin, que en más de una ocasión no fueron capaces ni de que el balón tocara el aro, en gran parte por culpa de la defensa naranja. Los once jugadores locales que pisaron la pista en el primer cuarto mantuvieron la intensidad en la parcela defensiva, algo que permitió dos cosas: dominar el rebote (10-4) y correr en rápidas transiciones como le gusta al equipo de Carles Marco: “La identidad es lo que creo que hace que este equipo esté siendo especial”, afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido del viernes.

En ataque, el juego fluyó como nunca ante una defensa de Estudiantes que nada pudo hacer para frenar el vendaval naranja. La ofensiva del Leyma fue una tormenta perfecta orquestada por Carles Marco desde el banquillo y dirigida con precisión de cirujano por Dídac Cuevas sobre la pista del Coliseum. El base catalán repartió cinco asistencias en el primer cuarto y controló el ritmo del juego naranja. Fluidez, energía, compañerismo y acierto fueron las claves que permitieron al Básquet Coruña encontrar a hombres liberados en buenas posiciones de tiro en todo momento: “Lo que hemos hecho muy bien es la ocupación de espacios, hemos abierto el campo y hemos tenido esas lecturas para encontrar tiros liberados. Ha sido nuestra ocupación de espacios y el no pararnos, seguir corriendo. Así ha sido hasta que hemos desajustado las defensas”, analizó Carles Marco.

Sin individualidades, sin egoísmos y con un juego alegre, vistoso, hambriento y desenfadado que llevó a un parcial de 35-19 en el primer cuarto con 8 asistencias y un 16/18 en tiros de campo (7/9 en triples). Este equipo engancha. Prueba de ello son las más de seis mil personas que protagonizaron contra Estudiantes la mejor entrada de lo que va de temporada. Todas ellas vibraron con un Básquet Coruña que lidera con puño de hierro la Primera FEB y que está haciendo soñar a su parroquia con el regreso a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Por delante quedan once finales, seis de ellas en casa, para tratar de poner la guinda a una temporada que, pase lo que pase ya está siendo especial. A muchos les costará olvidar a este equipo y muchos otros estarán descubriendo al club y su ambiente gracias a él, y eso también es un triunfo.